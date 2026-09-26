ইতালির ডাগআউটে ফিরে বাজে অভিজ্ঞতা হলো মানচিনির

তিন বছর পর ইতালির ডাগআউটে ফিরেছেন রবার্তো মানচিনি। তবে প্রত্যাবর্তনটা মনে রাখতে চাইবেন না এই কোচ। উয়েফা নেশনস লিগে নিজেদের মাঠে বেলজিয়ামের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে ইতালি। ম্যাচ শেষে ঘরের মাঠে সমর্থকদের দুয়োও শুনতে হয়েছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।
বিশ্বকাপে টানা তৃতীয়বার খেলার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার ছয় মাস পর নেশনস লিগ দিয়ে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছিল ইতালি। কিন্তু শুরুতেই ধাক্কা খেল দলটি। বেলজিয়ামের বিপক্ষে প্রথমার্ধে বেশ কয়েকবার চাপে পড়ে মানচিনির দল। গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ ইতালিকে বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।
২০ মিনিটে গোল করে বেলজিয়ামকে এগিয়ে দেন মিকা গড্টস। ইতালির অভিষেক হওয়া আলেসান্দ্রো রোমানোর ভুল পাস থেকে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে বেলজিয়াম। কেভিন ডি ব্রুইনের পাস পেয়ে তিন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে দোন্নারুম্মাকে পরাস্ত করেন গড্টস। এটিই ছিল জাতীয় দলের হয়ে তাঁর প্রথম প্রতিযোগিতামূলক গোল।
দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল ইতালি। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি তারা। উল্টো পাল্টা আক্রমণ থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন দোদি লুকেবাকিও। ম্যাচের মাঝামাঝি সময়ে বক্সের বাইরে থেকে শক্তিশালী শটে ইতালির জালে বল পাঠান তিনি।
শেষ বাঁশির পর ইতালির খেলোয়াড়দের দুয়ো দেন সমর্থকেরা। ম্যাচ শেষে সেই প্রতিক্রিয়াকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নেন মানচিনি। তিনি বলেন, ‘আমরা যখন হারি, তখন কেউই খুশি থাকে না। আপনি যখন হারবেন, তখন দুয়ো শুনতেই পারেন।’
২০২১ সালে ইতালিকে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতানো মানচিনি ২০২৩ সালের আগস্টে কোচের দায়িত্ব ছেড়ে সৌদি আরবের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিন বছর পর আবার ইতালির কোচ হিসেবে ফেরার পর হার দিয়ে শুরু করতে হলো তাঁকে।
ইতালির সামনে এখন ঘুরে দাঁড়ানোর আরেকটি সুযোগ। সোমবার তুরস্কের মাঠে খেলবে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এরপর ফ্রান্সের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে। নেশনস লিগের প্রথম পর্বে তুরস্কের বিপক্ষে নিজেদের মাঠেও খেলবে ইতালি।
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