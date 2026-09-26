পাকিস্তানের ভাগ্যে আজ কী আছে

ফিফা আসিয়ান কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামছে পাকিস্তান। তাদের প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ড। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ৩টায়। দিনের অপর ম্যাচে ফিলিপাইন খেলবে ভিয়েতনামের বিপক্ষে। এ ছাড়া উয়েফা নেশনস লিগে রাতে মাঠে গড়াবে বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
ফিফা আসিয়ান কাপ
পাকিস্তান-থাইল্যান্ড
বেলা ৩টা, সরাসরি
ভিয়েতনাম-ফিলিপাইন
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
উয়েফা নেশনস লিগ
স্লোভেনিয়া-স্কটল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
চেক প্রজাতন্ত্র-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
বুলগেরিয়া-লুক্সেমবার্গ
রাত ১০টা, সরাসরি
ইংল্যান্ড-স্পেন
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
আইসল্যান্ড-এস্তোনিয়া
রাত ১০টা, সরাসরি
নর্থ মেসিডোনিয়া-সুইজারল্যান্ড
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ৫
তিন বছর পর ইতালির ডাগআউটে ফিরেছেন রবার্তো মানচিনি। তবে প্রত্যাবর্তনটা মনে রাখতে চাইবেন না এই কোচ। উয়েফা নেশনস লিগে নিজেদের মাঠে বেলজিয়ামের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে ইতালি। ম্যাচ শেষে ঘরের মাঠে সমর্থকদের দুয়োও শুনতে হয়েছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।১১ মিনিট আগে
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