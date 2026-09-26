Ajker Patrika
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ফুটবল

পাকিস্তানের ভাগ্যে আজ কী আছে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০: ০৩
পাকিস্তানের ভাগ্যে আজ কী আছে
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

ফিফা আসিয়ান কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামছে পাকিস্তান। তাদের প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ড। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ৩টায়। দিনের অপর ম্যাচে ফিলিপাইন খেলবে ভিয়েতনামের বিপক্ষে। এ ছাড়া উয়েফা নেশনস লিগে রাতে মাঠে গড়াবে বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ফুটবল

ফিফা আসিয়ান কাপ

পাকিস্তান-থাইল্যান্ড

বেলা ৩টা, সরাসরি

ভিয়েতনাম-ফিলিপাইন

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

উয়েফা নেশনস লিগ

স্লোভেনিয়া-স্কটল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

চেক প্রজাতন্ত্র-ক্রোয়েশিয়া

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

বুলগেরিয়া-লুক্সেমবার্গ

রাত ১০টা, সরাসরি

ইংল্যান্ড-স্পেন

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

আইসল্যান্ড-এস্তোনিয়া

রাত ১০টা, সরাসরি

নর্থ মেসিডোনিয়া-সুইজারল্যান্ড

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ৫

বিষয়:

খেলাফুটবলপাকিস্তান ফুটবল
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