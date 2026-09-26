ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়ে বাংলাদেশের টানা দ্বিতীয় জয়

এশিয়ান গেমসের পুরুষ হকিতে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে আরেক ধাপ এগোল বাংলাদেশ। পুল ‘এ’-এর ম্যাচে আজ ইন্দোনেশিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ।
শুরুটা অবশ্য বাংলাদেশের পক্ষে ছিল না। ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই ফাতুর মোছামাদের গোলে পিছিয়ে পড়ে দল। তবে পাঁচ মিনিট পরই সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন আমিরুল ইসলাম। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৩১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন আমিরুল।
এরপর ৩৭ মিনিটে রাসেল মাহমুদ জিমির ফিল্ড গোলে ব্যবধান বাড়ে ৩-১। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ।
এশিয়ান গেমসে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়। এর আগে শ্রীলঙ্কাকে ৫-১ গোলে হারিয়েছিল তারা। টুর্নামেন্টের শুরুতে অবশ্য দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৫-০ এবং স্বাগতিক জাপানের কাছে ৬-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ।
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