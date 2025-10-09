Ajker Patrika
না ফেরার দেশে আর্জেন্টাইন কোচ মিগুয়েল রুশো

আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ০৫
সবশেষ বোকা জুনয়র্সের ডাগআউটে ছিলেন এই আর্জেন্টাইন কোচ। ছবি: এক্স
ইউরোপের নামিদামি কোনো ক্লাবের ডাগআউটে কখনো বসতে পারেননি মিগুয়লে অ্যাঞ্জেল রুশো। এরপরও কিংবদন্তি কোচ হিসেবেই মানা হতো তাঁকে। জীবনের শেষ বেলাতেও কোচিংই ছিল সাবেক আর্জেন্টাইন ফুটবলারের ধ্যান–জ্ঞান।

২০১৭ সালে প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হন রুশো। সেই ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে আর জেতা হলো না সাবেক ডিফেন্সিভ মিডফল্ডারের। গতকাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যকালে রুশোর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

লানোস দিয়ে ১৮৮৯ সালে কাচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন রুশো। এরপর দীর্ঘ ৩৬ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে রোজারিও সেন্ট্রাল, বোকা জুনিয়র্স, রেসিং ক্লাব, সান লরেঞ্জোর মতো আর্জেন্টিনার সব জনপ্রিয় ক্লাবের কোচিং করিয়েছেন তিনি। মূলত কোচিংয়ের জন্যই আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন রুশো।

সবচেয়ে বেশি পাঁচবার রোজারিও সেন্ট্রালের দায়িত্ব পালন করেছেন রুশো। বোকা জুনিয়র্সের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কটা দারুণ। গত জুনে তৃতীয়বারের মতো ক্লাবটির ডাগআউটে ফেরেন। রুশোর অধীনেই ক্লাব বিশ্বকাপ খেলেছে বোকা জুনিয়র্স।

শারীরিত অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাড়িতেই চিকিৎসা নিচ্ছিলেন রুশো। এরপরও বোকা জুনিয়র্সের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তাঁর। সুস্থ হয়ে আর ক্লাবে ফেরা হলো না রুশোর। কিংবদন্তি কোচের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বোকা জুনিয়র্স লিখেছে, ‘রুশো আমাদের ক্লাবে এক অমোচনীয় চিহ্ন রেখে গেছেন। সর্বদা তিনি এই ক্লাবে আনন্দ, উষ্ণতা এবং নিষ্ঠার উদাহরণ হয়ে থাকবেন।’

রুশোর মৃত্যুতে বোকা জুনিয়র্স ও উরুগুয়ের স্ট্রাইকার এডিনসন কাভানি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘আমাদের সবাইকে 'সাহস' নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখানোর জন্য রুশোকে ধন্যবাদ।’

১৯৮৩ সালে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে অভিষেক হয় রুশোর। দেশের জার্সিতে ১৭ ম্যাচ মাঠে নেমে একবার জালের দেখা পেয়েছেন তিনি। এছাড়া ক্লাব ক্যারিয়ার এস্তুদিয়েন্তেসের হয়ে ৪১৮ ম্যাচে ১১ গোল করেছেন রুশো।

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

না ফেরার দেশে আর্জেন্টাইন কোচ মিগুয়েল রুশো

নাইজেরিয়ার বিপক্ষে প্রতিশোধ নিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরাল আর্জেন্টিনার

আকবরের ব্যাটে টিকে রইল রংপুরের আশা

বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচে কী কী নিষেধাজ্ঞা দিল বাফুফে

