Ajker Patrika
ফুটবল

‘সেনেগাল যা করেছে, তা আফ্রিকার জন্য লজ্জাজনক’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘সেনেগাল যা করেছে, তা আফ্রিকার জন্য লজ্জাজনক’
আফকনের ফাইনালে মরক্কো-সেনেগালের ফুটবলারদের মধ্যে কথা কাটাকাটির ঘটনা ঘটেছে। ছবি: এএফপি

মরক্কো-সেনেগালের আফকনের ফাইনালকে মহানাটকীয়তা বললেও যেন কম বলা হবে। ১-০ গোলের জয়ে সেনেগালের শিরোপা জয় ছাপিয়ে আলোচনায় ফাইনালের হট্টগোলের ঘটনা। ম্যাচের শেষভাগে এসে মাঠ থেকে বেরিয়েও গিয়েছিল সেনেগাল। ম্যাচ শেষে মরক্কো কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুই সেনেগালকে ধুয়ে দিয়েছেন।

প্রথম ৯০ মিনিটে মরক্কো-সেনেগালের কেউই গোল করতে পারেনি। যোগ করা সময়ের ৮ মিনিটে সেনেগাল ডিফেন্ডার এল হাজি মালিক দিউফ মরক্কোর ব্রাহিম দিয়াজকে ফাউল করলে রেফারি জ্যাকস এনদালা পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছেন। প্রতিবাদে ফুটবলারদের নিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান সেনেগাল কোচ পাপে থিয়াও। মাঠে তখন সেনেগাল-মরক্কোর ফুটবলারদের মধ্যে কথা কাটাকাটিও শুরু হয়। ১৭ মিনিট বন্ধ থাকার পর ফের খেলা শুরু হলে মরক্কো দিয়াজ পেনাল্টি শট নিতে এগিয়ে যান।

বিপক্ষ দলকে পেনাল্টি ইস্যুতে সেনেগালের আচরণকে লজ্জাজনক বলে মনে করছেন রেগরাগুই। মরক্কো কোচ বলেন, ‘ব্রাহিম দিয়াজ পেনাল্টি নেওয়ার আগে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। এ কারণেই খেলা থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা আফ্রিকার জন্য লজ্জাজনক। প্যাপে যা করেছেন, সেটা আফ্রিকার জন্য কোনো সম্মান বয়ে নিয়ে আনবে না। তিনি আফ্রিকার চ্যাম্পিয়ন। চাইলে যা খুশি, তা-ই তিনি করতে পারেন। তবে তাদের কারণে ১০ মিনিটের বেশি সময় নষ্ট হয়েছে।’

অস্থিরতায় খেলা বন্ধ থাকার পর দিয়াজ পেনাল্টি নিলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি। ৯৪ মিনিটে পাপে গুয়ে করেন জয়সূচক গোল। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন ইদ্রিসা গুয়ে। ১-০ গোলের জয়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা জেতে সেনেগাল।

মরক্কো ফরোয়ার্ড ব্রাহিম দিয়াজের পেনাল্টির আগেই অবশ্য খেপে গিয়েছিলেন সেনেগাল কোচ থিয়াও। কিছুক্ষণ আগে সেনেগাল ফরোয়ার্ড ইসমাইলা সারের একটি গোল বাতিল হওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন দলটির কোচ থিয়াও। পরবর্তীতে নিজেদের বিপক্ষে পেনাল্টি দেখে শিষ্যদের মাঠ ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের জয়ে চার বছর পর আফকনের শিরোপা জিতল সেনেগাল। ২০২১ সালে প্রথমবার আফকনের শিরোপা জিতেছিল সেনেগাল। সেবার মিসরের বিপক্ষে ৪-২ গোলে টাইব্রেকারে জিতেছিল সেনেগাল।

বিষয়:

খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেল ভারত

ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেল ভারত

আপিলের শেষ দিনে টিকে গেলেন ২৩ প্রার্থী, ঝরে পড়লেন দুজন ও ঝুলে রইলেন একজন

আপিলের শেষ দিনে টিকে গেলেন ২৩ প্রার্থী, ঝরে পড়লেন দুজন ও ঝুলে রইলেন একজন

তারেক রহমানের গাড়িতে খাম রেখে দ্রুত পালাল মোটরসাইকেলচালক, কী ছিল তাতে

তারেক রহমানের গাড়িতে খাম রেখে দ্রুত পালাল মোটরসাইকেলচালক, কী ছিল তাতে

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিল এনসিপি

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিল এনসিপি

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপে জয়ের খোঁজে নামছেন পাকিস্তানের যুবারা

বিশ্বকাপে জয়ের খোঁজে নামছেন পাকিস্তানের যুবারা

বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের কাজে ক্ষুব্ধ সাইফ

বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের কাজে ক্ষুব্ধ সাইফ

এক ঘণ্টা আগে শুরু হবে বিপিএলের ফাইনাল

এক ঘণ্টা আগে শুরু হবে বিপিএলের ফাইনাল

‘সেনেগাল যা করেছে, তা আফ্রিকার জন্য লজ্জাজনক’

‘সেনেগাল যা করেছে, তা আফ্রিকার জন্য লজ্জাজনক’