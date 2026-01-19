‘সেনেগাল যা করেছে, তা আফ্রিকার জন্য লজ্জাজনক’

ক্রীড়া ডেস্ক
মরক্কো-সেনেগালের আফকনের ফাইনালকে মহানাটকীয়তা বললেও যেন কম বলা হবে। ১-০ গোলের জয়ে সেনেগালের শিরোপা জয় ছাপিয়ে আলোচনায় ফাইনালের হট্টগোলের ঘটনা। ম্যাচের শেষভাগে এসে মাঠ থেকে বেরিয়েও গিয়েছিল সেনেগাল। ম্যাচ শেষে মরক্কো কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুই সেনেগালকে ধুয়ে দিয়েছেন।
প্রথম ৯০ মিনিটে মরক্কো-সেনেগালের কেউই গোল করতে পারেনি। যোগ করা সময়ের ৮ মিনিটে সেনেগাল ডিফেন্ডার এল হাজি মালিক দিউফ মরক্কোর ব্রাহিম দিয়াজকে ফাউল করলে রেফারি জ্যাকস এনদালা পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছেন। প্রতিবাদে ফুটবলারদের নিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান সেনেগাল কোচ পাপে থিয়াও। মাঠে তখন সেনেগাল-মরক্কোর ফুটবলারদের মধ্যে কথা কাটাকাটিও শুরু হয়। ১৭ মিনিট বন্ধ থাকার পর ফের খেলা শুরু হলে মরক্কো দিয়াজ পেনাল্টি শট নিতে এগিয়ে যান।
বিপক্ষ দলকে পেনাল্টি ইস্যুতে সেনেগালের আচরণকে লজ্জাজনক বলে মনে করছেন রেগরাগুই। মরক্কো কোচ বলেন, ‘ব্রাহিম দিয়াজ পেনাল্টি নেওয়ার আগে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। এ কারণেই খেলা থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা আফ্রিকার জন্য লজ্জাজনক। প্যাপে যা করেছেন, সেটা আফ্রিকার জন্য কোনো সম্মান বয়ে নিয়ে আনবে না। তিনি আফ্রিকার চ্যাম্পিয়ন। চাইলে যা খুশি, তা-ই তিনি করতে পারেন। তবে তাদের কারণে ১০ মিনিটের বেশি সময় নষ্ট হয়েছে।’
অস্থিরতায় খেলা বন্ধ থাকার পর দিয়াজ পেনাল্টি নিলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি। ৯৪ মিনিটে পাপে গুয়ে করেন জয়সূচক গোল। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন ইদ্রিসা গুয়ে। ১-০ গোলের জয়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা জেতে সেনেগাল।
মরক্কো ফরোয়ার্ড ব্রাহিম দিয়াজের পেনাল্টির আগেই অবশ্য খেপে গিয়েছিলেন সেনেগাল কোচ থিয়াও। কিছুক্ষণ আগে সেনেগাল ফরোয়ার্ড ইসমাইলা সারের একটি গোল বাতিল হওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন দলটির কোচ থিয়াও। পরবর্তীতে নিজেদের বিপক্ষে পেনাল্টি দেখে শিষ্যদের মাঠ ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের জয়ে চার বছর পর আফকনের শিরোপা জিতল সেনেগাল। ২০২১ সালে প্রথমবার আফকনের শিরোপা জিতেছিল সেনেগাল। সেবার মিসরের বিপক্ষে ৪-২ গোলে টাইব্রেকারে জিতেছিল সেনেগাল।
