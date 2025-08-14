নতুন মৌসুম শুরুর আগেই মহাবিপদে বার্সেলোনা

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগা শুরু হচ্ছে আগামীকাল। নতুন মৌসুম শুরুর আগেই ঝামেলায় পড়েছে বার্সেলোনা। মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেন বিরোধ কাটিয়ে বার্সেলোনার অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর চোটই দলকে বেশি চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।
স্টেগেনের পিঠের চোট বেশ ভোগাচ্ছে বলে জানা গেছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। ইএসপিএনের প্রতিবেদন থেকে জানা গেল, তাঁর পিঠের চোট চার মাস মাঠের বাইরে থাকার শর্ত পূরণ করেছে বলে লা লিগার প্যানেল মনে করছে। বার্সেলোনা ক্লাবের গতকালের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বার্সেলোনার যে প্রতিবেদন তাতে লা লিগা মেডিকেল কমিটি মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেনের চোটকে দীর্ঘমেয়াদী চোট বলে ধরে নিচ্ছে। বর্তমান নিয়মের অধীনে সেটা অনুমোদন দিচ্ছে। হোয়ান গার্সিয়ার নিবন্ধন কাজ তৎক্ষণাৎ এগোতে আগামীকাল প্রক্রিয়ামূলক কাজ শুরু করবে ক্লাব।’
আর্থিক সংগতি নিয়মের অধীনে থেকে বার্সেলোনা নতুন গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়াকে নিবন্ধন করাতে পারবে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোর আজকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, লা লিগার মেডিকেল কমিশনের চিকিৎসকেরা বার্সেলোনার অনুশীলন গ্রাউন্ডে গিয়ে গোলরক্ষক টের স্টেগেনের চোট পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রতিবেদন প্রকাশের পাঁচ দিন পর স্টেগেনের সঙ্গে চিকিৎসকেরা দেখা করেছেন। যদিও নিয়ম অনুযায়ী এমন ঘটনায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ফুটবলার যদি চার মাসের বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকেন, তাহলে তাঁর বার্ষিক বেতনের ৮০ শতাংশ ক্লাবের মোট খরচের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে এ ধরনের চোটকে দীর্ঘমেয়াদি চোট হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। তখন বেতন সীমা নীতি মেনে একাধিক খেলোয়াড় নিবন্ধন করানো যায়। হাঁটুর চোটে গত মৌসুম থেকেই দীর্ঘদিন ধরে মাঠের বাইরে টের স্টেগেন। জুলাইয়ের শেষ দিকে তাঁর পিঠে অস্ত্রোপচার করানো হয়েছিল।
৮ আগস্টের আগ পর্যন্ত টের স্টেগেন নিজের চিকিৎসাসংক্রান্ত কোনো তথ্য লা লিগার কাছে দেননি। শাস্তি হিসেবে অধিনায়কত্বও হারাতে হয় তাঁকে। তখন নতুন গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়াকে নেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ৯ আগস্ট নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন। চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন লা লিগা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে রাজি হয়েছেন তিনি। পরবর্তীতে ক্লাবের অধিনায়কত্বও ফিরে পেয়েছেন টের স্টেগেন। তিনি অধিনায়কত্ব ফিরে পাওয়ায় আটকে যায় গার্সিয়াকে নেওয়ার পরিকল্পনা।
বার্সেলোনা এবার নামবে লা লিগার শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে। ২০২৪-২৫ মৌসুমে লা লিগার পাশাপাশি স্প্যানিশ সুপার কাপ, কোপা দেল রের শিরোপা জিতেছিল বার্সা। ২০২৫-২৬ মৌসুমে বার্সার প্রথম ম্যাচ পরশু মায়োর্কার বিপক্ষে। মায়োর্কার সন মইক্স স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হবে বার্সা-মায়োর্কা লা লিগা ম্যাচ।
২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগা শুরু হচ্ছে আগামীকাল। নতুন মৌসুম শুরুর আগেই ঝামেলায় পড়েছে বার্সেলোনা। মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেন বিরোধ কাটিয়ে বার্সেলোনার অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর চোটই দলকে বেশি চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।
স্টেগেনের পিঠের চোট বেশ ভোগাচ্ছে বলে জানা গেছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। ইএসপিএনের প্রতিবেদন থেকে জানা গেল, তাঁর পিঠের চোট চার মাস মাঠের বাইরে থাকার শর্ত পূরণ করেছে বলে লা লিগার প্যানেল মনে করছে। বার্সেলোনা ক্লাবের গতকালের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বার্সেলোনার যে প্রতিবেদন তাতে লা লিগা মেডিকেল কমিটি মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেনের চোটকে দীর্ঘমেয়াদী চোট বলে ধরে নিচ্ছে। বর্তমান নিয়মের অধীনে সেটা অনুমোদন দিচ্ছে। হোয়ান গার্সিয়ার নিবন্ধন কাজ তৎক্ষণাৎ এগোতে আগামীকাল প্রক্রিয়ামূলক কাজ শুরু করবে ক্লাব।’
আর্থিক সংগতি নিয়মের অধীনে থেকে বার্সেলোনা নতুন গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়াকে নিবন্ধন করাতে পারবে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোর আজকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, লা লিগার মেডিকেল কমিশনের চিকিৎসকেরা বার্সেলোনার অনুশীলন গ্রাউন্ডে গিয়ে গোলরক্ষক টের স্টেগেনের চোট পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রতিবেদন প্রকাশের পাঁচ দিন পর স্টেগেনের সঙ্গে চিকিৎসকেরা দেখা করেছেন। যদিও নিয়ম অনুযায়ী এমন ঘটনায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ফুটবলার যদি চার মাসের বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকেন, তাহলে তাঁর বার্ষিক বেতনের ৮০ শতাংশ ক্লাবের মোট খরচের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে এ ধরনের চোটকে দীর্ঘমেয়াদি চোট হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। তখন বেতন সীমা নীতি মেনে একাধিক খেলোয়াড় নিবন্ধন করানো যায়। হাঁটুর চোটে গত মৌসুম থেকেই দীর্ঘদিন ধরে মাঠের বাইরে টের স্টেগেন। জুলাইয়ের শেষ দিকে তাঁর পিঠে অস্ত্রোপচার করানো হয়েছিল।
৮ আগস্টের আগ পর্যন্ত টের স্টেগেন নিজের চিকিৎসাসংক্রান্ত কোনো তথ্য লা লিগার কাছে দেননি। শাস্তি হিসেবে অধিনায়কত্বও হারাতে হয় তাঁকে। তখন নতুন গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়াকে নেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ৯ আগস্ট নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন। চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন লা লিগা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে রাজি হয়েছেন তিনি। পরবর্তীতে ক্লাবের অধিনায়কত্বও ফিরে পেয়েছেন টের স্টেগেন। তিনি অধিনায়কত্ব ফিরে পাওয়ায় আটকে যায় গার্সিয়াকে নেওয়ার পরিকল্পনা।
বার্সেলোনা এবার নামবে লা লিগার শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে। ২০২৪-২৫ মৌসুমে লা লিগার পাশাপাশি স্প্যানিশ সুপার কাপ, কোপা দেল রের শিরোপা জিতেছিল বার্সা। ২০২৫-২৬ মৌসুমে বার্সার প্রথম ম্যাচ পরশু মায়োর্কার বিপক্ষে। মায়োর্কার সন মইক্স স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হবে বার্সা-মায়োর্কা লা লিগা ম্যাচ।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইমাম-উল-হক সবশেষ খেলেছেন এ বছরের এপ্রিলে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে। তবে ২০১৭ সালে পাকিস্তানের জার্সিতে অভিষেক হওয়ার পর তিন সংস্করণ মিলে কোনোমতে ১০০-এর বেশি ম্যাচ খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা ইমাম ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে
মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে তুমুল সমালোচিত কিউরেটর গামিনি ডি সিলভার বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে কদিন আগে। বিসিবির হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্টের প্রধান হয়ে বিসিবিতে এসেছেন টনি হেমিং। পরশু মিরপুরে এসে ঘুরে ঘুরে উইকেটগুলো দেখেন হেমিং। উইকেটের পাশে পুঁইশাকের বাগান দেখে হতভম্ব হয়ে যান তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে বছরের পর বছর ধরে। প্রতিদিনই শোনা যাচ্ছে মৃত্যুর খবর। মৃত্যুর মিছিলে শিশুর সংখ্যাই মূলত বেশি। যে যাঁর জায়গা থেকে পারছেন, প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। বাদ যাচ্ছে না ক্রীড়াঙ্গনও।৩ ঘণ্টা আগে
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে। টি-স্পোর্টস সরাসরি সম্প্রচার করবে এই ম্যাচ। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টেরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে