চোট ও অসুস্থতায় চিন্তা বাড়ল স্পেনের

চোট ও অসুস্থতায় চিন্তা বাড়ল স্পেনের
উয়েফা নেশনস লিগে চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে ম্যাচের আগে দুশ্চিন্তায় পড়েছে স্পেন। চোটের কারণে লামিনে ইয়ামাল এবং অসুস্থতার কারণে মিকেল ওয়ারজাবালকে পাচ্ছে না দলটি। তবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পরের ম্যাচে দুই তারকাকে ফিরে পাওয়ার আশা করছে স্পেন।
রোববার আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে বার্সেলোনার ২-১ গোলের জয়ের ম্যাচে ডান হাঁটুতে অস্বস্তি অনুভব করেন ইয়ামাল। এরপর তাঁর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করেন চিকিৎসকেরা। আপাতত বার্সায় থেকে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন চালিয়ে যাবেন ১৯ বছর বয়সী এই উইঙ্গার। ফলে বৃহস্পতিবার চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে স্পেনের হয়ে মাঠে নামা হচ্ছে না তাঁর।
অন্যদিকে ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন রিয়াল সোসিয়েদাদের ফরোয়ার্ড ও অধিনায়ক ওয়ারজাবাল। অসুস্থতা থেকে সেরে উঠতে সান সেবাস্তিয়ানে নিজের বাড়িতে অবস্থান করছেন তিনি। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে তাঁকেও পাচ্ছেন না কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে।
দুই খেলোয়াড়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ)। ফেডারেশন জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দেবেন ইয়ামাল ও ওয়ারজাবাল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে তাঁদের পাওয়ার আশা করছে স্পেন। আগামী ১৫ নভেম্বর মেট্রোপলিটানোতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে তারা।
এদিকে চোটের কারণে স্পেনের মূল দল থেকে আগেই ছিটকে গেছেন আন্দের বারেনেতসেয়া। তাঁর পরিবর্তে দলে ডাক পেয়েছেন রায়ো ভায়েকানোর জর্জে দে ফ্রুতস। আক্রমণভাগে নতুন বিকল্প হিসেবে তাঁকে যুক্ত করেছেন দে লা ফুয়েন্তে।
নেশনস লিগে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচে শতভাগ জয় নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে স্পেন। ১২ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। তবে শেষ দুই ম্যাচে গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রাখার লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি দে লা ফুয়েন্তের জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।