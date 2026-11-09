কেপ ভার্দেকে শিরোপা উৎসর্গ করলেন ভোজিনিয়া

কেপ ভার্দেকে শিরোপা উৎসর্গ করলেন ভোজিনিয়া
চিলির ক্লাব কোলো-কোলোর হয়ে প্রথম শিরোপা জয়ের আনন্দ মাতৃভূমি কেপ ভার্দে ও পরিবারকে উৎসর্গ করেছেন ভোজিনিয়া। নুনিয়েসের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে ঘরোয়া লিগের শিরোপা নিশ্চিত করার পর আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন এই গোলরক্ষক।
রোববার প্রতিপক্ষের মাঠে নাটকীয় জয় পায় কোলো-কোলো। ম্যাচের ১৪ মিনিটে ভিক্টর মেন্দেজের কর্নার থেকে ভলিতে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার আর্তুরো ভিদাল। তবে ২৯ মিনিটে লুকাস মোলিনার গোলে সমতায় ফেরে নুনিয়েস।
ম্যাচের শেষ মুহূর্তে জয় নিশ্চিত করে কোলো-কোলো। যোগ করা সময়ে জাভিয়ের কোরেয়ার কাটব্যাক থেকে গোল করেন মার্কোস বোলাদোস। এরপর ৯৭তম মিনিটে গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন ভোজিনিয়া।
এই জয়ে তিন ম্যাচ হাতে রেখে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে চিলির ঘরোয়া লিগের শিরোপা নিশ্চিত করেছে কোলো-কোলো। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইউনিভার্সিদাদ দে চিলের পয়েন্ট ৫১। ১০ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে নিজেদের ৩৫তম লিগ শিরোপা জিতেছে ক্লাবটি।
শিরোপা জয়ের অনুভূতি জানাতে গিয়ে ভোজিনিয়া বলেন, ‘এটি আমার জীবনে এবং ক্যারিয়ারে যা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তার সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতি।’
আগামী মৌসুমে কোপা লিবার্তাদোরেসে খেলতে কোলো-কোলোতে থাকবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ভোজিনিয়া বলেন, ‘আজ উদযাপনের দিন। ভবিষ্যৎ নিয়ে পরে কথা বলব। এই শিরোপা আমার পুরো পরিবার ও কেপ ভার্দের জন্য।’
২০২৬ বিশ্বকাপে কেপ ভার্দের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে আলোচনায় আসেন ভোজিনিয়া। সেই সাফল্যের পর জুলাইয়ের শেষ দিকে থেকে আগস্টের শুরুর মধ্যে তাঁকে দলে নেয় কোলো-কোলো। প্রাথমিকভাবে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের চুক্তি করেন তিনি। তবে চুক্তিতে আরও এক বছর মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। ফলে ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত ক্লাবটিতে থাকতে পারেন এই গোলরক্ষক।
ঘরোয়া লিগের শেষ পর্যায়ে টানা তিন ম্যাচে শুরুর একাদশে জায়গা পেয়েছেন ভোজিনিয়া। তাঁর পারফরম্যান্সে কোলো-কোলোর শিরোপা জয়ের পথও সহজ হয়েছে। আগামী মৌসুমে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।
লিগের বাকি তিন ম্যাচে নিজেদের মাঠে ইউনিভার্সিদাদ কাতোলিকা ও লা সেরেনার মুখোমুখি হবে কোলো-কোলো। এরপর কোবরেসালের মাঠে গিয়ে শেষ ম্যাচ খেলবে তারা। সূচি শেষ হলে ভোজিনিয়া সঙ্গে বসে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।