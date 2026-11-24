হারের পর নেইমারের খোঁচা
অম্লমধুর এক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন নেইমার। চোটে পড়ায় নিয়মিত খেলার সুযোগ তো পাচ্ছেনই না। এমনকি মাঠের ফুটবলেও নিয়মিত জয়ের দেখা পাচ্ছেন না। কখনো জয় তো, কখনো হার। এবার হারের পর প্রতিপক্ষকে খোঁচা দিলেন ৩৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।
বাংলাদেশ সময়ে আজ সকালে অনুষ্ঠিত সিরি ‘আ’র ম্যাচে গ্রেমিওকে ২-০ গোলে হারিয়েছে সান্তোস। ম্যাচে একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলেছেন নেইমার। হারের পর প্রতিপক্ষকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি তিনি। মাঠ ছাড়ার সময় স্পোরটিভিকে নেইমার বলেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম জিততে কঠিন হবে। ম্যাচের আগেই নিশ্চিত জয় ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই হার আমার কাছে অপ্রত্যাশিত।’
সাও পাওলোর মরুম্বিস স্টেডিয়ামে আজ গ্রেমিও-সান্তোস ম্যাচে রেফারির দায়িত্বে ছিলেন র্যামন আবাত্তি অ্যাবেল। এমনিতেই হারের বেদনা তো নেইমারের কাজ করছেই। এমনকি রেফারির ওপরও ক্ষোভ ঝেড়েছেন তিনি। ২-০ গোলে হারের পর ৩৪ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড বলেন, ‘রেফারি তাদের সবকিছু করতে দিয়েছেন। একটাও হলুদ কার্ড দেখাননি। প্রথমার্ধেই আমার ওপর প্রায় ১০টা ফাউল করা হয়েছে। এটা মেনে নেওয়ার মতো না। জানি না এভাবে আর কতক্ষণ চলবে। যতক্ষণ না আমি ভেঙে পড়ি, মনে হয় চলবেই।’
সান্তোসের বিপক্ষে গ্রেমিওর দুই ফুটবলার গোল করেছেন। ১৪ মিনিটে গোল করেন গ্রেমিও স্ট্রাইকার ফ্রাঙ্কিস আমুজু। দ্বিতীয় গোলের দেখা মেলে দ্বিতীয়ার্ধে। ৭৩ মিনিটে বক্সের মধ্যে গ্রেমিও স্ট্রাইকার মার্টিন ব্র্যাথওয়েটকে ফাউল করেন সান্তোস ডিফেন্ডার গনসালো এসকোবার। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে দেখে যাচাই-বাছাইয়ের পর দেওয়া হয় পেনাল্টি। ৭৭ মিনিটে স্পটকিক থেকে গোল করেন ব্র্যাথওয়েট।
৩৬ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে সিরি ‘আ’র পয়েন্ট টেবিলে ৯ নম্বরে সান্তোস। জিতেছে ১৩ ম্যাচ, ড্র করেছে ১১ ম্যাচ। হেরেছে ১২ ম্যাচ। সবার ওপরে থাকা ফ্ল্যামেঙ্গোর পয়েন্ট ৮০। ৩৬ ম্যাচ খেলে ক্লাবটি জিতেছে ২৪ ম্যাচ। ড্র করেছে ৮ ম্যাচ এবং ৪ ম্যাচ হেরেছে। গ্রেমিও ৩৬ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছে ১৫ নম্বরে।
ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমারের শেষটাও মনে রাখার মতো হয়নি। জুলাইয়ে নরওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে ব্রাজিল বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছিল। সেই ম্যাচে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান কমিয়েছিলেন তিনি। যা শেষ পর্যন্ত নেইমারের বিদায়ী ম্যাচ হিসেবেই থেকে যায়। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৩০ ম্যাচে করেন ৮০ গোল। অ্যাসিস্ট করেন ৫৯ গোলে।