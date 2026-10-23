আর্জেন্টিনায় কী উপহার পেয়েছিলেন নেইমার, ঘটনা ভাইরাল

আর্জেন্টিনায় কী উপহার পেয়েছিলেন নেইমার, ঘটনা ভাইরাল
সাবেক সতীর্থ লিওনেল মেসির বিদায়ী ম্যাচ দেখতে নেইমার চলে গিয়েছিলেন আর্জেন্টিনায়। আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলারের শেষ ম্যাচেরও ১৬ দিন পেরিয়ে গেছে। সেসময় আর্জেন্টিনার এক ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে জার্সি বিনিময় হয়েছিল নেইমারের। সামাজিক মাধ্যমে এটা এখন ভাইরাল।
মেসির সঙ্গে জার্সি বিনিময় নিয়ে নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন আর্জেন্টিনার ইনফ্লুয়েন্সার দাভো জেনেসি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নেইমারের হাতে বোকা জুনিয়র্সের জার্সি তুলে দিচ্ছেন জেনেসি। লাল-হলুদ রঙের জার্সিতে লেখা ‘নেইমার জুনিয়র ১১’। নেইমারকে উপহার দেওয়া জার্সির ওপরে ছোট করে লেখা জেনেসির নাম।
নেইমারের সঙ্গে দেখা করে স্বপ্নপূরণ হয়েছে জেনেসির। আর্জেন্টাইন ইনফ্লুয়েন্সার ক্যাপশনে লেখেন, ‘অবশেষে সেই দিনটি এল, যেদিন আমার শৈশবের অন্যতম সেরা নায়কের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম। আমরা সবাই তাঁর মতো হতে চাইতাম এবং তাঁর মতো ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখতাম। এত সুন্দর ফুটবল উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ গুরু।’
বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে চলে কথার লড়াই। বিশেষ করে বাংলাদেশে এটা দেখা যায় বেশি। এমনকি লাতিন আমেরিকার দুই দেশের মধ্যেও দেখা যায় ফুটবল নিয়ে মধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ব্রাজিলেও যেমন মেসির ভক্ত রয়েছেন, আর্জেন্টিনাতেও নেইমারপ্রেমী অসংখ্য ফুটবল সমর্থক রয়েছেন।
জেনেসি আর্জেন্টিনায় থাকা অসংখ্য নেইমারপ্রেমীদের মধ্যে একজন। ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ডের সঙ্গে ছবি তুলে সেটা পোস্ট করে ক্যাপশনে জেনেসি লেখেন, ‘এখানে আর্জেন্টিনায় আমরা সবাই আপনাকে ভালোবাসি। আর তোমাকে সরাসরি কথাটা জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। তোমার বিনয় ও উদারতার জন্য ধন্যবাদ নেইমার। আপনার জন্য অনেক শুভকামনা।’
জেনেসির পোস্ট করা ছবিতে দেখা গেছে, নেইমার নিজের নাম সংবলিত ব্রাজিলের ১০ নম্বরের এক জার্সিতে সাক্ষর করছেন। কদিন আগে নেইমারের বোকা জুনিয়র্সে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। ভাস্কো দা গামার বিপক্ষে বোকা জুনিয়র্সের জয়ের পর লেয়ান্দ্রো পারেদেসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
নেইমারের সঙ্গে ছবিগুলো পোস্ট করার পর জেনেসি নিয়মিত লাইভ স্ট্রিম করেননি। ধারণা করা হচ্ছে, পরবর্তী লাইভ স্ট্রিমে এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানাবেন। গত ৫ জুলাই নিউজার্সিতে নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচটা নেইমারের ব্রাজিলের জার্সিতে শেষ ম্যাচ। সেই ম্যাচে নেইমার শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোল করলেও তা শুধু ব্রাজিলের হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে। ২-১ গোলে হেরে শেষ ষোলোতে বিদায় নেয় ব্রাজিল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৩০ ম্যাচে ৮০ গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট করেছেন ৫৯ গোলে। ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনিই।