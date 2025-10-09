শুরুর একাদশে নেই শমিত–ফাহামিদুল, বাংলাদেশের অধিনায়ক কে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শমিত শোমকে নিয়ে শঙ্কাটা ছিল শুরু থেকেই। ২৭ ঘণ্টার ভ্রমণ শেষে একদিনের অনুশীলনে শুরুর একাদশে সুযোগ পাবেন তো তিনি। সেই শঙ্কাই সত্যি হলো শেষ পর্যন্ত। হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচে কানাডা প্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে শুরুর একাদশে রাখেননি কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। সেই সঙ্গে জায়গা দেননি ইতালি প্রবাসী উইঙ্গার ফাহামিদুল ইসলাম।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আগের দুই ম্যাচে অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে খেলাননি কোচ। এবারও না খেলার শঙ্কাই বেশি। কারণ শুরুর একাদশে জায়গা পাননি জামাল। চোটের কারণে খেলার সম্ভাবনা কম তপু বর্মণেরও। এই দুজন না থাকায় নেতৃত্বের ভার উঠেছে মিডফিল্ডার সোহেল রানার কাঁধে।
ফরমেশনেও বদল এনেছেন কাবরেরা। সিঙ্গাপুর ম্যাচে ৪–২–৩–১ ছকে খেললেও এবার তিনি সাজিয়েছেন ৪–৪–২ ফরমেশন। গোলরক্ষক হিসেবে যথারীতি মিতুল মারমা। রক্ষণে তারিক কাজী, শাকিল আহাদ তপুসহ থাকছেন দুই ভাই সাদ উদ্দিন ও তাজ উদ্দিন।
মাঝমাঠ সামলাবেন হামজা চৌধুরী, সোহেল রানা, সোহেল রানা জুনিয়র ও শেখ মোরসালিন। আক্রমণভাগে গোল করার দায়িত্বটা ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও রাকিব হোসেনের।
বাংলাদেশ একাদশ: মিতুল মারমা, তারিক কাজী, শাকিল আহাদ তপু, সাদ উদ্দিন, তাজ উদ্দিন, হামজা চৌধুরী, সোহেল রানা (অধিনায়ক), সোহেল রানা জুনিয়র, শেখ মোরসালিন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও রাকিব হোসেন।
হংকং একাদশ: ইয়াপ হুং ফাই, ওলিভার, বেঞ্জামিন গেরবিগ, লিওন জোনস, তান চুন লোক, সোয়ারেস জুনিয়র ওয়াল্তার, ম্যাট ওর, এভেরতন কামারগো, নিকোলাস মেদেইরেস, জেসে জয় ইয়িন, চান শিনিচি, ইউ জে নাম।
