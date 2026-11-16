ফিফা সভাপতি নির্বাচনে ইনফান্তিনোর শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাচ্ছে উয়েফা

ফিফা সভাপতি নির্বাচনে ইনফান্তিনোর শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাচ্ছে উয়েফা
ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা) সভাপতি নির্বাচনে বর্তমান সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিপক্ষে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা। এতে ইনফান্তিনোর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পথ অনিশ্চয়তায় পড়েছে।
আগামী মার্চে মরক্কোতে হওয়ার কথা এই নির্বাচন। উয়েফা প্রার্থী দিলে শেষ মুহূর্তে বদলে যেতে পারে নির্বাচনী সমীকরণ।
আজ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফিলিপ দিয়ালো হতে পারেন ইনফান্তিনোর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। মঙ্গলবারই তাঁর প্রার্থিতা নিশ্চিত হতে পারে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।
ফিফা সভাপতি নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ সময় বুধবার। এর আগে ইনফান্তিনোর বিপক্ষে প্রার্থী চূড়ান্ত করতে চায় উয়েফা। শুরুতে অভিজ্ঞ কোনো সাবেক ফুটবলার কিংবা কোচকে প্রার্থী করার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এখন আলোচনার শীর্ষে রয়েছেন দিয়ালো।
এ বিষয়ে সোমবার উয়েফার নির্বাহী কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। এরপর সংস্থাটির ৫৫টি সদস্য ফেডারেশনের সমর্থন নেওয়ার চেষ্টা করবে তারা।
গত সেপ্টেম্বরে ইনফান্তিনোর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন দিয়ালো। তাঁর অভিযোগ, বিশ্বকাপ চলাকালে ও পরবর্তী সময়ে ইনফান্তিনোর বিভিন্ন উদ্যোগ ফুটবলের ভাবমূর্তি ও ঐক্যের ক্ষতি করেছে।
দিয়ালো বলেছিলেন, ‘বিশ্বকাপ চলাকালে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর নেওয়া উদ্যোগগুলো ফুটবলের ভাবমূর্তি ও ঐক্যের গুরুতর ক্ষতি করেছে। ফলে আমাদের বিশ্বাস, তাঁর ওপর আস্থা হারিয়ে গেছে।’
ইনফান্তিনোর বিপক্ষে প্রার্থী খুঁজতে গিয়ে শুরুতে ফিফার গ্লোবাল ফুটবল ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান আর্সেন ওয়েঙ্গারের নামও আলোচনায় এসেছিল। সাবেক ফুটবলার মিকায়েল সিলভেস্ত্রে ও দিদিয়ের দ্রগবাও আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাউকে নিয়ে পরিকল্পনা এগোয়নি।
এদিকে ফিফায় পরিবর্তনের পক্ষে মত দিয়েছেন জার্মানির জাতীয় দলের কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপও। তিনি বলেন, ‘পরিবর্তন হলে ভালো হতে পারে–এমন একটি সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে। সেপ ব্ল্যাটারের পর পরিস্থিতি এর চেয়ে খারাপ হতে পারে, আমরা কখনো ভাবিনি। অথচ কেউ একজন সেটিকে আরও খারাপ করতে পেরেছেন।’
পরিবর্তনের পর প্রত্যাশা নিয়ে ক্লপ বলেন, ‘ইনফান্তিনো চলে গেলে তাঁর পরবর্তী ব্যক্তি আরও ভালো কাজ করবেন, সেটিই আমাদের প্রত্যাশা। কারণ, আমি বিশ্বাস করি আরও ভালো কাজ করা সম্ভব।’
উয়েফা শেষ পর্যন্ত দিয়ালোকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন দেয় কি না, সেটিই এখন দেখার বিষয়।