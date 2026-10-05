ব্রাজিল ম্যাচের পর ২৫০ টাকায় টিকিট বিক্রি করছে ভারত

সল্টলেকে গত পরশু ভারত-ব্রাজিল ম্যাচে গ্যালারি খুব একটা ভর্তি ছিল না। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-মার্কিনিওস-ব্রুনো গিমারেসের মতো তারকা ব্রাজিলিয়ান এলেও তা ভারতের ভক্ত-সমর্থকদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। এবার টিকিটে বিরাট মূল্য ছাড় দিয়েছে ভারত। উরুগুয়ে ম্যাচে টিকিটের দাম ৩০০ টাকারও কম রাখা হয়েছে।
পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের পর আগামীকাল দুই বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের বিপক্ষে খেলবে ভারত। সল্টলেকের যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই আগামীকাল হবে ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচ। গতকাল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচের টিকিটের দাম ৯০ শতাংশ কমানো হয়েছে। সি২ ব্লকের বাঁ, ডান পাশের টিকিটের দাম এখন ১৯৯ রুপি করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৫৪ টাকা।
কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা ৮৫ হাজার। গত পরশু ভারত–ব্রাজিল ম্যাচে ৫১ হাজার দর্শক খেলা দেখতে এসেছিলেন। অর্থাৎ ৩৪ হাজার আসন খালি ছিল। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে ভারতের সেই ম্যাচের টিকিটের দাম ছিল ১৯৯৯ রুপি (২৫৫১ টাকা)। সেই ম্যাচে দর্শক কম আসায় ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচের টিকিটের দাম অনেকটাই কমানো হয়েছে।
এবারের ১৬ দিনের ফিফা উইন্ডোতে তিন ম্যাচের তিনটিই ভারত খেলছে ঘরের মাঠে। তিন দলই জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডায় অনুষ্ঠিত ফুটবল বিশ্বকাপে খেলেছে। বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ২৫ সেপ্টেম্বর পানামার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছিল ভারত। গত পরশু ভারতকে ৪-০ গোলে হারায় ব্রাজিল। আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় সল্টলেকে শুরু হবে ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচ।
ব্রাজিল দল ভারতের মাটিতে পা রাখে ১ অক্টোবর। উরুগুয়ে দল এশিয়ার দেশটিতে আসে আরও আগে। তারা ৩০ সেপ্টেম্বর ভারতে এসে পৌঁছায়। উরুগুয়ে দলের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিওতে তাদের কলকাতা শহর ঘুরতে দেখা গেছে। ইডেন গার্ডেনসে দিয়েগো ফোরলানের শিষ্যরা ক্রিকেটও খেলেছেন।
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