মেসিকে নিয়ে গোপন তথ্য ফাঁস করলেন স্কালোনি

বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে জর্ডানের বিপক্ষে লিওনেল মেসিকে শুরুর একাদশে রাখছেন না লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টিনার কোচ এই তথ্য তিনি প্রকাশ করেছেন একেবারে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে। ৯১ বছর বয়সী কিংবদন্তি ক্রীড়া সাংবাদিক এনরিকে মাকায়া মার্কেজের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নিজের স্বভাবসুলভ গোপনীয়তা ভেঙে মেসির বিষয়ে নিশ্চিত করেন স্কালোনি।
ডালাসে অনুষ্ঠিত ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে মাকায়া শনিবারের ম্যাচের একাদশ এবং অধিনায়ক মেসির সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন স্কালোনির কাছে। প্রথম দুই ম্যাচে পাঁচ গোল করা তারকা ফরোয়ার্ডকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই ছিল সমর্থকদের ব্যাপক আগ্রহ।
মাকায়ার প্রশ্ন শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে স্কালোনি বলেন, ‘এনরিকে, আপনার প্রশ্ন শুনতে এবং আপনাকে এখানে দেখতে পেরে সত্যিই আনন্দ হচ্ছে। আসার জন্য ধন্যবাদ। ১৮টি বিশ্বকাপ—এটা অবিশ্বাস্য। আপনাকে উত্তর দিতে পারাটা আমার জন্য আনন্দের, কারণ আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয়। আমি যখন আর্জেন্টিনায় খেলতাম, তখন নিয়মিত আপনাকে দেখতাম। আপনি যখনই কথা বলতেন, আমাদের কাছে আপনি ছিলেন একজন কিংবদন্তি। এখনও তাই আছেন।’
এরপরই সংবাদ সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি প্রকাশ করেন স্কালোনি, ‘আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। লিও (মেসি) বেঞ্চে থাকবে। শুধু আপনার জন্যই এটা বলছি, না হলে এড়িয়ে যেতাম। চিন্তা করবেন না, শুধু আপনার জন্যই এটা বলছি। আপনি সত্যিই এই সম্মানের যোগ্য। পুরো দলটা বলব না, তবে লিওর ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম। লিও পরে মাঠে নামবে। আমার একাদশ ঠিক করা আছে, তবে সেটা আগামীকাল ঘোষণা করব। ধন্যবাদ, এনরিকে। বিশ্বকাপটা উপভোগ করুন।’
মাকায়া এরপর বিশ্বকাপে বিভিন্ন দলের খেলার ধরন নিয়ে প্রশ্ন করলে স্কালোনি বলেন, ‘আমরা এই বিশ্বকাপে নানা ধরনের ফুটবল দেখছি এবং সব ধরনের খেলাই ফল দিচ্ছে। কেউ স্পেন বা আমাদের মতো বল দখলে রেখে আক্রমণ করছে, কেউ পাল্টা আক্রমণে খেলছে, আবার কেউ রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়েও সফল হচ্ছে। গতকাল অস্ট্রেলিয়া ও প্যারাগুয়ের খুব কঠিন একটি ম্যাচ দেখলাম, যা ০-০ গোলে শেষ হয়েছে। তারা পরের পর্বে উঠেছে এবং কাউকেই সহজে ছাড়বে না।’
বিশ্বকাপে নিজের পরিকল্পনা নিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, আমাদের মতো একটি দলের পক্ষে খেলার ধরন পুরোপুরি বদলে ফেলা খুব কঠিন। কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন আনা যায়, কিন্তু মৌলিকভাবে নয়, কারণ সেটাই আমাদের পরিচয় নয়। প্রতিপক্ষ অনুযায়ী কিছু বিষয় বদলানো যায়। আমার বিশ্বাস, জয়ের একটিই পথ নেই। সব ধরনের কৌশলই সফল হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী দলগুলোই নিজেদের জায়গা করে নেবে।’
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