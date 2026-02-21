Ajker Patrika
ক্রিকেট

দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানিদের না দেখলে হতাশ হবেন ইংলিশ অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক    
দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানিদের না দেখলে হতাশ হবেন ইংলিশ অধিনায়ক
দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানিদের দেখতে চান ব্রুক। ছবি: সংগৃহীত

নিলামের আগেই দ্য হান্ড্রেডের পরবর্তী পর্ব নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিবিসি জানিয়েছে, নিলাম থেকে ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দলে টানবে না। একই সঙ্গে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোতেও পাকিস্তানিদের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম বলে জানানো হয়েছে। এমনটা হলে খুবই হতাশ হবেন হ্যারি ব্রুক।

দ্য হান্ড্রেডের অংশ নেয় আটটি দল। এর মধ্যে চারটির পূর্ণ বা আংশিক মালিকানায় জড়িয়ে আছে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নাম। ১০০ বলের টুর্নামেন্টে ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো হলো ম্যানচেস্টার সুপার জায়ান্টস, এমআই লন্ডন, সাউদার্ন ব্রেইভ এবং সানরাইজার্স লিডস। আগামী ১১ ও ১২ মার্চ দ্য হান্ড্রেডের ষষ্ঠ পর্বের নিলাম হবে।

৪ লাখ ৬৫ হাজার পাউন্ডে ভারতীয় মালিকানাধীন সানরাইজার্স লিডসের সঙ্গে চুক্তি করেছেন ব্রুক। আপাতত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ব্যস্ত এই ব্যাটার। তাঁর অধীনে সুপার এইটে ওঠেছে ইংল্যান্ড। দ্য হান্ড্রেডে মনোযোগ না থাকলেও পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ইস্যুতে নিজের অবস্থান জানিয়ে রাখলেন তিনি।

ব্রুক বলেন, ‘আমাদের পুরো মনোযোগ এখন বিশ্বকাপের দিকে। আপাতত দ্য হান্ড্রেড নিয়ে ভাবছি না। তবে বলতেই হয় যে, লম্বা সময় ধরে পাকিস্তান দারুণ একটি ক্রিকেট জাতি। নিলামে ওদের ৫০-৬০ জন ক্রিকেটার মনে হয়। তাদের কয়েকজনকে দেখতে না পেলে সেটা হবে খুবই হতাশার।’

পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা না থাকলে দ্য হান্ড্রেডের মান কমবে বলে মনে করেন ব্রুক, ‘পাকিস্তানের দারুণ সব ক্রিকেটার আছে। ওরা মাঠে দর্শক টানতে সক্ষম। পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের কয়েকজন থাকলে এই টুর্নামেন্টের মান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে, না থাকলে তা হবে দুঃখজনক।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১০ বছরে ৩৩ শিশুকে যৌন নির্যাতন, ভারতীয় দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

১০ বছরে ৩৩ শিশুকে যৌন নির্যাতন, ভারতীয় দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

ইফতারের পর মাথাব্যথা? জেনে নিন কমানোর উপায়

ইফতারের পর মাথাব্যথা? জেনে নিন কমানোর উপায়

অফিসার পদে ওয়ালটনে চাকরি, থাকছে না বয়সসীমা

অফিসার পদে ওয়ালটনে চাকরি, থাকছে না বয়সসীমা

দ্বীপে কামোন্মত্ত পুরুষদের অত্যাচারে পাহাড়চূড়া থেকে লাফ, বিলুপ্তির পথে স্ত্রী কচ্ছপ

দ্বীপে কামোন্মত্ত পুরুষদের অত্যাচারে পাহাড়চূড়া থেকে লাফ, বিলুপ্তির পথে স্ত্রী কচ্ছপ

মিসরের সহায়তায় আফ্রিকাতেও যেভাবে মোসাদ ঠেকাচ্ছে চীন

মিসরের সহায়তায় আফ্রিকাতেও যেভাবে মোসাদ ঠেকাচ্ছে চীন

সম্পর্কিত

সুপার এইটের আগে ভারতীয় দলে চোটের হানা

সুপার এইটের আগে ভারতীয় দলে চোটের হানা

দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানিদের না দেখলে হতাশ হবেন ইংলিশ অধিনায়ক

দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানিদের না দেখলে হতাশ হবেন ইংলিশ অধিনায়ক

বিশ্বকাপ খেলতে না পেরে আমি কোমায় যাইনি, বলছেন সাইফ

বিশ্বকাপ খেলতে না পেরে আমি কোমায় যাইনি, বলছেন সাইফ

পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে চিন্তার কারণ বৃষ্টি

পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে চিন্তার কারণ বৃষ্টি