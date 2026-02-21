দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানিদের না দেখলে হতাশ হবেন ইংলিশ অধিনায়ক

নিলামের আগেই দ্য হান্ড্রেডের পরবর্তী পর্ব নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিবিসি জানিয়েছে, নিলাম থেকে ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দলে টানবে না। একই সঙ্গে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোতেও পাকিস্তানিদের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম বলে জানানো হয়েছে। এমনটা হলে খুবই হতাশ হবেন হ্যারি ব্রুক।
দ্য হান্ড্রেডের অংশ নেয় আটটি দল। এর মধ্যে চারটির পূর্ণ বা আংশিক মালিকানায় জড়িয়ে আছে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নাম। ১০০ বলের টুর্নামেন্টে ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো হলো ম্যানচেস্টার সুপার জায়ান্টস, এমআই লন্ডন, সাউদার্ন ব্রেইভ এবং সানরাইজার্স লিডস। আগামী ১১ ও ১২ মার্চ দ্য হান্ড্রেডের ষষ্ঠ পর্বের নিলাম হবে।
৪ লাখ ৬৫ হাজার পাউন্ডে ভারতীয় মালিকানাধীন সানরাইজার্স লিডসের সঙ্গে চুক্তি করেছেন ব্রুক। আপাতত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ব্যস্ত এই ব্যাটার। তাঁর অধীনে সুপার এইটে ওঠেছে ইংল্যান্ড। দ্য হান্ড্রেডে মনোযোগ না থাকলেও পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ইস্যুতে নিজের অবস্থান জানিয়ে রাখলেন তিনি।
ব্রুক বলেন, ‘আমাদের পুরো মনোযোগ এখন বিশ্বকাপের দিকে। আপাতত দ্য হান্ড্রেড নিয়ে ভাবছি না। তবে বলতেই হয় যে, লম্বা সময় ধরে পাকিস্তান দারুণ একটি ক্রিকেট জাতি। নিলামে ওদের ৫০-৬০ জন ক্রিকেটার মনে হয়। তাদের কয়েকজনকে দেখতে না পেলে সেটা হবে খুবই হতাশার।’
পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা না থাকলে দ্য হান্ড্রেডের মান কমবে বলে মনে করেন ব্রুক, ‘পাকিস্তানের দারুণ সব ক্রিকেটার আছে। ওরা মাঠে দর্শক টানতে সক্ষম। পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের কয়েকজন থাকলে এই টুর্নামেন্টের মান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে, না থাকলে তা হবে দুঃখজনক।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারত। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুশীলনের সময় চোট পেয়েছেন দলের অন্যতম ভরসা মোহাম্মদ সিরাজ। গত বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্টের গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের ঠিক আগমুহূর্তে সিরাজের এই চোট টিম ম্যানেজমেন্টকে১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না পেরে মানসিক কোমায় চলে গিয়েছিল দুই ক্রিকেটার–গতকাল সাংবাদিকদের সামনে এমন মন্তব্য করেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তার পরপরই একই ইস্যুতে ফেসবুকে এক বার্তা দেন সাইফ হাসান।২ ঘণ্টা আগে
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বৃষ্টি নিয়ে খুব কমই চিন্তা করতে হয়েছে আয়োজকেদের। বেরসিক বৃষ্টির কারণে কেবলমাত্র জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছে। বাকি ম্যাচগুলো মাঠে গড়ালেও পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড লড়াইয়ে আগে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকৃতি।৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আলোচনায় আছেন অভিষেক শর্মা। তবে ব্যাট হাতে রানের ফুলঝুরি ছুটিয়ে নয়, টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে। ব্যাট হাতে এমন বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে গেলেও একাদশ থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট–এমনটাই জানালেন দলটির বোলিং কোচ মরনে মরকেল।৫ ঘণ্টা আগে