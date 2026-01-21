রিশাদের লক্ষ্য এখন ‘ফাইনাল’

ক্রীড়া ডেস্ক
হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে মেলবোর্ন স্টারস-হোবার্ট হারিকেনস নকআউট ম্যাচে খেলার চেয়ে বৃষ্টিই হয়েছে বেশি। দুই ইনিংস মিলে ২০ ওভারও খেলা হয়নি। বৃষ্টিবিঘ্নিত নকআউট পর্বের বাধা টপকে গেছে রিশাদ হোসেনের দল হোবার্ট হারিকেনস। বাংলাদেশের তরুণ লেগস্পিনারের লক্ষ্য এখন ফাইনাল।
বৃষ্টিবিঘ্নিত নকআউট পর্বের ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে মেলবোর্ন স্টারকে ৩ রানে হারিয়েছে হোবার্ট হারিকেনস। তাতে চ্যালেঞ্জারে উঠে গেল হোবার্ট। ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রিশাদ সতীর্থদের সঙ্গে উদযাপনের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। বাংলাদেশের তরুণ লেগস্পিনার ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ফাইনাল কোয়ালিফায়ারে এখন তাদের চোখ। আশা করি হারিকেনস পারবে।’
হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা আড়াইটায় শুরু হওয়ার কথা ছিল প্লে অফের নকআউটের মেলবোর্ন স্টারস-হোবার্ট হারিকেনস ম্যাচ। তবে বৃষ্টির বাগড়ায় টসই হয়েছে বিকেল ৩টা ৩৯ মিনিটে। টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছেন মেলবোর্ন স্টারসের অধিনায়ক মার্কাস স্টয়নিস। তবে টসের আট মিনিট পর ফের বাগড়া দেয় বৃষ্টি। যদিও এই বৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে শুরু হয়েছে মেলবোর্ন স্টারস-হোবার্ট হারিকেনস ম্যাচ।
বৃষ্টির বাগড়ায় ৯৫ মিনিট খেলা বন্ধ থাকায় ম্যাচের দৈর্ঘ্য অর্ধেক কমানো হয়েছে। ১০ ওভারে কমে আসা ম্যাচে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৪ রান করেছে হোবার্ট হারিকেনস। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেছেন বিউ ওয়েবস্টার। ২৬ বলের ইনিংসে তিনটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন তিনি। মেলবোর্ন স্টারসের হারিস রউফ ২ ওভারে ২৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। জয়ের লক্ষ্যে নেমে মেলবোর্ন ৭ ওভারে ৪ উইকেটে ৮১ রান করার পর ফের বাগড়া দিয়েছে বৃষ্টি। ডিএলএস মেথডে এরপর ৩ রানে মেলবোর্নকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।
চোটে পড়ায় নিয়মিত অধিনায়ক নাথান এলিসকে আজ পায়নি হোবার্ট হারিকেনস। নকআউটে আজ হোবার্টকে নেতৃত্ব দিয়েছেন বেন ম্যাকডারমট। স্পিন বোলিং লাইনআপে রিশাদের সঙ্গে হোবার্টের একাদশে ছিলেন আরেক লেগস্পিনার নিখিল চৌধুরী। এবারের বিগ ব্যাশে এখন পর্যন্ত ১১ ম্যাচে ৭.৭৭ ইকোনমিতে ১৩ উইকেট নিয়েছেন রিশাদ। পরশু সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে চ্যালেঞ্জারে মুখোমুখি হবে সিডনি সিক্সার্স-হোবার্ট হারিকেনস। পার্থে ২৫ জানুয়ারি হবে ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের টিকিট আগেই কেটে ফেলেছে পার্থ স্করচার্স।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অনেক চেষ্টাই করেছিলেন ক্রিকেট কূটনীতিতে জেতার। গত কয়েক দিন তিনি নিয়মিত যোগাযোগ করেছেন বিভিন্ন ক্রিকেট বোর্ডের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে। সব চেষ্টা বৃথা, বাংলাদেশ বেশির ভাগেরই সমর্থন পায়নি। পারেনি এই লড়াইয়ে জিততে।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না খেললে বিকল্প দল নেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)—আজ এক ভার্চুয়াল বোর্ড সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি বাংলাদেশ নাও খেলে, সেক্ষেত্রে বিশ্বকাপের সূচি বদলানো হবে না বলে জানিয়েছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম ৩ ম্যাচে ২ জয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ নারী দল। লঙ্কানদের বিপক্ষে শুরুটা ছিল তিক্ততায় ভরা। টানা ২ গোলে পিছিয়ে পড়ায় জেগেছিল হারের শঙ্কা। কিন্তু দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে শ্রীলঙ্কাকে বিধ্বস্ত করেছে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা চলছে ১৮ দিন ধরে। আজ আইসিসি সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে—ভারতে বাংলাদেশ দল না খেললে বিকল্প দল নেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) এক দিন সময় দিয়েছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।৩ ঘণ্টা আগে