দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে নামিবিয়ার ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক
ঘরের মাটিতে প্রথম ম্যাচ। গ্যালারি ভর্তি ৪ হাজার দর্শক। ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখতে জয়ের চেয়ে ভিন্ন আর কী হতে পারে! তাও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলকে হারিয়ে। নামিবিয়া সেটাই করে দেখাল। একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪ উইকেটের নাটকীয় জয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা। আইসিসি সহযোগী কোনো দেশের বিপক্ষে এটাই প্রথম হার প্রোটিয়াদের।
উইন্ডহোকের নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ধীরগতির আউটফিল্ডের কারণে ব্যাটিং করাই মুশকিল ছিল দুই দলের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য পূর্ণশক্তি নিয়ে নামেনি। কারণ আজ শুরু হওয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে রয়েছেন টি-টোয়েন্টি দলের অনেকেই। তবে এক বছর পর দলে ফিরেছেন কুইন্টন ডি কক।
টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৩৪ রান করে প্রোটিয়ারা। জবাবে শেষ বলে ৪ মেরে নামিবিয়ার জয় নিশ্চিত করেন জেন গ্রিন (৩০ *)। ব্যাট হাতে হার না মানা ১১ রানের ইনিংস খেলার আগে বোলিংয়ে ২৮ রানে ৩ উইকেট নেওয়ায় ম্যাচসেরা হয়েছেন স্বাগতিক দলের রুবেন ট্রাম্পলম্যান
ঘরের মাটিতে প্রথম ম্যাচ। গ্যালারি ভর্তি ৪ হাজার দর্শক। ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখতে জয়ের চেয়ে ভিন্ন আর কী হতে পারে! তাও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলকে হারিয়ে। নামিবিয়া সেটাই করে দেখাল। একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪ উইকেটের নাটকীয় জয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা। আইসিসি সহযোগী কোনো দেশের বিপক্ষে এটাই প্রথম হার প্রোটিয়াদের।
উইন্ডহোকের নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ধীরগতির আউটফিল্ডের কারণে ব্যাটিং করাই মুশকিল ছিল দুই দলের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য পূর্ণশক্তি নিয়ে নামেনি। কারণ আজ শুরু হওয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে রয়েছেন টি-টোয়েন্টি দলের অনেকেই। তবে এক বছর পর দলে ফিরেছেন কুইন্টন ডি কক।
টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৩৪ রান করে প্রোটিয়ারা। জবাবে শেষ বলে ৪ মেরে নামিবিয়ার জয় নিশ্চিত করেন জেন গ্রিন (৩০ *)। ব্যাট হাতে হার না মানা ১১ রানের ইনিংস খেলার আগে বোলিংয়ে ২৮ রানে ৩ উইকেট নেওয়ায় ম্যাচসেরা হয়েছেন স্বাগতিক দলের রুবেন ট্রাম্পলম্যান
দারুণ একটা গুগলি দিয়েছিলেন রিশাদ হোসেন। সেটি বুঝতেই পারেননি ইব্রাহিম জাদরান। মিডল স্টাম্পের আশে পাশে পিচ করা বল সামনের পায়ের ভেতরের অংশে লাগে। বাধা না পেলে বল ছুঁয়ে যেত লেগ স্টাম্পের বাইরের অংশ। এলবিডব্লুর জোরালো আবেদন তোলেন আম্পায়াররা। আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় বেঁচে যান ইব্রাহিম।২ ঘণ্টা আগে
বিপিএল বিতর্কমুক্ত করার লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের (আইএমজি) সঙ্গে তিন বছরের চুক্তির কথা শোনা যাচ্ছিল গত জুন থেকেই। কিন্তু এখনো চূড়ান্ত হয়নি তা। নির্বাচনের পর নতুনভাবে গঠিত বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল চাইছে স্বল্প সময়ের মধ্যে অন্তত পাঁচটি দল নিয়ে বিপিএল করতে।৩ ঘণ্টা আগে
জুন থেকেই বিপিএল আয়োজন নিয়ে নানান কথা শোনা যাচ্ছিল। বোর্ড তখন বলেছিল, ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (আইএমজি)-এর সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি হচ্ছে। কিন্তু চার মাস পেরিয়ে গেলেও চুক্তিটা হয়নি। এবার আর সময় নষ্ট করতে চায় না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।৫ ঘণ্টা আগে
অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব জামাল ভূঁইয়ার কাঁধে। যদিও শুরুর একাদশে নিয়মিত জায়গা হয় না তাঁর। সেক্ষেত্রে তপু বর্মণ কিংবা সোহেল রানার কাছেই থাকে নেতৃত্বের বাহুবন্ধনী।৫ ঘণ্টা আগে