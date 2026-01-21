Ajker Patrika
বাংলাদেশ না খেললেও বিশ্বকাপের সূচি বদলাবে না আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৫৫
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না খেললে বিকল্প দল নেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)—আজ এক ভার্চুয়াল বোর্ড সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি বাংলাদেশ নাও খেলে, সেক্ষেত্রে বিশ্বকাপের সূচি বদলানো হবে না বলে জানিয়েছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের যে দাবি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) করে আসছিল, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আইসিসি আজ এক ভার্চুয়াল সভা করেছে। বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতেই হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভার্চুয়াল সভার পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানিয়েছে, টুর্নামেন্টের এত কাছাকাছি সময়ে সূচি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ভারতে খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারে বিসিবির যে অনড় অবস্থান, সেই অবস্থা থেকে সরে আসতে আরও এক দিন সময় দিয়েছে আইসিসি।

ভারতের কোনো ভেন্যুতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার, সাংবাদিক, বোর্ড কর্মকর্তা এবং ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কোনো হুমকি নেই বলে আইসিসির নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ও স্বাধীন পর্যালোচনা কমিটি যাচাই-বাছাই করে দেখেছে। আইসিসির এক মুখপাত্র বলেন, ‘বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আইসিসি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিসিবির সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেছে। আইসিসি এই সময়ে বিস্তারিত সব জানিয়েছে। ভারতে বাংলাদেশ দলের খেলার ব্যাপারে কোনোরকম হুমকি নেই বলে জানতে পেরেছে স্বাধীন পর্যালোচনা কমিটি। তবু বিসিবি তাদের অবস্থানে অনড়।’

আইসিসির ভার্চুয়াল বৈঠকে সকল পূর্ণ সদস্য দেশের পরিচালকেরা অংশ নিয়েছেন। জানা গেছে, আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ ছাড়াও সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া, এসএলসি সভাপতি শাম্মি সিলভা, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি, সিএ চেয়ারম্যান মাইক বেয়ার্ড, জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট সভাপতি তাভেঙ্গা মুকুহলানি, সিডব্লিউআই সভাপতি কিশোর শ্যালো, ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের (সিআই) চেয়ারম্যান ব্রায়ান ম্যাকনিস, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) প্রতিনিধি রজার টুজ, ইসিবির চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন, ক্রিকেট সাউথ আরিকার প্রতিনিধি মোহাম্মদ মুসাজি এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) চেয়ারম্যান মিরওয়াইস আশরাফ।

৩ জানুয়ারি আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের তরফ থেকে এতটা জোরাল হবে, এটা বোধ হয় আগে ভাবেননি ভারতের ক্ষমতাসীনরা। ভেন্যু পরিবর্তন করতে আইসিসিকে দফায় দফায় চিঠি দিয়েছে বিসিবি। আজ বোর্ড সভায় বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিকল্প দল নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি, যদি না বিসিবি তাদের অবস্থান থেকে সরে আসে। এরই মধ্যে বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়ে আইসিসির কাছে চিঠিও লিখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। বাংলাদেশের জন্য বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও বন্ধ রেখেছিল বলে জিও নিউজের এক সংবাদে পরশু জানা গিয়েছিল।

৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও। ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। গ্রুপ পর্বে তাদের চার ম্যাচের তিনটিই কলকাতায়। একটি হবে মুম্বাইয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে 'সি' গ্রুপে আয়ারল্যান্ডের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ওমান ও জিম্বাবুয়ে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ যদি বিশ্বকাপে না খেলে, সেক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডকে আইসিসি প্রস্তুত করে রাখছে বলে ক্রিকইনফো জানিয়েছে।

