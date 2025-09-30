Ajker Patrika
মেয়েদের বিশ্বকাপ আজ শুরু, বাংলাদেশ নামবে পরশু

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ২২
প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। ছবি: বিসিবি
তিন বছর আগে প্রথমবার নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নাম লেখায় বাংলাদেশ। পাকিস্তানের বিপক্ষে পেয়েছে জয়ের স্বাদও। আজ থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপের আরও একটি আসর। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ অবশ্য পরশু। প্রতিপক্ষ সেই পাকিস্তান। পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে জয়ে বিশ্বকাপের শুরুটা রাঙাতে চায় বাংলাদেশ।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য কোনো আন্তর্জাতিক সিরিজের পরিবর্তে মেয়েদের খেলতে হয় অনূর্ধ্ব-১৫ কিশোর দলের বিপক্ষে। এমন প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে বিশ্বকাপে কেমন করবে বাংলাদেশ—প্রশ্নটা আসাই স্বাভাবিক।

আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপে গতকাল অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি বলেন, ‘অবশ্যই আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ পরিকল্পনা করে এগোব। আপাতত প্রথম লক্ষ্য পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ জেতা। এমনিতেই আন্তর্জাতিক ম্যাচ বেশি খেলার সুযোগ পাই না। তবে এত বড় ইভেন্টে সব ভালো দলের বিপক্ষে খেলতে পারলে জয়ও আসবে। সাধ্যমতো চেষ্টা থাকবে ম্যাচ ধরে রেখে খেলার।’

নিজের প্রথম বিশ্বকাপটা স্মরণীয় করে রাখতে চান পেসার মারুফা আক্তার, ‘বাংলাদেশ জাতীয় দলের এটি দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। আমি প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছি। এটা আমার স্বপ্ন ছিল। আমি সব সময় চেষ্টা করব দলের জন্য সেরাটা দিতে।’

মারুফার মতো স্বর্ণা আক্তারেরও একই প্রত্যাশা, ‘এত বড় একটা ইভেন্টে খেলব। যদি সুযোগ পাই, লক্ষ্য থাকবে নিজের সেরাটা দেওয়ার।’

দলের লক্ষ্যই স্পিনার নাহিদা আক্তারের কাছে ব্যক্তিগত লক্ষ্য, ‘আলহামদুলিল্লাহ তিন বছর পর আবার বিশ্বকাপ খেলার সামনে আছি। এটি আমার দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। ব্যক্তিগত লক্ষ্য বলতে আমার লক্ষ্য দলের জয়ে যেন নিজের অবদানটা রাখতে পারি।’

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটবিশ্বকাপ
