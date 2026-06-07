জয়ের সুুবাস পাচ্ছে ইংল্যান্ড

লর্ডস টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে চালকের আসনে ইংল্যান্ড। ইংলিশদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ২৫৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৫৫ রান করতেই ৫ উইকেট হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। জয়ের জন্য আরও ১৯৯ রান করতে হবে সফরকারীদের। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের দরকার ৫ উইকেট। লর্ডস টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
চন্ডিগড় টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
ভারত-আফগানিস্তান
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
লর্ডস টেস্ট: চতুর্থ দিন
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বিকেল ৪টা, সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস
ফ্রেঞ্চ ওপেন
পুরুষ এককের ফাইনাল
ফ্ল্যাভিও কবোল্লি-আলেক্সান্দার জভেরেভ
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
সনি টেন ২, ৩ ও ৪
ব্যাডমিন্টন
ইন্দোনেশিয়া ওপেন
বেলা ১টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
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