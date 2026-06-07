Ajker Patrika
ক্রিকেট

জয়ের সুুবাস পাচ্ছে ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ১০: ৫৫
জয়ের সুুবাস পাচ্ছে ইংল্যান্ড
৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে নিউজিল্যান্ড। ছভি: ক্রিকইনফো

লর্ডস টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে চালকের আসনে ইংল্যান্ড। ইংলিশদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ২৫৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৫৫ রান করতেই ৫ উইকেট হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। জয়ের জন্য আরও ১৯৯ রান করতে হবে সফরকারীদের। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের দরকার ৫ উইকেট। লর্ডস টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

চন্ডিগড় টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

ভারত-আফগানিস্তান

সকাল ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

লর্ডস টেস্ট: চতুর্থ দিন

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড

বিকেল ৪টা, সরাসরি

সনি টেন ১

টেনিস

ফ্রেঞ্চ ওপেন

পুরুষ এককের ফাইনাল

ফ্ল্যাভিও কবোল্লি-আলেক্সান্দার জভেরেভ

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

সনি টেন ২, ৩ ও ৪

ব্যাডমিন্টন

ইন্দোনেশিয়া ওপেন

বেলা ১টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

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