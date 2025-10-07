বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি হঠাৎ পরিবর্তন

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি প্রকাশ করা হয়েছিল এশিয়া কাপের সময়ই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান সিরিজ শেষে দেশে ফিরেই বাংলাদেশ আতিথেয়তা দেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। কিন্তু হঠাৎ করেই বদলে গেল বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ আগের সূচি অনুযায়ী মিরপুর ও চট্টগ্রামে হবে। তবে সিরিজের ছয় ম্যাচের মধ্যে তিনটার তারিখ বদলে গেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের (সিডব্লিউআই) সঙ্গে আলোচনা করে সূচিতে হালকা পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগের সূচি অনুযায়ী ১৮, ২০ ও ২৩ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তিন ওয়ানডে। কিন্তু নতুন সূচিতে বদলে গেছে দ্বিতীয় ওয়ানডের তারিখ। ২০ অক্টোবরের পরিবর্তে ম্যাচটি হবে ২১ অক্টোবর। মিরপুর শেরেবাংলায় তিনটি ওয়ানডেই বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে।
টি-টোয়েন্টি সিরিজ আগের সূচি অনুযায়ী ২৬, ২৮ ও ৩১ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নতুন সূচি অনুযায়ী প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির তারিখ বদলে গেছে।
পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ২৭ ও ২৯ অক্টোবর হবে প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে তিনটি টি-টোয়েন্টিই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে। ১৫ অক্টোবর ঢাকায় পা রাখবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল। ওয়ানডে সিরিজ শেষে ২৪ অক্টোবর রওনা দেবে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। সবশেষ ২০২১ সালে বাংলাদেশ সফর করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেবার ওয়ানডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। আর টেস্ট সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল ক্যারিবীয়রা।
শারজায় গত পরশু শেষ হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। মরুর বুকে আফগানদের ধবলধোলাই করেছে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন মেহেদী হাসান মিরাজ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আগামীকাল শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ১১ ও ১৪ অক্টোবর আবুধাবিতেই হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের সূচি
প্রথম ওয়ানডে ১৮ অক্টোবর
দ্বিতীয় ওয়ানডে ২১ অক্টোবর
তৃতীয় ওয়ানডে ২৩ অক্টোবর
*সব ম্যাচ মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে
টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচি
প্রথম টি-টোয়েন্টি ২৭ অক্টোবর
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ২৯ অক্টোবর
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ৩১ অক্টোবর
* সব ম্যাচ চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি প্রকাশ করা হয়েছিল এশিয়া কাপের সময়ই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান সিরিজ শেষে দেশে ফিরেই বাংলাদেশ আতিথেয়তা দেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। কিন্তু হঠাৎ করেই বদলে গেল বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ আগের সূচি অনুযায়ী মিরপুর ও চট্টগ্রামে হবে। তবে সিরিজের ছয় ম্যাচের মধ্যে তিনটার তারিখ বদলে গেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের (সিডব্লিউআই) সঙ্গে আলোচনা করে সূচিতে হালকা পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগের সূচি অনুযায়ী ১৮, ২০ ও ২৩ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তিন ওয়ানডে। কিন্তু নতুন সূচিতে বদলে গেছে দ্বিতীয় ওয়ানডের তারিখ। ২০ অক্টোবরের পরিবর্তে ম্যাচটি হবে ২১ অক্টোবর। মিরপুর শেরেবাংলায় তিনটি ওয়ানডেই বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে।
টি-টোয়েন্টি সিরিজ আগের সূচি অনুযায়ী ২৬, ২৮ ও ৩১ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নতুন সূচি অনুযায়ী প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির তারিখ বদলে গেছে।
পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ২৭ ও ২৯ অক্টোবর হবে প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে তিনটি টি-টোয়েন্টিই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে। ১৫ অক্টোবর ঢাকায় পা রাখবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল। ওয়ানডে সিরিজ শেষে ২৪ অক্টোবর রওনা দেবে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। সবশেষ ২০২১ সালে বাংলাদেশ সফর করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেবার ওয়ানডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। আর টেস্ট সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল ক্যারিবীয়রা।
শারজায় গত পরশু শেষ হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। মরুর বুকে আফগানদের ধবলধোলাই করেছে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন মেহেদী হাসান মিরাজ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আগামীকাল শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ১১ ও ১৪ অক্টোবর আবুধাবিতেই হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের সূচি
প্রথম ওয়ানডে ১৮ অক্টোবর
দ্বিতীয় ওয়ানডে ২১ অক্টোবর
তৃতীয় ওয়ানডে ২৩ অক্টোবর
*সব ম্যাচ মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে
টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচি
প্রথম টি-টোয়েন্টি ২৭ অক্টোবর
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ২৯ অক্টোবর
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ৩১ অক্টোবর
* সব ম্যাচ চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে
অনেক আলোচনা–সমালোচনার পর শেষ হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। যেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। সহ–সভাপতির পদে বসেছেন ফারুক আহমেদ ও শাখাওয়াত হোসেন। প্রথমে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২৩ জন পরিচালক পায় বিসিবি (ভোটে এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীয়)।১ ঘণ্টা আগে
ইতোমধ্যে বিশ্ব ফুটবলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন লামিনে ইয়ামাল। দারুণ সব ফুটবলীয় দক্ষতার কারণে বাকিদের থেকে সহজেই আলাদা করা যায় তাকে। এই স্প্যানিশ তরুণকে লিওনেল মেসি, নেইমারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেটার ব্যাখ্যা দিলেন বার্সেলোনার সাবেক কোচ জাভি হার্নান্দেজ।১ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনের এক দিন পরই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদে এলো পরিবর্তন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি ) মনোনীত দুই পরিচালকের একটিতে করপোরেট ব্যক্তিত্ব ও নারী ক্রীড়া সংগঠক রুবাবা দৌলাকে মনোনয়ন দিয়েছে এনএসসি।২ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজের অভিষেক ম্যাচেই বাজিমাত করেছেন মারুফা আকতার। দুর্দান্ত বোলিংয়ে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন বাংলাদেশের এই তারকা নারী পেসারকে। এবার মারুফাকে সুখবর দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।৩ ঘণ্টা আগে