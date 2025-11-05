অ্যাশেজ দিয়ে ফিরেছেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটার, রয়েছে চমকও

ক্রীড়া ডেস্ক
টেস্টে সবশেষ মারনাস লাবুশেন খেলেছেন এ বছরের জুনে লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেললেও সেই দলে সুযোগ দেননি। অথচ অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া শেফিল্ড শিল্ডের লাল বলের ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন তিনি। অবশেষে অ্যাশেজ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ফিরেছেন এই তারকা ব্যাটার।
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সবশেষ চার ইনিংসে লাবুশেন ৮৫.২৫ গড়ে করেছেন ৩৪১ রান। কুইনসল্যান্ডের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে ১৬০ ও ১৫৯ রানের দুটি ইনিংস খেলেছেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দেওয়া এই তারকা ক্রিকেটারকে নিয়েই অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। স্টিভ স্মিথ নেতৃত্ব দেবেন পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে। চমক হিসেবে এসেছেন জেক ওয়েদার্যাল্ড। পার্থ টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার অপেক্ষায় তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৭৬ ম্যাচে ৩৭.৬৩ গড়ে করেছেন ৫২৬৯ রান করেছেন। ১৩ সেঞ্চুরি রয়েছে লাল বলের ক্রিকেটে।
পিঠের চোটে পড়ায় মূলত নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স পার্থে খেলছেন না। ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে ফিরতে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। ব্যাটিং লাইনে স্মিথ, লাবুশেনদের সঙ্গে থাকছেন ট্রাভিস হেড, উসমান খাজা, জশ ইংলিস, অ্যালেক্স ক্যারির মতো ব্যাটাররা। যাঁদের মধ্যে ইংলিস ও ক্যারি উইকেটরক্ষক ব্যাটার। চোটে পড়ায় খাজা শেফিল্ড শিল্ডের পরের রাউন্ডে খেলছেন না। অ্যাশেজের প্রথম ম্যাচে খেলবেন বলেই ঘরোয়া ক্রিকেটের দলে তিনি নেই।
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের দলে স্যাম কনস্টাসের না থাকা নিয়েই মূলত আলোচনা বেশি। ৫ টেস্টে ১০ ইনিংসে ১৬.৩ গড়ে করেছেন ১৬৩ রান। আহামরি কিছু নেই ঠিকই। তবে ভারতের বিপক্ষে ২০২৪-২৫ মৌসুমের বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফি দিয়ে অভিষেকের পর হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন তিনি। সর্বোচ্চ ৬০ রান তাঁর ভারতের বিপক্ষেই। এই সিরিজে মাঠের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে বিরাট কোহলি-জসপ্রীত বুমরাদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে জবাব দিয়েই মূলত আলোচনায় তিনি।
পার্থে শুরু হতে যাওয়া প্রথম টেস্টে পেস বোলিং লাইনআপে থাকছেন জশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ড, শন অ্যাবট, বিউ ওয়েবস্টাররা। অ্যাবট-ওয়েবস্টারের ব্যাটিংও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন নাথান লায়ন। ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের ভেন্যু অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনি। যার মধ্যে মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিডনিতে নতুন বছরে ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পার্থে প্রথম টেস্টের অস্ট্রেলিয়া দল
স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, নাথান লায়ন, মিচেল স্টার্ক, জ্যাক ওয়েদারাল্ড, বিউ ওয়েবস্টার
ক্রীড়া ডেস্ক
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে ম্যানসিটি-ডর্টমুন্ড। ইতিহাদে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। সরাসরি ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২। বার্সেলোনা খেলতে নামছে ক্লাব ব্রুগার বিপক্ষে। আর রাজশাহীতে চলছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের তৃতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় যুব ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কারাবাগ-চেলসি
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ম্যানসিটি-ডর্টমুন্ড
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ২
পাফোস-ভিয়ারিয়াল
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ক্লাব ব্রুগে-বার্সেলোনা
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
নিউক্যাসল-আথলেতিক
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
আয়াক্স-গ্যালাতাসারাই
রাত ২টা
সরাসরি
বেনফিকা-লেভারকুজেন
রাত ২টা
সরাসরি
ইন্টার মিলান-কাইরাত আলমার্তি
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ
ক্রীড়া ডেস্ক
একটি জাতীয় দৈনিকে জাহানারা আলম সাক্ষাৎকার দেওয়ার পরই উত্তপ্ত দেশের নারী ক্রিকেট। সেই সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ দলের বর্তমান অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে জ্যোতি এর কড়া জবাব দিয়েছেন।
ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, ক্ষোভ এখানে চরিতার্থ করা হচ্ছে বলে দাবি জ্যোতির। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিখেছেন, ‘কিছু বলছি তার মানে এই না বলতে পারিনা, কিছু বলার নাই এমন। দলটা আমাদের সবার। এই দলটা যখন সবচেয়ে ভালো সময় পার করছে, তখন এত নেতিবাচক কথাবার্তা, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, ক্ষোভ, আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার হচ্ছে। আমার খুব অবাক লাগে যে বা যারা এসব করছেন তারা একসময় দল টাকে ভালোবেসে আগলে রেখেছেন, দলটাকে একটা পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছেন, অনেক অর্জন, অনেক ব্যর্থতা দেখেছেন।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ জাহানারা খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। বাজে ফর্মের কারণে দল থেকে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন তিনি। জায়গা হয়নি কদিন আগে শেষ হওয়া নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে। একটি জাতীয় দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাহানারা অভিযোগ তুলেছেন বর্তমান অধিনায়ক জ্যোতিসহ অন্যান্য ক্রিকেটার, সাপোর্টিং স্টাফ ও টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে। জ্যোতি আজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘যখন কেউ দল থেকে বাদ পরেন বা অফ ফর্মে থাকেন, অন্য একটা বিকল্প তার পরিবর্তে আসে। তখনি সেই দলটার প্রতিটা জিনিস খারাপ হয়ে পড়ে, সেখানকার মানুষ, পরিবেশ সব কিছু। যারা এই দলের সদস্যদের প্রতি আস্থা রেখেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা। গুজব ছড়িয়ে সাময়িকভাবে আলোচনাতে এলেও সেটা কার্যকরী হবে না আশা করি।’
জাহানারার সাক্ষাৎকারের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গত রাতে বিসিবি লিখেছে, ‘বিসিবি সম্প্রতি সাবেক নারী ক্রিকেটারের জাতীয় দৈনিকে প্রচারিত মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান জাতীয় দলের অধিনায়ক, খেলোয়াড়, স্টাফ এবং টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি (জাহানারা) একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।এসব অভিযোগকে বিসিবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন, মনগড়া ও অসত্য বলে দাবি করছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৬ বিপিএল সামনে রেখে গত রাতে পাঁচ দল চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিপিএলের দল চূড়ান্ত হওয়ার পর সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটার তাপস বৈশ্য।
বিসিবি বিপিএলের পাঁচ দল চূড়ান্ত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক প্রবাসী তাপস। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ৪২ বছর বয়সী এই পেসার পোস্ট দিয়েছেন খোলা চিঠির আদলেই। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই তারকা ক্রিকেটার লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বিপিএলের নতুন আসরেও আপনারা ম্যাচ ফিক্সিং ঠেকাতে পারবেন না। শুনলাম আপনারা বাজে এক দলকে নির্বাচিত করেছেন। যে দলের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাই খারাপ। যদি এটা সত্যিই হয়, তাহলে আপনারা ম্যাচ ফিক্সিং জীবনেও এড়াতে পারবেন না। আমার ঘরোয়া ক্রিকেট চিরনিদ্রায় শায়িত হবে। দয়া করে আমাদের ক্রিকেটকে এসব ভূতের হাত থেকে বাঁচান।’
বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল গত রাতে টগি স্পোর্টস লিমিটেডের রংপুর রাইডার্স, চ্যাম্পিয়নস স্পোর্টস ঢাকা, নাবিল গ্রুপের রাজশাহী, ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিসেসের চট্টগ্রাম ও ক্রিকেট উইথ সামিকে দেওয়া হয়েছে সিলেট দল। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল পেয়েছে ৫ বছরের চুক্তিতে। এবার কোন দলের কী নাম হবে, এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তাপস কোন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ইঙ্গিত করে পোস্ট দিয়েছেন, সেটা তিনি পরিষ্কার করেননি।
২০২৬ বিপিএলে অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল ১১টি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে টেকে আটটি প্রতিষ্ঠান। এবার বিপিএলে থাকছে না বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বরিশালের নামে কোনো দল। তামিম ইকবালের নেতৃত্বে এই বরিশাল সবশেষ দুই বিপিএলেই শিরোপা জিতেছিল। এমনকি নোয়াখালীর প্রথমবার বিপিএলে অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও সেটা হচ্ছে না। আর্থিক শক্তি, ম্যানেজমেন্ট ও মোটিভেশন এবং অভিজ্ঞতা—এই তিনটি বিষয় যাচাইবাছাই করে বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়া হয়েছে বলে গতকাল সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন বিসিবির সহসভাপতি শাখাওয়াত হোসেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্ট সিরিজ শুরু হতে এক সপ্তাহও বাকি নেই। দুই দল এরই মধ্যে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। পরশু বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মম আশরাফুল। এই সময়েই পদত্যাগ করলেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন।
২০২৪-এর নভেম্বর থেকে সালাহ উদ্দীন বাংলাদেশের সিনিয়র সহকারী কোচের দায়িত্বে ছিলেন। এক বছরের মাথায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হলো। সালাহ উদ্দীনের পদত্যাগের খবর আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছে বিসিবি সূত্র।
সিনিয়র সহকারী কোচ হলেও বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং দেখভাল করতেন সালাহ উদ্দীন। তবে গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের লাগাতার ব্যাটিং ব্যর্থতায় তাঁকে নিয়ে হচ্ছিল সমালোচনা। পরশু বিসিবির পরিচালকদের সভা শেষে মোহাম্মদ আশরাফুলকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি নিয়োগ পেয়েছেন আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্যই। এই সিরিজে বাংলাদেশের টিম ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করবেন আবদুর রাজ্জাক।
আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হওয়ায় সালাহ উদ্দীনের কী হবে, সেই ব্যাখ্যায় রাজ্জাক পরশু সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘সালাহ উদ্দীন ভাই সিনিয়র সহকারী কোচ। কারও ব্যর্থতার জন্য নয়। ওখানে কাউকে সরানো হয়নি। কোচিং স্টাফে নতুন একজন হিসেবে আশরাফুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।’ আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হওয়ার পর বোর্ডে সালাহ উদ্দীনের কাজ অনেকটা কমে গেছে। এ কারণেই যে সালাহ উদ্দীন পদত্যাগ করেছেন, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।
সিলেটে ১১ নভেম্বর শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। দ্বিতীয় টেস্ট মিরপুরে শুরু হবে ১৯ নভেম্বর। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
