সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মেয়েকে নিয়ে মন্তব্য করে বিপদে পাকিস্তানি পেসার

নাসিমকে দলে নিয়েছে পিন্ডিজ। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ১১ তম মৌসুম শুরু হয়েছে গত ২৬ মার্চ। টুর্নামেন্টে পিন্ডিজের যাত্রা শুরু হচ্ছে আজ। নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে মাঠে নামার আগেই বেশ বিপাকে আছেন তারকা পেসার নাসিম শাহ। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরীফের মেয়ে মরিয়ম নাওয়াজকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত পিএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচকে ঘিরে। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম। ম্যাচের আগে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং অংশগ্রহণকারী ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এমন একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে পিসিবির মিডিয়া অ্যাকাউন্টে।

পিসিবির পোস্ট কোট-টুইট করে নাসিম লিখেছিলেন, ‘তাঁর (মরিয়ম নাওয়াজ) কেন লর্ডসের রাণীর মতো আচরণ করা হচ্ছে?’ । নাসিমের এই পোস্ট দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে বিশ্বজুড়ে তেলের তীব্র সংকট চলছে। তাই তেল সাশ্রয়ে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে পিএসএল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় পিসিবি। সেখানে মরিয়মের এভাবে মাঠে আসাকে ভালোভাবে নিতে পারেননি নাসিম। সেই ক্ষোভ থেকেই এই মন্তব্য করেন তিনি।

অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই নাসিমের পোস্টটি মুছে ফেলা হয়। পরে দাবি করা হয় যে পাকিস্তানি বোলারের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছিল। তবে তাতে মন গলেনি পিসিবির। সংস্থাটি জানায়, নাসিমের মন্তব্য বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি ও মিডিয়া নীতিমালার লঙ্ঘনের সামিল। বিশেষ করে আচরণবিধির ২.২৩ ধারায় বোর্ড, তার কর্মকর্তা বা নীতিমালা নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা বা অনুপযুক্ত মন্তব্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরই মধ্যে নাসিমকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

পিসিবির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘কেন্দ্রীয় চুক্তির শর্ত এবং মিডিয়া নীতি–বিধান লঙ্ঘনের কারণে নাসিম শাহকে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যা পিসিবির শৃঙ্খলা কাঠামোর অধীন। নাসিমকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দেওয়ার আহবান জানানো হয়েছে, এরপর নীতিমালা অনুযায়ী পিসিবি পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। পিসিবি পেশাদার মান, চুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং খেলার স্বচ্ছতা নিশ্চিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।’

জিয়ার নাম না বলায় বিএনপির স্বাধীনতার অনুষ্ঠান বর্জন, ইউএনও বদলি

খারগ দ্বীপের দখলে ভেঙে পড়বে আইআরজিসি, শেষ হবে যুদ্ধ: হোয়াইট হাউস

ইরানের প্রেসিডেন্টের পুত্র ইউসেফ পেজেশকিয়ানের ডায়েরিতে উঠে এল যুদ্ধের চিত্র

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ নিহত ৫

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনের সহধর্মিণী আর নেই

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

বিশ্ববাসীর সামনে এক নীরব ঘাতক

প্রথম ধাপে সরকারি বেতন পাচ্ছেন ১২৯ ক্রীড়াবিদ

আইপিএল দেখাবে না টি-স্পোর্টস, দেখবেন কীভাবে

‘ভাগ্যিস ফিনালিসিমা বাতিল হয়েছিল, না হলে আমরা হেরে যেতাম’

