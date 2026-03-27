দুই চীনা জাহাজ আটকে দিল ইরান

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি এক জটিল মোড় নিয়েছে। পারস্য উপসাগরের কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘হরমুজ প্রণালি’ দিয়ে যাওয়ার সময় দুটি চীনা কনটেইনার জাহাজকে আটকে দিয়েছে ইরান। তেহরানের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে মনে করা হচ্ছে; কারণ, এত দিন তারা মূলত ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক দেশগুলোর জাহাজই লক্ষ্যবস্তু করছিল। চীনের মতো বন্ধুপ্রতিম দেশের জাহাজ আটকে দেওয়ার এই ঘটনা বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে।
এদিকে ইসরায়েল ইরানের অস্ত্র তৈরির স্থাপনাগুলো লক্ষ্য করে একটি বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালিয়েছে। তারা ইরানের ‘আরাক’ শহরের বাসিন্দাদের এলাকা খালি করার সতর্কবার্তা দিয়েছে। আজ শুক্রবার ইরান থেকে ধেয়ে আসা একঝাঁক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশ মাঝপথেই ধ্বংস করতে সক্ষম হলেও কুয়েতের দুটি বন্দরে আঘাত হেনেছে এবং একটি ক্ষেপণাস্ত্র জর্ডানে গিয়ে পড়েছে।
ওয়াশিংটনে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পেন্টাগন মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত ১০ হাজার স্থলসেনা পাঠানোর কথা বিবেচনা করছে। যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তেহরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনার পথ খোলা রাখার কথা বলছেন, তবুও এই অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন তাঁকে প্রয়োজনে কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার বিকল্প সুযোগ দেবে। বর্তমানে ওই অঞ্চলে ৫০ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের জ্বালানি খাতের ওপর হামলা আরও ১০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা দিলেও বিশ্ববাজারে তেলের দামের ঊর্ধ্বগতি থামেনি। অপরিশোধিত তেলের দাম আবারও প্রতি ব্যারেলে ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এর ফলে মার্কিন শেয়ারবাজারে বড় ধরনের পতন লক্ষ করা গেছে। তেলের বাজারের এই অস্থিরতা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য নতুন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
জি৭-ভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা, যাঁদের মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও রয়েছেন, শুক্রবার ফ্রান্সে এক জরুরি বৈঠকে এই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এই যুদ্ধ নিয়ে তোলপাড় চলছে। সিনেট আর্মড সার্ভিস কমিটি ট্রাম্প প্রশাসনের এই যুদ্ধ নিয়ে প্রথম জনশুনানি করার পরিকল্পনা করছে, তবে তা এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের আগে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (এফবিআই) পরিচালক কাশ প্যাটেলের ব্যক্তিগত ইমেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার দাবি করেছে ইরান-ঘনিষ্ঠ একটি হ্যাকার গোষ্ঠী। হ্যাকারেরা ইতিমধ্যে ক্যাশ প্যাটেলের ব্যক্তিগত কিছু ছবি এবং জীবনবৃত্তান্ত ইন্টারনেটে প্রকাশ করেছে।১ ঘণ্টা আগে
‘অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি’ আখ্যা দিয়ে মালয়েশিয়ার এক ফিলিস্তিনপন্থী গবেষককে প্রবেশে বাধা দিয়েছে সিঙ্গাপুর সরকার। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই গবেষক তরুণদের মধ্যে তাঁর নিজস্ব উগ্রপন্থা ছড়িয়ে দিচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের টানা এক মাসে যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতা এখন নতুন রূপে ছড়িয়ে পড়েছে ইসরায়েল ও পশ্চিম তীরজুড়ে। আকাশে প্রতিরোধ করা ক্ষেপণাস্ত্রের বিশাল ধ্বংসাবশেষ প্রতিদিনই মাটিতে আছড়ে পড়ছে—স্কুলের মাঠ, রাস্তার ধারে কিংবা পাহাড়ি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে যুদ্ধের নির্মম চিহ্ন।২ ঘণ্টা আগে
পশ্চিমবঙ্গে বছরে ৮ লাখ ৩৬ হাজার টন মাছ খাওয়া হয়, যা জাতীয় গড়ের প্রায় দ্বিগুণ। এদের মোট খাদ্য ব্যয়ের ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ জুড়েই রয়েছে মাছ ও মাংস। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সংস্কৃতিতে মাছ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বিয়েতে শুভ লক্ষণ হিসেবে কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতেও মাছ পাঠানো হয়।৩ ঘণ্টা আগে