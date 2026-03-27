মধ্যপ্রাচ্য

দুই চীনা জাহাজ আটকে দিল ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি এক জটিল মোড় নিয়েছে। পারস্য উপসাগরের কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘হরমুজ প্রণালি’ দিয়ে যাওয়ার সময় দুটি চীনা কনটেইনার জাহাজকে আটকে দিয়েছে ইরান। তেহরানের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে মনে করা হচ্ছে; কারণ, এত দিন তারা মূলত ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক দেশগুলোর জাহাজই লক্ষ্যবস্তু করছিল। চীনের মতো বন্ধুপ্রতিম দেশের জাহাজ আটকে দেওয়ার এই ঘটনা বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে।

এদিকে ইসরায়েল ইরানের অস্ত্র তৈরির স্থাপনাগুলো লক্ষ্য করে একটি বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালিয়েছে। তারা ইরানের ‘আরাক’ শহরের বাসিন্দাদের এলাকা খালি করার সতর্কবার্তা দিয়েছে। আজ শুক্রবার ইরান থেকে ধেয়ে আসা একঝাঁক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশ মাঝপথেই ধ্বংস করতে সক্ষম হলেও কুয়েতের দুটি বন্দরে আঘাত হেনেছে এবং একটি ক্ষেপণাস্ত্র জর্ডানে গিয়ে পড়েছে।

ওয়াশিংটনে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পেন্টাগন মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত ১০ হাজার স্থলসেনা পাঠানোর কথা বিবেচনা করছে। যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তেহরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনার পথ খোলা রাখার কথা বলছেন, তবুও এই অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন তাঁকে প্রয়োজনে কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার বিকল্প সুযোগ দেবে। বর্তমানে ওই অঞ্চলে ৫০ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের জ্বালানি খাতের ওপর হামলা আরও ১০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা দিলেও বিশ্ববাজারে তেলের দামের ঊর্ধ্বগতি থামেনি। অপরিশোধিত তেলের দাম আবারও প্রতি ব্যারেলে ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এর ফলে মার্কিন শেয়ারবাজারে বড় ধরনের পতন লক্ষ করা গেছে। তেলের বাজারের এই অস্থিরতা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য নতুন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জি৭-ভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা, যাঁদের মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও রয়েছেন, শুক্রবার ফ্রান্সে এক জরুরি বৈঠকে এই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এই যুদ্ধ নিয়ে তোলপাড় চলছে। সিনেট আর্মড সার্ভিস কমিটি ট্রাম্প প্রশাসনের এই যুদ্ধ নিয়ে প্রথম জনশুনানি করার পরিকল্পনা করছে, তবে তা এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের আগে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

