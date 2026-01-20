বাংলাদেশ-ভারতের রাজনৈতিক বৈরিতা নিয়ে লিটনের ‘নো অ্যানসার’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। মিরপুর শেরেবাংলায় আজ রংপুর রাইডার্স-সিলেট টাইটানস এলিমিনেটর ম্যাচ শেষে যখন সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন, বেশির ভাগ প্রশ্নই হয়েছে বিশ্বকাপকেন্দ্রিক।
মোস্তাফিজুর রহমানকে ৩ জানুয়ারি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পরই বাংলাদেশের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। মূলত মোস্তাফিজ বাংলাদেশ-ভারত শীতল রাজনৈতিক সম্পর্কের বলি হয়েছেন। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে দফায় দফায় চিঠি পাঠিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আইসিসি-বিসিসিআই ভিডিও কনফারেন্সও করেছে। এমনকি ঢাকায় এসে আইসিসির প্রতিনিধি দল বিসিবির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি।
সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে মিরপুরে এলিমিনেটরে আজ হারের পর রংপুরের প্রতিনিধি হিসেবে যখন লিটন সংবাদ সম্মেলনে আসেন, তাঁর কাছে বাংলাদেশ-ভারত শীতল রাজনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে। রংপুরের অধিনায়ক বলেন, ‘নিরাপদ না (কথা বলা)। নো অ্যানসার। আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কী প্রশ্ন করবেন। সেটা আমার জন্য সেফ না।’
মিরপুরে আজ এলিমিনেটরের রংপুর রাইডার্স-সিলেট টাইটানসের ম্যাচের ফল শেষ ওভারে এলেও স্কোরবোর্ডে আশানুরূপ রান ওঠেনি। ৪০ ওভারের ম্যাচে হয়েছে ২২৩ রান ও পড়েছে ১৬ উইকেট। ওভারপ্রতি ৬ রানও যেখানে ওঠেনি, এমন পিচে খেললে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি কতটা ভালো হয়, সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এলিমিনেটর শেষে যখন রংপুরের অধিনায়ক লিটন সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন, তাঁর কাছে এমন প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, ‘আপনি কি নিশ্চিত আমরা বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছি?’
মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর দিনই (৪ জানুয়ারি) লিটনকে অধিনায়ক করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে বিসিবি। তাঁর কাঁধেই বিপিএলের শেষভাগে এসে অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছে রংপুর রাইডার্স। যেখানে প্রথম আট ম্যাচ রংপুর খেলেছিল নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বে।
অনিশ্চয়তা কাটিয়ে যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলতে যায়, সেক্ষেত্রে বিপিএল দিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে—এই প্রশ্নের উত্তর একটু কৌশলে দিয়েছেন লিটন। এলিমিনেটরে সিলেট টাইটানসের কাছে ৩ উইকেটে হারের পর রংপুর অধিনায়ক বলেন, ‘জানি না। এটার কোনো উত্তর নেই। বিশ্বকাপের এখনো অনেক দিন বাকি। আমরা যাব কি না আদৌ, এটা নিয়েও আমরা নিশ্চিত না। টি-টোয়েন্টির জন্য এটা আদর্শ উইকেট না এটুক বলতে পারি। বিশ্বকাপের জন্য কি না, সেটা আমি জানি না। কোয়ালিফায়ার ম্যাচে ভালো উইকেট আশা করছিলাম।’
টানটান উত্তেজনায় পূর্ণ ম্যাচে শেষ বলে ছক্কা মেরে সিলেট টাইটানসকে আজ ৩ উইকেটের জয় এনে দিলেন ক্রিস ওকস। তাতে বিদায় ঘণ্টা বেজে গেল রংপুর রাইডার্সের। সিলেট জিতলেও ফাইনালে উঠতে হলে আরেকটা ম্যাচ খেলতে হবে। আগামীকাল তারা খেলবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারের চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি উঠবে ফাইনালে। পরাজিত দলকে খেলতে হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার।
৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও। ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। গ্রুপ পর্বে তাদের চার ম্যাচের তিনটিই কলকাতায়। একটি হবে মুম্বাইয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে 'সি' গ্রুপে আয়ারল্যান্ডের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ওমান ও জিম্বাবুয়ে। আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রুপ পরিবর্তনের কথা শোনা গেলেও ক্রিকবাজের প্রতিবেদনে জানা যায়, আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট দল তাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কাতেই খেলবে। যদি বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেলে, সেক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডও খেলতে পারে বলে শোনা যায়। যদিও স্কটল্যান্ড এমন কথা গুঞ্জন বলেই উড়িয়ে দিয়েছে।
