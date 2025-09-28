রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে লঙ্কানদের হারিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ এখন যেন অন্য এক মাত্রা পেয়েছে। ছেলেদের ক্রিকেট তো বটেই। মেয়েদের ক্রিকেটেও দুই দলের লড়াই হয় সমানে সমানে। কলম্বোর ক্রিকেট ক্লাব গ্রাউন্ড (সিসিজি) স্টেডিয়ামে গত রাতে শ্রীলঙ্কা শেষ বল পর্যন্ত খেললেও নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে হারাতে পারেনি।
গুয়াহাটির বর্যাপাড়া স্টেডিয়ামে পরশু ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। মূল পর্বে নামার আগে প্রস্তুতি পর্ব সেরে নিচ্ছে দলগুলো। কলম্বোর সিসিজি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটি ছিল বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ। ওয়ার্ম আপ ম্যাচে স্বাগতিক লঙ্কানদের ১ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এর আগে ২৫ সেপ্টেম্বর কলম্বোর এই সিসিজিতেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলেছিল প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু বৃষ্টির বাগড়ায় বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। সেই ম্যাচে ৯ ওভারে ৩ উইকেটে ৪৫ রান করেছিল বাংলাদেশ।
সিসিজিতে গত রাতে বাংলাদেশের দেওয়া ২৪৩ রানের লক্ষ্যে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে শ্রীলঙ্কা। এমনকি লঙ্কানদের রানরেট ৪-এর নিচে নেমে যায়। ২৩.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৮৬ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। এমন অবস্থায় পঞ্চম উইকেটে ১০২ বলে ৯৮ রানের জুটি গড়েন নিলাক্ষিকা সিলভা ও কাভিশা দিলহারি। ৪১তম ওভারের প্রথম বলে নিশিতা আকতার নিশির বলে হিট উইকেট হয়ে যান দিলহারি। ৭৭ বলে ৭ চারে ৬৩ রান করে ফেরেন দিলহারি।
দিলহারি বিদায়ের পর ৫৯ বলে ৫৯ রানের সমীকরণ তৈরি হয় শ্রীলঙ্কার সামনে। লঙ্কানদের হাতে তখন ৫ উইকেট। এমন অবস্থায় রান তোলার পাশাপাশি উইকেটও হারাতে থাকে স্বাগতিকেরা। যেখানে ৪৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে শ্রীলঙ্কার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক নিলাক্ষিকার উইকেট নিয়েছেন নাহিদা আকতার। নিলাক্ষিকা ৭৮ বলে ৭ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৭৫ রান। ৪৮.২ ওভারে ৮ উইকেটে ২৩১ রানে পরিণত হওয়া শ্রীলঙ্কার সামনে তখন ১০ বলে ১১ রানও অনেক দূরের পথ।
শেষ বলে যখন ২ রানের সমীকরণ, তখন লঙ্কান ব্যাটার সুগন্ধিকা কুমারিকে ফিরিয়ে স্বাগতিকদের জয় ছিনিয়ে নেন মারুফা আকতার। পুরো ৫০ ওভার খেলে সব উইকেট হারিয়ে ২৪১ রান করেছে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের সেরা বোলার নাহিদা আকতার নিয়েছেন ৩ উইকেট। ১০ ওভারে খরচ করেন ২৮ রান। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন ফাহিমা খাতুন ও নাহিদা। নিশি ও রাবেয়া খান পেয়েছেন একটি করে উইকেট। শ্রীলঙ্কার ইমেশা দুলানি হয়েছেন রান আউট।
এর আগে গতকাল আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জ্যোতি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪২ রান করেছে জ্যোতির দল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭১ রান করেন শারমিন আকতার। ১০১ বলের ইনিংসে মেরেছেন সাত চার। শ্রীলঙ্কার দিলহারি, দেওমি বিহঙ্গ, মালকি মাদারা পেয়েছেন দুটি করে উইকেট। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ২ অক্টোবর। সেদিন কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবেন জ্যোতিরা।
