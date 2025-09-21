এবারও হাত মেলায়নি ভারত, ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ মানেই নাটকীয়তা আর বিতর্কের রসদ। এবার এশিয়া কাপে দুই দলের প্রথম ম্যাচেও দেখা গেছে তেমন চিত্র। ১৪ সেপ্টেম্বর হওয়া সেই ম্যাচে হাত না মেলানো বিতর্ক এখন সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু।
এরই মধ্যে এশিয়া কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মুখোমুখি হয়েছে ভারত–পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হাইভোল্টেজ ম্যাচে টস জিতেছেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। টসের সময় এবারও হাত মেলাননি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগার সঙ্গে।
এর আগে সবশেষ দেখায় ভারতের কাছে পাত্তা পায়নি পাকিস্তান। ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচটিতে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরে যায় তারা। আজ তাই গৌতম গম্ভীরের দলকে হারিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ থাকছে তাদের সামনে।
হাত না মেলানো বিতর্কে ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ছিলেন অ্যান্ডি পাইক্রফট। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে এই অভিজ্ঞ ম্যাচ রেফারির অপসারণ দাবি করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তাদের দাবি যৌক্তিক মনে হয়নি বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কাছে। পাইক্রফটকেও অপসারণ করেনি আইসিসি। এমনকি আরও একবার ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিতর্কিত পাইক্রফটকে।
পাকিস্তান একাদশ: সাহিবজাদা ফারহান, সায়েম আইয়ুব, ফখর জামান, সালমান আলী আগা, হুসাইন তালাত, মোহাম্মদ হারিস, ফাহিম আশরাফ, মোহাম্মদ নাওয়াজ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ ও আবরার আহমেদ।
ভারত একাদশ: অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, সাঞ্জু স্যামসন, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, শিভম দুবে, তিলক বর্মা, যশপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিং ও বরুণ চক্রবর্তী।
