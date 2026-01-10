প্যাড পরা অবস্থায় ক্রিকেটারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বাজে হয়েছে: বিসিবির সাবেক নির্বাচক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভারতে বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়া, মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স—এসব ইস্যুতে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) একটু আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। তবে গতকাল ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ সংবাদ সম্মেলনে যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এবারের বিপিএলেও ফিক্সিংয়ের ইঙ্গিত মিলেছে। এমনকি প্যাড পরা অবস্থায় সাইফ হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে।
ঢাকা ক্যাপিটালসের ক্রিকেটার সাইফ হাসানের সঙ্গে যা হয়েছে, এমনটা বাজে হয়েছে বলে মনে করেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান। সিলেটে আজ সংবাদ সম্মেলনে রাজশাহীর কোচ বলেন, ‘আমার কাছে এটা একটু খারাপ লেগেছে। বললাম যে নিয়মের মধ্যে থেকে...নিশ্চিতভাবেই কারও রুমে তল্লাশি করা, মোবাইল ঘেঁটে দেখা—যেকোনো ভাবেই হোক তাদের অধিকার রয়েছে। তবে সেটা একটা নিয়ম রয়েছে। আমি যতটুকু জানি ম্যানেজারকে জানিয়েই সেটা করতে হয়। যদি সেটা করে থাকে, সেটা নিয়ে দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন আসা উচিত না।’
রাজশাহীর কোনো ক্রিকেটার মাঠে নামবেন, এমন অবস্থায় যদি দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তারা জিজ্ঞাসাবাদ করেন সেটা কোনোভাবেই বরদাশত করবেন না হান্নান। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সাবেক নির্বাচক বলেন, ‘খেলার মধ্যে যদি কেউ সেরা একাদশে খেলছে, প্যাডআপ পরে প্রস্তুত থাকে, প্রধান কোচ হিসেবে তার ব্যাপারে আমার কাছে যদি কোনো প্রশ্ন আসে, দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তা আসতে চায়, সেটা ম্যানেজারের মাধ্যমে আমার কাছে আসতে হবে। আমার দলে এমনটা বলে নিশ্চিতভাবেই আমি সেটা মেনে নেব না। সেটা নিশ্চিত। কঠোরভাবে যে নিয়ম অনুসরণ করা উচিত, সেটা করব। ম্যাচ শেষে অবশ্যই তারা সেটা দেখতে পারেন। তবে দিনশেষে আমি একটা কথাই বলব নিয়মের মধ্যে, তাদের কাছে লিখিত কী নিয়ম রয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই বিস্তারিত অত পড়া হয় না। তবে যদি সেটা নিয়মের মধ্যে থাকে আর আমাদের সেটা দেখিয়ে দেয়, তাহলে সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।’
ঢাকা ক্যাপিটালসের রহমানউল্লাহ গুরবাজ যখন ঘুমোতে গেছেন, তখন তাঁর রুমে দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তা ঢুকে পড়েছেন বলে গতকাল জানিয়েছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ। টিম ম্যানেজার বা খেলোয়াড় কাউকে না জানিয়ে গুরবাজের রুমে ঢুকে তাঁর ফোন ঘেঁটে দেখা হয়েছে। আজ এ বিষয়ে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে হান্নান বলেন, ‘দুর্নীতিবিরোধী বিষয়ে ঢাকা গতকাল সংবাদ সম্মেলন করেছে। আমি দেখেছি। যে বিষয়গুলো শুনেছি বা দেখেছি, সেই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারব না। তবে সেটা যদি আমাদের দুর্নীতিবিরোধী গাইডলাইন বা তাদের প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে হয়, সেটাকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। তো বিষয়টা হচ্ছে সাধারণ প্রটোকল যেটা সেটা যদি বজায় রাখা হয় বা তাদের যদি প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে যেভাবে দেখা হয়, এমনকি যদি আমার দলের ব্যাপারেও সহায়তা করার চেষ্টা করব। তবে নিয়মের মধ্য থেকে কাজ করলে কোনো দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না।’
১২তম বিপিএল শুরুর আগে বিসিবির দুর্নীতি বিরোধী ইউনিটের প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল ফিক্সিং ইস্যুতে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। সেটারই বাস্তব প্রয়োগ যেন এবার দেখা যাচ্ছে বিপিএলে। দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের কাজ নিয়ে আজ সাংবাদিকদের হান্নান বলেন, ‘সত্যি বলতে এবার অনেক কড়াকড়ি রয়েছে। এটা সত্য। বলতেই হবে এটা। কারণ, এর আগেও ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছি। সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেছি। স্বাভাবিকভাবেই যখন দুর্নীতিবিরোধী ইস্যুটা সামনে এসেছে, যেভাবে ব্যাপারটা দেখা হতো, তার চেয়ে ভিন্নভাবে দেখা হচ্ছে। কড়াকড়ি করার ব্যাপারে আমরা সবাই কিন্তু ইতিবাচকভাবে নিচ্ছি। আমার মতে সেটা প্রশংসা করা উচিত। তবে যেটাই ঘটবে বা ঘটানো হবে, সেটা একটা প্রক্রিয়া ও নিয়মের মধ্য থেকে করা জরুরি।’
