এশিয়া কাপের দল ঘোষণা বিসিবির, আছেন কারা

এশিয়া কাপের দল ঘোষণা বিসিবির, আছেন কারা
ওমানে কদিন আগে আফগানিস্তানের বিপক্ষে চার ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশেই আগামী মাসে যুব এশিয়া কাপ খেলবে বাংলাদেশ। যে অধিনায়কের নেতৃত্বে আফগান সিরিজ খেলেছে, তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ খেলবে।
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে তিনি দলকে নেতৃত্ব দেবেন। কদিন আগে তাঁর নেতৃত্বেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে চার ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলেছিল বাংলাদেশের যুবারা। এবার যুব এশিয়া কাপে তাঁর ডেপুটি হিসেবে থাকছেন আহসান আল মুমিন।
ওমানের আল-আমেরাত গ্রাউন্ডে কদিন আগে আফগানিস্তানের বিপক্ষে চারটি ওয়ানডে খেলেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। প্রথম দুই ওয়ানডে জিতে ফরিদ হাসান ফয়সালের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সিরিজ জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। যার মধ্যে একটা জয় এসেছিল সুপার ওভারে। তবে শেষ দুই ওয়ানডে হেরে যাওয়ায় সিরিজ ২-২ সমতায় ড্র হয়েছে।
৫ নভেম্বর আল আমেরাতে আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশ এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে। ফয়সালদের পরের ম্যাচ ৭ নভেম্বর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। মালয়েশিয়া-বাংলাদেশ ম্যাচ হবে ৯ নভেম্বর। তিনটি ম্যাচই ফয়সালরা খেলবে আল আমেরাত গ্রাউন্ডে।
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ আটবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। বাংলাদেশ, পাকিস্তান দুইবার করে জিতেছে শিরোপা। যার মধ্যে সবশেষ ২০২৫ সালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। ২০২৩, ২০২৪ সালে টানা দুইবার যুব এশিয়া কাপ জেতে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে একমাত্র শিরোপা জেতে আফগানরা।
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের বাংলাদেশ দল
ফরিদ হাসান ফয়সাল (অধিনায়ক), আহসান আল মুমিন (সহ-অধিনায়ক), আব্দুল্লাহ আল মুহি, ফারহান সাদিক, কাওসার আহমেদ, তাফিউল আলম তামিম, শাকিল খান, রাকিবুল হোসেন, শেখ জারিফ সিয়াম, আল আমিন হোসাইন রনি, আল রাফি, রবিউল হাসান অনিক, শেখ আতিউর রহমান আকাশ, আল আমিন হোসেন, রুবায় ইসলাম রিজন