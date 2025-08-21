Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

রুদ্ধশ্বাস জয়ে শীর্ষে অ্যান্টিগা, অপেক্ষা বাড়ল সাকিবের

ক্রীড়া ডেস্ক    
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সাকিবের উইকেট এখন ৪৯৯। ছবি: এএফপি
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সাকিবের উইকেট এখন ৪৯৯। ছবি: এএফপি

যতই টি-টোয়েন্টি বিশেষজ্ঞ ব্যাটার থাকুন না কেন, হাতে ৪ উইকেট নিয়ে ২ ওভারে ৩৬ রানের সমীকরণ মেলানো চাট্টিখানি কথা নয়। কাইরন পোলার্ড আজ চেষ্টা করেছিলেন অসাধ্য সাধন করতে। তবে অল্পের জন্য পারলেন না সেই সমীকরণ মেলাতে। ৮ রানের জয়ে শীর্ষে উঠল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস।

২০২৫ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) পয়েন্ট টেবিলে দুইয়ে থেকে এবার খেলতে নেমেছিল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস। বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে অনুষ্ঠিত ম্যাচে অ্যান্টিগার প্রতিপক্ষ ছিল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। অ্যান্টিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে সাকিব আল হাসানের অ্যান্টিগা। রুদ্ধশ্বাস জয়ে ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে এখন সাকিবরা। দুইয়ে থাকা সেন্ট লুসিয়া কিংসের পয়েন্ট ৩। তিন, চার ও পাঁচে থাকা গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স, ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস প্রত্যেকেরই পয়েন্ট ২। বার্বাডোজ রয়্যালস ১ ম্যাচ খেললেও সেই ম্যাচ হারায় কোনো পয়েন্ট তারা পায়নি। ছয় দলের মধ্যে তারা এখন ছয় নম্বরে।

১৬৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করা ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের রান তুলতে থাকে ঢিমে তালে। রিকোয়ার্ড রানরেটের চাপে উইকেটও হারাতে থাকে নিয়মিত বিরতিতে। একটা পর্যায়ে তাদের স্কোর হয়ে যায় ১২.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৮৩ রান। যেখানে ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে সাকিবকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে ওয়াইড লং অনে ক্যাচ দিয়েছেন ড্যারেন ব্রাভো (২)। সাকিব এই এক ওভারই বোলিং করেছেন। খরচ করেন কেবল ২ রান। তাতে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সাকিবের উইকেট ৪৯৯।

৮৩ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর ছয় নম্বরে নামেন পোলার্ড। অন্য প্রান্ত থেকে তেমন সাপোর্ট পাওয়ায় তাঁকে লড়তে হয় নিঃসঙ্গ শেরপার মতো। একটা পর্যায়ে শেষ ২ ওভারে ৩৬ রানের সমীকরণের সামনে এসে দাঁড়ায় ত্রিনবাগো। ১৯তম ওভারে অ্যান্টিগার বাঁহাতি পেসার ওবেদ ম্যাকয়কে পিটিয়ে একাই ২২ রান নিয়েছেন পোলার্ড। তিনটি ছক্কা ও এক চার মেরেছেন।

পোলার্ডের ঝড়ে শেষ ওভারে ১৪ রানের সমীকরণ তৈরি হয় ত্রিনবাগোর জন্য। শেষ ওভার করতে আসা শামার স্প্রিঙ্গারের প্রথম বলে ১ রান নিয়ে পোলার্ডকে স্ট্রাইক দিলেন নাথান এডওয়ার্ড। কিন্তু পরের চার বলে পোলার্ড কোনো রানই নিতে পারলেন না। শেষ বলে ৪ মারলেও সেটা শুধু ত্রিনবাগোর হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে। ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৯ রানে থেমে যায় ত্রিনবাগোর ইনিংস। অ্যান্টিগার ৮ রানের জয়ে বাঁহাতি পেসার ম্যাকয় পেয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। ৪ ওভারে ৩৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

এর আগে টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং পেয়ে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৬৭ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন ফ্যাবিয়ান অ্যালেন। সাত নম্বরে নেমে ২০ বলের ক্যামিও ইনিংসে তিনটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন। তবে সাকিব এই ম্যাচেও ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ। ১৩ বলে ১ চারে করেন ৭ রান। ত্রিনবাগোর এডওয়ার্ড, উসমান তারিক দুটি করে উইকেট পেয়েছেন।

অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের পরের ম্যাচ শনিবার। সেদিন বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে শুরু হবে অ্যান্টিগা-গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। এই ম্যাচেই হয়তো সাকিব স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলতে পারেন। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ৬৫৮ উইকেট নিয়ে সবার ওপরে রশিদ খান। আফগানিস্তানের এই লেগস্পিনার এখন ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’ ওভাল ইনভিনসিবলসের হয়ে খেলছেন। এই টুর্নামেন্টটি টি-টোয়েন্টির অন্তর্ভুক্ত।

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ পাঁচ উইকেটশিকারী

উইকেট

রশিদ খান ৬৫৮

ডোয়াইন ব্রাভো ৬৩১

সুনীল নারাইন ৫৯০

ইমরান তাহির ৫৪৯

সাকিব আল হাসান ৪৯৯

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

সেই রুহুল আমিনের বসুন্ধরা, বনানী ও উত্তরার জমিসহ ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

কেশবপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় স্বর্ণের কারিগরসহ দুই ব্যক্তি নিহত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

সম্পর্কিত

গ্যালারি থেকে কোচের লাল কার্ড দেখলেন মেসি, সেমিতে মায়ামি

গ্যালারি থেকে কোচের লাল কার্ড দেখলেন মেসি, সেমিতে মায়ামি

রুদ্ধশ্বাস জয়ে শীর্ষে অ্যান্টিগা, অপেক্ষা বাড়ল সাকিবের

রুদ্ধশ্বাস জয়ে শীর্ষে অ্যান্টিগা, অপেক্ষা বাড়ল সাকিবের

শিলটনকে ছাড়িয়ে ফ্যাবিওর ইতিহাস

শিলটনকে ছাড়িয়ে ফ্যাবিওর ইতিহাস

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের দল নিয়ে বিতর্ক

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের দল নিয়ে বিতর্ক