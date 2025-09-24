দুরন্ত ভারতকে থামাতে চায় বাংলাদেশ

রানা আব্বাস, দুবাই থেকে
দুবাইয়ে ভারত ম্যাচের আগে লিটন দাসকে নিয়ে একটু চিন্তায় পড়েছিল বাংলাদেশ দল। আইসিসির একাডেমি মাঠে পরশু অনুশীলনের শুরুতে লিটনকে বেশ হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল। এশিয়া কাপে দল ভালো খেলছে। তিনি নেতৃত্বও দিচ্ছেন সামনে থেকে। সেই লিটনকে নিয়ে চিন্তার কারণ চোট।
ভারত ম্যাচের আগে তিন দিন বিরতি পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটনরা অনুশীলন করেছেন এক দিন। পরশু অনুশীলনের শুরুতে ঠিকঠাকই ছিলেন লিটন। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় পাঁজরের পাশের পেশিতে চোট পাওয়ার পর আর ব্যাটিং করেননি বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। তখনই নেটের পাশে শুয়ে পড়েন, তাঁকে শুশ্রূষা করতে দেখা যায় দলের ফিজিও বায়েজীদুল ইসলাম ও প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরীকে। টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক বলা হয়, গুরুতর কিছু নয়। কাল দলের যেহেতু অনুশীলন ছিল না, পুরোটা দিন বিশ্রামে কেটেছে। আজ ম্যাচের আগে প্রায় সারাটা দিন থাকছে। তবে কাল দুবাইয়ে একটা এমআরআই করার কথা ছিল লিটনের। আজ সব দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, লিটন স্বাভাবিক হাঁটাচলাই করছেন। কিছুটা চিন্তা থাকলেও ভারত-ম্যাচে অধিনায়ককে পাওয়ার আশায় টিম ম্যানেজমেন্ট।
বড় মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে লিটনের পারফরম্যান্স নেহাত মন্দ নয়। দুবাইয়েই ২০১৮ এশিয়া কাপের ফাইনালে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছিলেন। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অ্যাডিলেডে লিটনের ২৭ বলে ৬০ রান ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিল ভারতীয়দের। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পুনেতে ৬৬ রানের ইনিংস ছিল ভারতের বিপক্ষে। আজ দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে আরেকটি লড়াইয়ে শুধু অধিনায়ক বলেই নয়, ব্যাটার লিটনকে বাংলাদেশের বড় প্রয়োজন।
টানা তিন দিন বিরতির পর বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ, মরুতে পরপর দুটি ম্যাচ খেলতে হবে ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষে। এই সূচি নিয়ে একটু বিরক্ত বাংলাদেশ কোচ ফিল সিমন্স, ‘টানা দুটি টি-টোয়েন্টি কিংবা ওয়ানডে খেলা অত্যন্ত কঠিন। এটা ভালো কিছু নয়। এটি অনেক কঠিন ব্যাপার।’
ভারত ম্যাচ নিয়ে অন্য রকম উন্মাদনা থাকলেও এই ম্যাচে মোস্তাফিজদের খেলতে হবে পিছিয়ে থেকে, এ বাস্তবতা যেন মেনেই নিচ্ছেন বাংলাদেশের দর্শকেরা। ‘আন্ডারডগ’ হয়ে খেলার ইতিবাচক দিকও কিন্তু আছে, প্রত্যাশার চাপ থাকে কম। যদিও সিমন্স মনে করেন, শুধু বাংলাদেশ কেন, যেকোনো দলেরই ভারতকে হারানোর সামর্থ্য আছে। সেই সামর্থ্যের বাস্তবায়ন এখনো এশিয়া কাপে কোনো দলই করতে পারেনি। ওমান, আরব আমিরাতের মতো দলের বিপক্ষে জয়কে বড় করে না দেখতে চাইলেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে চূর্ণবিচর্ণ করে দিয়েছে ভারত। আজ বাংলাদেশ কি পারবে ভারতীয়দের চ্যালেঞ্জ জানাতে?
২০ ওভারের ক্রিকেটে দুই দলের স্কোরলাইন ১৬:১ থাকলেও ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডেসকাট ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশকে সমীহ করেছেন, ‘বাংলাদেশকে সমীহ করি। তাদের দারুণ কিছু আক্রমণাত্মক ক্রিকেটার আছে। কালকের (আজ) চ্যালেঞ্জ নিতে উন্মুখ হয়ে আছি।’ প্রতিপক্ষ যত বড় দলই হোক, বাংলাদেশ দল আত্মবিশ্বাসী তাদের হারাতে। পরশু অনুশীলন শেষে দলের স্পিনিং অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী বলেছেন, ‘যে শরীরী ভাষা থাকার দরকার, সেটা আছে। প্রতিপক্ষ ভারত নাকি অস্ট্রেলিয়া, সেটা ভাবছি না।’ মেহেদী আরও যোগ করলেন, ‘আমার মনে হয়, যদি উগান্ডার সঙ্গেও খেলি, ম্যাচ জেতার জন্য বিশ্বাস থাকে।’
প্রতিপক্ষ নিয়ে না ভেবে জয়ের মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামা অবশ্যই ভালো। কিন্তু ভারত তো আর ‘উগান্ডা’ নয়, অভিষেক শর্মাদের ঝড় সামলাতে বোলিং আক্রমণে থাকতে হবে সেই ধার। কিংবা কুলদীপ যাদবদের ঘূর্ণি সামলাতে ব্যাটারদের থাকতে হবে সেই স্কিল। দুবাইয়ের কন্ডিশনে ভারতের বিপক্ষে বোলিং বিভাগে বাংলাদেশের পরিবর্তন আসাটা যেন অবধারিত। তবে লিটন ফিট থাকলে ব্যাটিং বিভাগে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে পাওয়া উত্তুঙ্গ আত্মবিশ্বাসই হতে পারে ভারত বধে বাংলাদেশের বড় টোটকা।
