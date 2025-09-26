Ajker Patrika
ফাইনালে ভারতের অহংবোধে আঘাত করতে বলছেন শোয়েব আখতার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৫
ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল দেখতে তর সইছে না শোয়েব আখতারের। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল দেখতে তর সইছে না শোয়েব আখতারের। ছবি: ক্রিকইনফো

রিশাদ হোসেন ইনিংসের পঞ্চম বলে ছক্কা মারতে পারলেন না। তখনই ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলে পাকিস্তান। ইনিংসের শেষ বলে হারিস রউফ ডট দিয়ে সারেন আনুষ্ঠানিকতা। বাংলাদেশ ১১ রানে হেরে যাওয়ায় এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার হতে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল।

দুবাইয়ে পরশু ২০২৫ এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। এবারের এশিয়া কাপে দুই দলের মাঠের লড়াইয়ের চেয়ে ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা, সাহিবজাদা ফারহানের একে-৪৭ উদযাপন, ভারতীয় দর্শকদের উদ্দেশে হারিস রউফের বিমান ধসের ইঙ্গিত দেওয়া—এসব ঘটনায় বেশি আলোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ পাকিস্তান ২০২২ এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে জয় পেয়েছে।

ফাইনালেই যদি ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের অপেক্ষা ফুরোয়, তাহলে মন্দ কী! শোয়েব আখতার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে লড়াইয়ের আগে সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দলকে উজ্জীবিত করেছেন। দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরের বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে শোয়েব আখতার বলেন, ‘রোববারের ফাইনালে ভারতের অহংবোধে আঘাত করতে হবে পাকিস্তানের। আপনাকে আক্রমণাত্মক মানসিকতা নিয়ে খেলতে হবে। যখন এভাবে খেলবেন, তখন ভারত বুঝতে পারবে রানের জন্য তাদের বড় শট খেলতে হবে।’

পাকিস্তান গত রাতে টস হেরে আগে ব্যাটিং করে স্কোরবোর্ডে ৮ উইকেটে ১৩৫ রান তুলেছে। দুবাইয়ের পিচ যতই ধীর গতির হোক, অনেকেই তখন বাংলাদেশকে ফাইনালে দেখে ফেলেছেন। কিন্তু ‘আনপ্রেডিক্টেবল’ পাকিস্তানের জাদু যে তখনো বাকি। শাহিন শাহ আফ্রিদি, সায়েম আইয়ুবদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে বাংলাদেশ থেমে গেছে ৯ উইকেটে ১২৪ রানে। ভারতের বিপক্ষেও এমন মানসিকতা নিয়ে পাকিস্তানকে খেলার পরামর্শ শোয়েবের। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস বলেন, ‘বাংলাদেশের বিপক্ষে যে মানসিকতা নিয়ে খেলেছে পাকিস্তান, ভারতের বিপক্ষে ফাইনালেও সেভাবে খেলতে হবে। শুধু ২০ ওভার বোলিং করলে হবে না। উইকেট তুলে নিতে হবে।’

এবারের এশিয়া কাপে ভারত পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছে। ২৪৮ রান করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক অভিষেক শর্মা। ভারতীয় এই ব্যাটার এখন পর্যন্ত রান করেছেন ২০৬.৬৬ স্ট্রাইকরেটে। সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় আছেন অভিষেকের সতীর্থ কুলদীপ যাদব। বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে দুবাইয়ে গত রাতে বাংলাদেশি গণমাধ্যমের সঙ্গে ওয়াসিম আকরাম কথা বলেছেন ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল নিয়েও। পাকিস্তানি কিংবদন্তি বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভারত অবশ্যই ফেবারিট। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে এই সংস্করণে যেকোনো কিছু হতে পারে। পাকিস্তান দলের উচিত এই মোমেন্টাম ফাইনালে নিয়ে নিজেদের সেরা ক্রিকেট খেলা।’

এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ আটবার শিরোপা জিতেছে ভারত। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান ছয়বার ও দু্ইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে। আজ ফাইনালে নামার আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সুপার ফোরের ভারত-শ্রীলঙ্কা নিয়মরক্ষার ম্যাচ।

