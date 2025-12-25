রোনালদোকে পর্তুগালের এখন অনেক বেশি দরকার, বলছেন কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। একের পর এক গোল করে ওলটপালট করে দিচ্ছেন রেকর্ড বইয়ের পাতা। ৪০ পেরোনোর পরও যেভাবে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছেন, তা সত্যিই অসাধারণ। ফুটবলপ্রেমীরা তো বটেই, ছন্দে থাকা রোনালদোকে দেখে প্রতিপক্ষ দলের মুখেও শোনা যায় প্রশংসা।
মাঠে তো বটেই, অনুশীলনেও বিন্দুমাত্র ছাড় দেন না রোনালদো। ফিটনেস নিয়ে অনেক কাজ করেন পর্তুগালের তারকা ফুটবলার। ২০২৬ বিশ্বকাপ আসতে আসতে তাঁর বয়স হয়ে যাবে ৪১ বছর। আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে শুরু হতে যাওয়া পর্তুগালের বিশ্বকাপ পরিকল্পনা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে। পর্তুগালের প্রধান কোচ রবার্তো মার্তিনেজের মতে রোনালদো শুরুর একাদশে থাকার মতো অপরিহার্য খেলোয়াড়।
রোনালদোকে নিয়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কাকে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অনেক কথাই বলেছেন মার্তিনেজ। কোচের মতে তিনটি গুণের কারণে রোনালদোকে এখনো পর্তুগালের অনেক প্রয়োজন। পর্তুগাল কোচ বলেন, ‘প্রতিভা, অভিজ্ঞতা, মানসিকতা—সব সময় এই তিনটা জিনিস আমরা দেখি। দলের জন্য কিছু করতে সদা তৎপর থাকে সে। একারণেই সে জাতীয় দলের অপরিহার্য অংশ। সেরা হওয়ার ক্ষুধাটা তার মধ্যে অনেক কাজ করে। মাঠে সে অনেক বড় অবদান রাখতে পারে।’
ফুটবল ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করার লক্ষ্যের কথা আগেই বলেছিলেন রোনালদো। আন্তর্জাতিক দল, ক্লাব ফুটবল সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ২০ বছরের বেশি সময় খেলে তিনি করেছেন ৯৫৪ গোল। তাঁর সেই ১০০০ গোলের প্রসঙ্গ এসেছে পর্তুগাল কোচ মার্তিনেজের কাছেও। স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম মার্কাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোচ বলেন, ‘সে (রোনালদো) এখন তার ক্যারিয়ারের দারুণ এক অবস্থায় আছে। তার গোলের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হলে সে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা কম বলে। ১০০০ সংখ্যাটা আমার মতে গোল নয়। কত দিন পরে সে অবসর নেবে, তেমনই কিছু মনে হচ্ছে। তার সাফল্যের রহস্য হচ্ছে আজ ও কাল সব সময় নিজের সেরাটা দেওয়া।’
২০০৬ থেকে শুরু করে ২০২২ পর্যন্ত পাঁচ বিশ্বকাপেই খেলেছেন রোনালদো। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে হতে যাওয়া বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে তাঁর ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। আগামী বছরই ফুটবল বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারের ইতি টানতে যাচ্ছেন বলে কয়েক মাস আগে জানিয়েছেন রোনালদো। তবে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল কবে ছাড়বেন, তা এখনো জানাননি তিনি। পর্তুগালের জার্সিতে এখন পর্যন্ত ২২৬ ম্যাচে ১৪৩ গোল করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এখনো তিনি সর্বোচ্চ গোলদাতা। গত রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টুতে তাঁর দল আল নাসর ৫-১ গোলে হারিয়েছে আল জাওরাকে। গোল না পেলেও সতীর্থকে দিয়ে একটি গোল করিয়েছেন তিনি।
অ্যাশেজে প্রথম তিন টেস্ট হেরে আগেভাগেই সিরিজ খুইয়েছে ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে দুই টেস্টেই ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেট। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে ইংলিশদের ৮২ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এখন বাকি দুই টেস্টে ইংলিশরা নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে মেলবোর্ন ক্রিকেট
১২তম বিপিএল শুরু হচ্ছে আগামীকাল। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। এখন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ও বিসিবি পরিচালক ইফতেখার রহমান
১১ দিনেই অ্যাশেজ খুইয়ে ফেলার পর হতাশ 'বার্মি আর্মি'রা। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকেরাও কি একটু হতাশ নয়! উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট দেখবেন বলে আগামীকাল ভোরে মেলবোর্নে শুরু হতে যাওয়া বক্সিং ডে টেস্টে মাঠে যাওয়ার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।
ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমান। দীর্ঘ সংযুক্ত আরব আমিরাত পর্ব শেষ করে দেশে ফিরছেন তাসকিন। তাঁর সঙ্গে ফিরছেন বাংলাদেশের তারকা বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজও। এবারের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) মোস্তাফিজ দুর্দান্ত বোলিং করেছেন।
অ্যাশেজে প্রথম তিন টেস্ট হেরে আগেভাগেই সিরিজ খুইয়েছে ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে দুই টেস্টেই ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেট। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে ইংলিশদের ৮২ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এখন বাকি দুই টেস্টে ইংলিশরা নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু হবে বক্সিং ডে টেস্ট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মেলবোর্ন টেস্ট: ১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
আগামীকাল ভোর ৫ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
অ্যাশেজে প্রথম তিন টেস্ট হেরে আগেভাগেই সিরিজ খুইয়েছে ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে দুই টেস্টেই ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেট। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে ইংলিশদের ৮২ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এখন বাকি দুই টেস্টে ইংলিশরা নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু হবে বক্সিং ডে টেস্ট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মেলবোর্ন টেস্ট: ১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
আগামীকাল ভোর ৫ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১২তম বিপিএল শুরু হচ্ছে আগামীকাল। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। এখন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ও বিসিবি পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু।
চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির স্বত্বাধিকারী আবদুল কাইয়ুম। বিসিবির দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, আগমুহূর্তে স্বত্বাধিকারী শূন্য হয়ে যাওয়া চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে বিসিবি। সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনকে টিম ডিরেক্টর করে বিসিবিই দলটি পরিচালনা করবে।
নিলাম তালিকায় কোটি টাকার ওপরে ওপেনার নাঈম শেখকে নিয়ে আলোচনায় আসে চট্টগ্রাম রয়্যালস। এবারের বিপিএল নিলাম থেকে সবচেয়ে বেশি দামে ক্রিকেটার কেনার রেকর্ডটি তাদেরই। ওপেনার নাঈম শেখকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় দলে ভিড়িয়েছিল ফ্রাঞ্চাইজিটি। এরপর থেকেই নানা বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে।
নেতিবাচক কারণে বারবার খবরের শিরোনাম হয়ে থাকে বিপিএল। সবশেষ বিপিএলে যেন ছাড়িয়ে গেছে সবকিছুকেই। দুর্বার রাজশাহী, চিটাগং কিংসের বিরুদ্ধে ক্রিকেটার ও স্টাফদের পারিশ্রমিক বকেয়া রাখাসহ নানা অভিযোগ উঠেছিল। এবার ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম চিটাগং কিংসের পরিবর্তে হয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিসেস নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে বিসিবি দিয়েছিল চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব। ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি, ব্যাংক গ্যারান্টি, ক্রিকেটারদের অর্থ পরিশোধসহ বিসিবির সব শর্ত ঠিকঠাকমতো পূরণ করতে পেরেছে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা যায়। ঠিক বিপিএল শুরুর আগের দিন ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিসেস দায়িত্ব ছেড়ে দিল।
সিলেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ১২তম বিপিএল। রাতে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস। বিপিএলে এবারই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল।
ক্রীড়া ডেস্ক
১১ দিনেই অ্যাশেজ খুইয়ে ফেলার পর হতাশ ‘বার্মি আর্মি’রা। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকেরাও কি একটু হতাশ নয়! উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট দেখবেন বলে আগামীকাল ভোরে মেলবোর্নে শুরু হতে যাওয়া বক্সিং ডে টেস্টে মাঠে যাওয়ার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। কিন্তু অ্যাশেজ মেলবোর্নে আসার আগেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া। তাতেই নিভে গেছে উত্তেজনার আগুন। সিরিজের বাকি দুটি টেস্ট তাই এক অর্থে নিয়মরক্ষারই।
কিন্তু ইংল্যান্ডের জন্য তা স্রেফ নিছক আনুষ্ঠানিকতার নয়। অ্যাশেজ পুনরুদ্ধারের যে স্বপ্ন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা রেখেছিল ইংল্যান্ড, তা মিইয়ে যাওয়ার পর পরের দুটি টেস্ট বেন স্টোকসদের জন্য হবে আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার। বক্সিং ডে টেস্টে সেই চেষ্টাই করবে ইংল্যান্ড।
তবে শুধু মাঠের ক্রিকেট নয়, মাঠের বাইরের বিষয় নিয়েও ভাবতে হচ্ছে বেন স্টোকস ও তাঁর দলকে। ব্রিসবেন ও অ্যাডিলেড টেস্টের মাঝের বিরতিতে কুইন্সল্যান্ডের পর্যটন শহর নুসায় অবকাশ যাপনে গিয়েছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটাররা। যেটাকে ‘স্ট্যাগ ডু’ বা ব্যাচেলর পার্টির সঙ্গে তুলনা করেছে ইংল্যান্ডের পত্রপত্রিকা। অ্যাডিলেডে জিতে সিরিজ বাঁচিয়ে রাখতে পারলে স্টোকসদের সেই অবকাশ যাপন নিয়ে হয়তো হইচই-ই হতো না। কিন্তু হচ্ছে, কারণ প্রথম তিন টেস্ট হেরেই আগেভাগে সিরিজ খুইয়ে বসেছে দল। অ্যাডিলেডে হারের পর ক্রিকেটারদের সে অবকাশ যাপনের চিত্রও বাইরে আসতে শুরু করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মদ্যপ অবস্থায় হোটেলে ফেরার পথ খুঁজছেন ওপেনার বেন ডাকেট। চারদিকে সমালোচনার মুখে সফর চলাকালে অতিরিক্ত মদ্যপান কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় জানিয়ে ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ইংল্যান্ড দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি।
এসব ঘটনা নিয়ে ভাবতে না চাইলেও পিছু ছাড়ছে না স্টোকসদের। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট শুরুর আগে গতকাল সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন বেন স্টোকস। নুসায় অবকাশ যাপন নিয়েও সেখানে একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়তে হলো তাঁকে। অযাচিত এক চাপের মধ্যেও দলকে আগলে রাখার চেষ্টা করে গেলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক, ‘এ মুহূর্তে আমার প্রধান ভাবনা খেলোয়াড়দের মানসিক কল্যাণ এবং তারা যেন শুক্রবার শুরু হতে যাওয়া মেলবোর্ন টেস্টের জন্য প্রস্তুত থাকে, সেটা দেখা। সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকেও চাপ এলে তা ব্যক্তিগতভাবে খুব কঠিন হয়ে ওঠে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে নেতৃত্বস্থানীয়দের সমর্থন পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
আর অধিনায়ক হিসেবে দলের পাশেই থাকছেন স্টোকস। চাপের মধ্যে থাকা বেন ডাকেটকে নিয়ে বলতে গিয়ে নিজের অবস্থানটা স্পষ্ট করে দিলেন স্টোকস, ‘অবশ্যই ওর (ডাকেট) কাছে গিয়েছি, ওর কথা বলেছি। পুরো প্রক্রিয়ায় পুরোপুরিভাবে সবটুকু পাশে থাকার কথা জানিয়েছি। এই দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার ও। সিরিজের দুটি ম্যাচ এখনো বাকি। এই দলের ওপর ভালো প্রভাব ওর (ডাকেটের)।’ নুসায় সতীর্থরা যা করেছে, সেটা ভুল কি না, এমন প্রশ্নে স্টোকসের উত্তর, ‘আমি এর মধ্যেই সব উত্তর দিয়ে দিয়েছি।’
অস্ট্রেলিয়ার মাঠে ১৫ বছর কোনো টেস্ট জিততে পারেনি ইংল্যান্ড। ব্যর্থতার সেই ধারাবাহিকতা এবারও বজায় থাকায় দলের সবকিছুই স্বাভাবিকভাবেই কড়া নজরদারির মধ্যে বলে মনে করেন স্টোকস, ‘৩-০-তে পিছিয়ে থাকলে দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না। তবু সামনে দুটো ম্যাচ আছে, সেটাতেই মনোযোগ দিতে হবে। আর অস্ট্রেলিয়ায় আমরা বহুদিন ধরে ম্যাচ জিততে পারিনি।’ একটা জয়ই এখন খুইয়ে ফেলা অ্যাশেজে সান্ত্বনা হতে পারে ইংলিশদের।
ক্রীড়া ডেস্ক
ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমান। দীর্ঘ সংযুক্ত আরব আমিরাত পর্ব শেষ করে দেশে ফিরছেন তাসকিন। তাঁর সঙ্গে ফিরছেন বাংলাদেশের তারকা বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজও। এবারের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) মোস্তাফিজ দুর্দান্ত বোলিং করেছেন।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গত রাতে লিগ পর্বে মোস্তাফিজের দুবাই ক্যাপিটালস ও তাসকিনের শারজা ওয়ারিয়র্স। এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে এটাই এই দুজনের শেষ ম্যাচ। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলতে তাঁদের ফিরতে হচ্ছে দেশে। মোস্তাফিজের সঙ্গে বিমানে উঠে সেলফি তুলে তা নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন তাসকিন। সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে তাসকিন দিয়ে রাখলেন বিশেষ বার্তাও। ৩০ বছর বয়সী বাংলাদেশের পেসার ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘আইএল টি-টোয়েন্টি শেষে সতীর্থ মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরছি। দারুণ আতিথেয়তার জন্য শারজা ওয়ারিয়র্সকে ধন্যবাদ। এখন বিপিএলে খেলতে উন্মুখ হয়ে আছি।’
২০২৫-২৬ মৌসুমের আইএল টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী দুবাই ক্যাপিটালসের ওয়াকার সালামখেইল। ৯ ম্যাচে ৭.৪৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৭ উইকেট। ১৫ উইকেট নিয়ে দুইয়ে তাঁর সতীর্থ মোস্তাফিজ। ৮ ম্যাচে বোলিং করেছেন ৮.০৮ ইকোনমিতে। বাঁহাতের স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করেছেন। কখনো শুরুটা বাজে হলেও পরে সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন। ২১ ডিসেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে হয়েছেন ম্যাচসেরা। এই ম্যাচেই এক ওভারে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
মোস্তাফিজের চেয়ে এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুই ম্যাচ কম খেলেছেন তাসকিন। শারজার জার্সিতে ৬ ম্যাচে ৮.৭৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৯ উইকেট। পরিসংখ্যান দেখে তাঁকে তুলনামূলক বিবর্ণ মনে হলেও আপাতদৃষ্টিতে এতটা বাজে তিনি করেননি।২০ ডিসেম্বর ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। শারজার দেওয়া ৯১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৩৭ বল আগে ভাইপার্স জিতলেও হারিয়েছিল ৬ উইকেট। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সেটা তাসকিনের ছিল ২০০তম ম্যাচ। এরপর ২২ ডিসেম্বর আবুধাবি নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৪১ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন। যেখানে পাওয়ার প্লের (প্রথম ৬ ওভার) মধ্যে নিজের প্রথম ৩ ওভারে ১৬ রানে ২ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন তিনি। ডেথ ওভারে ২৫ রান দিয়েই ইকোনমি ১০.২৫ হয়ে গিয়েছিল।
মোস্তাফিজের আগে থেকেই আমিরাত পর্ব শুরু হয়েছিল তাসকিনের। আবুধাবি টি-টেনে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে ৬ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। গত রাতে শারজাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে আইএল টি-টোয়েন্টির প্লে অফে উঠে গেছে দুবাই ক্যাপিটালস। তবে শারজার এখনো প্লে অফে ওঠার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। চার থেকে ছয় নম্বরে অবস্থান করা গালফ জায়ান্টস, আবুধাবি নাইট রাইডার্স, শারজা ওয়ারিয়র্স—এই তিন দলেরই পয়েন্ট ৬। যাদের মধ্যে গালফ জায়ান্টসের নেট রানরেট -০.১৬১। পাঁচ ও ছয় নম্বরে থাকা আবুধাবি নাইট রাইডার্স ও শারজা ওয়ারিয়র্সের নেট রানরেট -০.৮০৫ ও -০.৮৬৪।
এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে ছয় দলের প্রত্যেকেই ৯ ম্যাচ খেলে ফেলেছে। শারজায় আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শারজা ওয়ারিয়র্স-ডেজার্ট ভাইপার্স ম্যাচ। প্লে-অফ নিশ্চিত করতে হলে শারজাকে এই ম্যাচ জিততে তো হবেই। এমনকি তাকিয়ে থাকতে হবে রোববার লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ গালফ-আবুধাবির ম্যাচের দিকে। এই ম্যাচে যে জিতবে, সেই দলের ৮ পয়েন্ট হবে। তখন ব্যবধান গড়ে দেবে নেট রানরেট। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ডেজার্ট ভাইপার্স। দুই ও তিনে থাকা এমআই এমিরেটস ও দুবাই ক্যাপিটালসের পয়েন্ট ১২ ও ১০।
