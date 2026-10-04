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ক্রিকেট

আমিরাতের বিপক্ষে বাংলাদেশের এ কী অবস্থা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ৪৫
আমিরাতের বিপক্ষে বাংলাদেশের এ কী অবস্থা
মাথা নিচু করে মাঠ ছাড়ছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাঈম হাসান। দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে আগে ব্যাটিং করে বাংলাদেশ গুটিয়ে যায় ২৩৪ রানেই। জবাবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ১ উইকেটে ৩৪ রান করেছে। আজ দুবাইয়ে। ছবি: বিসিবি

৯ অক্টোবর আবুধাবিতে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের একমাত্র টেস্ট। তার আগে মরুর বুকে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন সৌম্য সরকার-মেহেদী হাসান মিরাজরা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দিনটা বাংলাদেশের জন্য অম্লমধুরই বলা চলে।

দুবাইয়ে আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আমিরাত দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ। শুরুর দিনে বাংলাদেশ যে খুব ভালো করেছে, তা নয়। আবার একেবারে খারাপও করেনি। স্বাগতিক আমিরাত হাতে ৯ উইকেট নিয়ে এখনো ২০০ রানে পিছিয়ে।

দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম ও সৌম্য সরকার ১০৮ রানের জুটি গড়েন। কিন্তু উদ্বোধনী জুটির পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা বাংলাদেশ এক পর্যায়ে ৬ উইকেটে ১৬৪ রানে পরিণত হয়। সৌম্য ৫৭ রান করে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। সাদমান করেন ৪৬ রান।

ওভারপ্রতি প্রায় ৩ রানরেটে খেলা বাংলাদেশ ৭৮.১ ওভারে ২৩৪ রানে গুটিয়ে যায়। দুই ওপেনার সাদমান-সৌম্য ছাড়া বাকিরা বলার মতো কেউ কিছু করতে পারেননি। আমিরাতের জুনাইদ দিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ৮ ওভারে ১ উইকেটে ৩৪ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে। ওপেনার লুকমান ১১ রানে আউট হয়েছেন। আরেক ওপেনার ভরত ১৬ রানে ব্যাটিং করছেন।

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