পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর

বাংলাদেশকে ‘সমর্থন’ জানিয়ে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি বন্ধ রাখল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ না খেললে বিশ্বকাপে পাকিস্তান খেলবে না বলে শোনা গেছে। ছবি: ক্রিকইনফো
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। যদি বাংলাদেশ না খেলে, সেক্ষেত্রে পাকিস্তানও বিশ্বকাপে খেলবে না বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বয়কটেরই ইঙ্গিত মিলেছে।

৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপের প্রথম দিনে মাঠে নামার কথা পাকিস্তান ক্রিকেট দলের। বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে যখন ২০ দিনও বাকি নেই, তখন বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পাকিস্তান বন্ধ রেখেছে।

খেলাক্রিকেট
