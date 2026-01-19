বাংলাদেশকে ‘সমর্থন’ জানিয়ে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি বন্ধ রাখল পাকিস্তান

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর
ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। যদি বাংলাদেশ না খেলে, সেক্ষেত্রে পাকিস্তানও বিশ্বকাপে খেলবে না বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বয়কটেরই ইঙ্গিত মিলেছে।
৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপের প্রথম দিনে মাঠে নামার কথা পাকিস্তান ক্রিকেট দলের। বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে যখন ২০ দিনও বাকি নেই, তখন বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পাকিস্তান বন্ধ রেখেছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে ছন্দে ফিরেছে বাংলাদেশ। আগের ম্যাচে ভুটানের বিপক্ষে ড্র করলেও এবার নেপালকে হারিয়েছে ৩-০ গোলে। দলের হয়ে একটি করে গোল করেন সাবিনা খাতুন, কৃষ্ণা রানী ও লিপি আক্তার।
থাইল্যান্ডের ননথাবুরি হলে আজ শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে বাংলাদেশ। ৫ মিনিটেই গোল করার দারুণ সুযোগ পেয়েছিল। মাতসুশিমা সুমাইয়ার বাড়ানো বল গোলমুখে ফাঁকায় পেয়েও জালে জড়াতে পারেননি অধিনায়ক সাবিনা খাতুন।
সেই আক্ষেপ দ্রুতই ঘুচিয়ে দেন সাবিনা। ১৩ মিনিটে কৃষ্ণার পাসে বল পেয়ে নেপালি গোলরক্ষককে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে চমৎকার ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে নেন তিনি।
পাঁচ মিনিট পর ব্যবধান ২-০ করেন কৃষ্ণা। এক ডিফেন্ডারের দুই পায়ের মাঝ দিয়ে বল কাটিয়ে নিয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল করেন এই ফরোয়ার্ড।
নেপাল গোলরক্ষক পরিবর্তন করেও বাংলাদেশের গোলের জোয়ার ঠেকাতে পারেনি। ৩৩ মিনিটে সুমাইয়ার অ্যাসিস্টে বক্সের ভেতর জায়গা করে নিয়ে নিখুঁত শটে গোল করেন লিপি আক্তার।
তিন ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৭ পয়েন্ট। ২১ জানুয়ারি লিগ পর্বে চতুর্থ ম্যাচে বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার।
ক্রীড়া ডেস্ক
অর্থের ঝনঝনানিতে পরিপূর্ণ আইপিএলের নিলামে পাখির চোখ করে থাকেন অনেকেই। ক্রিকেটাররা তো বটেই, অনেক ধনকুবেরেরও চোখ থাকে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নিলামে। এবার প্রথমবারের মতো পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) নিলাম পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে।
২০২৬ পিএসএল থেকে নিলাম পদ্ধতিতে চালু হচ্ছে বলে আজ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে জানিয়েছে। তাতে ড্রাফট পদ্ধতিতে খেলোয়াড় নেওয়ার নিয়ম উঠে যাচ্ছে। নিলাম পদ্ধতিতে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি কমপক্ষে চার ক্রিকেটার ধরে রাখবে। ক্যাটেগরি অনুসারে একজন করে ক্রিকেটার থাকবে। আগে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি আট ক্রিকেটার ধরে রাখতে পারত। যেখানে পরামর্শক, শুভেচ্ছাদূত ও রাইট টু ম্যাচের (আরটিএম) হিসেব ধরে ড্রাফটে নবম ক্রিকেটার নেওয়ার সুযোগ ছিল। তবে নতুন নিয়মে পরামর্শক, শুভেচ্ছাদূত ও আরটিএম পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে।
পিএসএলে যে নিলাম পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে, সে অনুসারে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটারদের তালিকা থেকে নিলামের আগে চার ক্রিকেটার নিতে পারবে। প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি কমপক্ষে এক জন করে বিদেশি ক্রিকেটার সরাসরি চুক্তিতে নিতে পারবে। তবে ২০২৫ পিএসএলে খেলেছেন, এমন কাউকে এবার নেওয়া যাবে না। আন্তর্জাতিক প্রতিভাবান ক্রিকেটার বেছে নিতেই মূলত সিস্টেম বদলে ফেলেছে পিএসএল কর্তৃপক্ষ।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) মাঠে গড়ানোর আগে ড্রাফট, নিলাম দুই পদ্ধতিই হয়ে থাকে। গত বছরের ৩০ নভেম্বর হয়েছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত এই নিলাম থেকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ছয় দলের মধ্যে তাঁর দল পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থেকে প্লে-অফে উঠেছে।
২৬ মার্চ থেকে ৩ মে পর্যন্ত হবে ২০২৬ পিএসএল। পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দলের সংখ্যা এবার ছয় থেকে বেড়ে আট হবে। সবশেষ ২০২৫ পিএসএলে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লাহোর কালান্দার্স।
ক্রীড়া ডেস্ক
উড়তে থাকা বার্সেলোনা অবশেষে থামল। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে টানা ১১ ম্যাচ জয়ের পর হারল বার্সা। সান সেবাস্তিয়ান মাঠে গত রাতে রিয়াল সোসিয়াদাদের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে বার্সা। হারের পর রেফারিকে দায়ী করছেন বার্সা কোচ হ্যানসি ফ্লিক ও মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়াং।
সান সেবাস্তিয়ান মাঠে গত রাতে লা লিগায় রিয়াল সোসিয়াদাদের কাছে ২-১ গোলে হারের পর রেফারি হেসুস গিল মাঞ্জানোর সমালোচনা করেন বার্সা মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়াং । রেফারি মাঞ্জানো যে অতিরিক্ত সময় দেননি, সেই ব্যাপারটিও উল্লেখ করেছেন ডি ইয়াং। সংবাদমাধ্যমকে বার্সা মিডফিল্ডার বলেন, ‘আমরা অনেক সুযোগ নষ্ট করেছি। এটা সবচেয়ে হতাশার বিষয়। ম্যাচ শেষে যোগ করা সময়ে আমি তাঁকে সময় দেখতে বলেছি। গোলে লাথি দিতে ১ মিনিট লাগে। যোগ করা সময়ে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। তিনি ১০ সেকেন্ড সময়ও দেননি। এটা উদ্ভট মনে হচ্ছে।’
৩২ মিনিটে মিকেল ওয়েরজাবালের গোলে প্রথমে এগিয়ে যায় রিয়াল সোসিয়াদাদ। দ্বিতীয়ার্ধে দীর্ঘ সময় ধরে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল সোসিয়াদাদ। ৭০ মিনিটে বার্সা স্ট্রাইকার মার্কাশ রাশফোর্ড করেন সমতাসূচক গোল। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন লামিনে ইয়ামাল। সমতায় ফেরার পর দ্রুতই গোল হজম করে বার্সা। ৭১ মিনিটে সোসিয়াদাদের দ্বিতীয় গোল করেন গনসালো গেদেস।
পুরো ম্যাচে সোসিয়াদাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে বার্সেলোনা। প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর ৯ শট করেছে ফ্লিকের দল। সোসিয়াদাদ গোলরক্ষক অ্যালেক্স রেমিরোকে ব্যস্ত রাখলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত দল হয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে বার্সাকে। সুযোগ কাজে লাগাতে না পারার আক্ষেপে পুড়ছেন ডি ইয়ং, ‘আমাদের ম্যাচটা জেতা উচিত ছিল। অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম। সেগুলো কাজে লাগানো উচিত ছিল। আমরা ভালো খেলেছি। আসল কথা হচ্ছে আমরা জিতিনি। তাদের গোলরক্ষক দারুণ খেলেছে।’
রেফারি মাঞ্জানোকে নিয়ে যে সমালোচনা করেছেন ফ্রেঙ্কি ডি ইয়াং, সেই প্রশ্ন করা হয়েছে ফ্লিককেও। বার্সা কোচ বলেন, ‘সে (ডি ইয়াং) যা বলেছে, আমি তাঁর সঙ্গে একমত। এ ব্যাপারে বাড়তি কথা বলতে চাই না। সবাই সেটা দেখেছে।’ ২০ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে বার্সেলোনা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। তিন ও চারে থাকা ভিয়ারিয়াল, আতলেতিকো মাদ্রিদ উভয়েরই ৪১ পয়েন্ট।
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে চার দিনে তিন টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। তবে পাকিস্তান সিরিজে বিশ্বকাপ দলে থাকা একাধিক তারকা ক্রিকেটারকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া।
পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। পাকিস্তান সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। তবে বিশ্বকাপের প্রাথমিক সদস্যের দলে থাকা নাথান এলিস, টিম ডেভিড, জশ হ্যাজলউড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্যাট কামিন্স—এই পাঁচ তারকা ক্রিকেটার খেলছেন না পাকিস্তান সিরিজে। চোট থেকে এখনো তাঁরা পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। পাশাপাশি তাঁদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারও রয়েছে।
পাকিস্তান সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপে ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, জশ ইংলিসের মতো তারকারা আছেন। কদিন আগে শেষ হওয়া অ্যাশেজে তাঁরা (হেড-গ্রিন-ইংলিস) খেলেছেন। লাহোরে হেডের খন্ডকালীন স্পিন ও পেস বোলিং অলরাউন্ডার কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন। শন অ্যাবট, মাহলি বিয়ার্ডম্যান, বেন ডাওয়ারশুইস, জ্যাক এডওয়ার্ডস, মিচেল ওয়েন, জশ ফিলিপ, মাট রেনশ এসেছেন কাভার হিসেবে। যাঁদের মধ্যে বিয়ার্ডম্যান, এডওয়ার্ডসের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি।
গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর শুরু হওয়া বিগ ব্যাশ শেষ হবে ২৫ জানুয়ারি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা এখন তাই বিগ ব্যাশ নিয়ে ব্যস্ত। সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির টুর্নামেন্ট শেষে ক্রিকেটাররা যোগ দেবেন পাকিস্তান সিরিজের দলে।
পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিনটি টি-টোয়েন্টিই হবে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রথম দিনই কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস।
পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দল
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, জাভিয়ের বার্লেট, মাহলি বিয়ার্ডম্যান, কুপার কনোলি, বেন ডোয়ারশুইস, জ্যাক এডওয়ার্ডস, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাথু কুনেম্যান, মিচ ওয়েন, জশ ফিলিপ্পে, ম্যাথু রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস ও অ্যাডাম জাম্পা।
