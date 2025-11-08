নিরাপদে থাকুক বাংলাদেশের প্রতিটি মা, বোন ও মানুষ: জাহানারা ইস্যুতে তাইজুল

ক্রীড়া ডেস্ক
জাহানারা আলমের সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই টালমাটাল ক্রিকেট। কদিন আগে তাঁর প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও এবং বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর অভিযোগ এসেছে। সামাজিক মাধ্যমেও তাইজুল ইসলাম, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিমরাও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই ঘটনায়।
জাহানারা ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তাইজুলের আশা বিসিবি এ ধরনের ঘটনায় যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবে। একই সঙ্গে তাঁর চাওয়া দেশের প্রত্যেক নাগরিক নিরাপদে থাকুক। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ লিখেছেন,‘বোন জাহানারা আলমের সাক্ষাৎকার দেখে স্তব্ধ ও মর্মাহত। কোনো নারী বা ব্যক্তির সঙ্গে এমন ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস দ্রুত তদন্ত শেষে, সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে বিসিবি। যা অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। নিরাপদে থাকুক বাংলাদেশের প্রতিটি মা, বোন ও মানুষ।’
জাহানারা আলমের ঘটনায় তামিম-মুশফিক ফেসবুকে গতকাল পোস্ট করেছেন। হেনস্তার শিকার সব নারী ক্রিকেটারকে মুখ খোলার আহ্বান জানিয়ে তামিম লিখেছেন, ‘জাহানারা আলম যে অভিযোগগুলো তুলেছেন, সবগুলোই গুরুতর এবং সেসব সত্যি হলে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। শুধু একজন জাতীয় ক্রিকেটার বা সাবেক অধিনায়ক বলেই নয়, যেকোনো পর্যায়ের ক্রিকেটার হোক বা যেকোনো খেলার ক্রীড়াবিদ কিংবা যেকোনো নারী—কারও প্রতি এমন আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’ মুশফিক জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করেছেন। আর পরশু রাতে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাহানারা আলমের বিস্ফোরক অভিযোগসহ বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের করুণ চিত্র তুলে ধরলেন রুমানা আহমেদ। রুমানা বলেছেন, ‘জাহানারা মুখ খুলেছে, জুনিয়ররা অ্যাবিউজ হলে কি মুখ খুলতে পারবে।’
যে মঞ্জুর বিরুদ্ধে জাহানারার অভিযোগ, তিনি (মঞ্জু) গত রাতে সামাজিক মাধ্যমে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। ফেসবুকে এক বার্তায় মঞ্জু লিখেছেন,
‘তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৃত সত্য সবার সামনে আসবে আশা করছি। সে সময় পর্যন্ত অনুমাননির্ভর কোনো তথ্য প্রকাশ না করার জন্য সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমি সবার সঙ্গে কথা বলবো।’
বাংলাদেশের হয়ে ৫২ ওয়ানডে ও ৮৩ টি-টোয়েন্টি খেলা জাহানারা সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন গত বছর ডিসেম্বরে। এর পর থেকে ৩২ বছর বয়সী পেসার আছেন অস্ট্রেলিয়ায়। জাহানারার বিস্ফোরক অভিযোগ ভাবমূর্তি সংকটে বিসিবি, বিশেষ করে, নারী ক্রিকেটে। এ ধরনের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত না হলে দেশের নারী ক্রিকেটের বড় ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
জাহানারা আলমের সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই টালমাটাল ক্রিকেট। কদিন আগে তাঁর প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও এবং বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর অভিযোগ এসেছে। সামাজিক মাধ্যমেও তাইজুল ইসলাম, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিমরাও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই ঘটনায়।
জাহানারা ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তাইজুলের আশা বিসিবি এ ধরনের ঘটনায় যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবে। একই সঙ্গে তাঁর চাওয়া দেশের প্রত্যেক নাগরিক নিরাপদে থাকুক। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ লিখেছেন,‘বোন জাহানারা আলমের সাক্ষাৎকার দেখে স্তব্ধ ও মর্মাহত। কোনো নারী বা ব্যক্তির সঙ্গে এমন ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস দ্রুত তদন্ত শেষে, সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে বিসিবি। যা অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। নিরাপদে থাকুক বাংলাদেশের প্রতিটি মা, বোন ও মানুষ।’
জাহানারা আলমের ঘটনায় তামিম-মুশফিক ফেসবুকে গতকাল পোস্ট করেছেন। হেনস্তার শিকার সব নারী ক্রিকেটারকে মুখ খোলার আহ্বান জানিয়ে তামিম লিখেছেন, ‘জাহানারা আলম যে অভিযোগগুলো তুলেছেন, সবগুলোই গুরুতর এবং সেসব সত্যি হলে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। শুধু একজন জাতীয় ক্রিকেটার বা সাবেক অধিনায়ক বলেই নয়, যেকোনো পর্যায়ের ক্রিকেটার হোক বা যেকোনো খেলার ক্রীড়াবিদ কিংবা যেকোনো নারী—কারও প্রতি এমন আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’ মুশফিক জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করেছেন। আর পরশু রাতে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাহানারা আলমের বিস্ফোরক অভিযোগসহ বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের করুণ চিত্র তুলে ধরলেন রুমানা আহমেদ। রুমানা বলেছেন, ‘জাহানারা মুখ খুলেছে, জুনিয়ররা অ্যাবিউজ হলে কি মুখ খুলতে পারবে।’
যে মঞ্জুর বিরুদ্ধে জাহানারার অভিযোগ, তিনি (মঞ্জু) গত রাতে সামাজিক মাধ্যমে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। ফেসবুকে এক বার্তায় মঞ্জু লিখেছেন,
‘তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৃত সত্য সবার সামনে আসবে আশা করছি। সে সময় পর্যন্ত অনুমাননির্ভর কোনো তথ্য প্রকাশ না করার জন্য সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমি সবার সঙ্গে কথা বলবো।’
বাংলাদেশের হয়ে ৫২ ওয়ানডে ও ৮৩ টি-টোয়েন্টি খেলা জাহানারা সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন গত বছর ডিসেম্বরে। এর পর থেকে ৩২ বছর বয়সী পেসার আছেন অস্ট্রেলিয়ায়। জাহানারার বিস্ফোরক অভিযোগ ভাবমূর্তি সংকটে বিসিবি, বিশেষ করে, নারী ক্রিকেটে। এ ধরনের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত না হলে দেশের নারী ক্রিকেটের বড় ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৩ মাস দূরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁর ব্যস্ততা থেমে নেই। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলবেন তিনি। পেয়ে গেলেন অধিনায়কত্বও।৩৮ মিনিট আগে
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার ঘটনা একেবারে নতুন নয়। শিবনারায়ণ চন্দরপালের ছেলে তেজনারায়ণ চন্দরপল, সুনীল গাভাস্কারের ছেলে রোহান গাভাস্কার—এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা, উপরন্তু তারা বেঁধেছেন জুটি! এমন ঘটনা লাখে নয় বরং কোটিতে একটা...৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের ৪০ দিন পেরিয়ে গেছে। দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। কিন্তু ভারত এখনো শিরোপা বুঝে পায়নি। সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বিশেষ এক কমিটি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। পরশু গোলকোস্টে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ রানে জিতে ভারত এটা নিশ্চিত করল সিরিজ তারা হারছে না। উপরন্তু অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে ব্রিসবেনের গ্যাবায়...৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৩ মাস দূরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁর ব্যস্ততা থেমে নেই। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলবেন তিনি। পেয়ে গেলেন অধিনায়কত্বও।
২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগে সাকিব খেলবেন রয়্যাল চ্যাম্পসের হয়ে। ফেসবুকে রয়্যাল চ্যাম্পস ৩০ সেকেন্ডের এক ভিডিওবার্তায় তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়ক করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি লিখেছে, ‘অপেক্ষা শেষ। অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল রাজাকে। সাকিব আল হাসান রয়্যালসকে নেতৃত্ব দেবেন। সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন, নির্ভীক যোদ্ধা ও এখন রয়্যাল চ্যাম্পসের অভিজাত অধিনায়ক।’
আবুধাবি টি-টেন লিগে এর আগেও খেলেছেন সাকিব। ২০২৪ সালে এই টুর্নামেন্টে তিনি খেলেছিলেন বাংলা টাইগার্সের হয়ে। এবার নতুন দল রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিতে পেরে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার কদিন আগে বলেছেন, ‘রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিতে এবং আবুধাবি টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই নতুন সংষ্করণটি খুবই রোমাঞ্চকর। আমি দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চাই। এই সংস্করণে ভালো করার জন্য শক্তি, গতি তীক্ষ্ণতা এবং দলগত পারফরম্যান্স দরকার হয়। আমি বিশ্বাস করি টুর্নামেন্টে আমরা ভালো করতে পারব।’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) খেলার সুযোগ না মিললেও বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে গত ১৩ মাস খেলে বেড়াচ্ছেন তারকা অলরাউন্ডার। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগ, মাইনর লিগ ক্রিকেট, কানাডা সুপার সিক্সটির মতো টুর্নামেন্টে খেলেছেন সাকিব। যার মধ্যে পিএসএলে তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত মাসে মাইনর লিগ ক্রিকেটে তাঁর দল আটলান্টা ফায়ার শিরোপা জিতেছে। ক্রিকবাজে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাকিব জানিয়েছেন, মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে চান তিনি।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৩ মাস দূরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁর ব্যস্ততা থেমে নেই। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলবেন তিনি। পেয়ে গেলেন অধিনায়কত্বও।
২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগে সাকিব খেলবেন রয়্যাল চ্যাম্পসের হয়ে। ফেসবুকে রয়্যাল চ্যাম্পস ৩০ সেকেন্ডের এক ভিডিওবার্তায় তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়ক করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি লিখেছে, ‘অপেক্ষা শেষ। অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল রাজাকে। সাকিব আল হাসান রয়্যালসকে নেতৃত্ব দেবেন। সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন, নির্ভীক যোদ্ধা ও এখন রয়্যাল চ্যাম্পসের অভিজাত অধিনায়ক।’
আবুধাবি টি-টেন লিগে এর আগেও খেলেছেন সাকিব। ২০২৪ সালে এই টুর্নামেন্টে তিনি খেলেছিলেন বাংলা টাইগার্সের হয়ে। এবার নতুন দল রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিতে পেরে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার কদিন আগে বলেছেন, ‘রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিতে এবং আবুধাবি টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই নতুন সংষ্করণটি খুবই রোমাঞ্চকর। আমি দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চাই। এই সংস্করণে ভালো করার জন্য শক্তি, গতি তীক্ষ্ণতা এবং দলগত পারফরম্যান্স দরকার হয়। আমি বিশ্বাস করি টুর্নামেন্টে আমরা ভালো করতে পারব।’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) খেলার সুযোগ না মিললেও বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে গত ১৩ মাস খেলে বেড়াচ্ছেন তারকা অলরাউন্ডার। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগ, মাইনর লিগ ক্রিকেট, কানাডা সুপার সিক্সটির মতো টুর্নামেন্টে খেলেছেন সাকিব। যার মধ্যে পিএসএলে তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত মাসে মাইনর লিগ ক্রিকেটে তাঁর দল আটলান্টা ফায়ার শিরোপা জিতেছে। ক্রিকবাজে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাকিব জানিয়েছেন, মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে চান তিনি।
জাহানারা আলমের সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই টালমাটাল ক্রিকেট। কদিন আগে তাঁর প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও এবং বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর অভিযোগ এসেছে।১ ঘণ্টা আগে
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার ঘটনা একেবারে নতুন নয়। শিবনারায়ণ চন্দরপালের ছেলে তেজনারায়ণ চন্দরপল, সুনীল গাভাস্কারের ছেলে রোহান গাভাস্কার—এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা, উপরন্তু তারা বেঁধেছেন জুটি! এমন ঘটনা লাখে নয় বরং কোটিতে একটা...৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের ৪০ দিন পেরিয়ে গেছে। দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। কিন্তু ভারত এখনো শিরোপা বুঝে পায়নি। সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বিশেষ এক কমিটি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। পরশু গোলকোস্টে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ রানে জিতে ভারত এটা নিশ্চিত করল সিরিজ তারা হারছে না। উপরন্তু অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে ব্রিসবেনের গ্যাবায়...৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার ঘটনা একেবারে নতুন নয়। শিবনারায়ণ চন্দরপালের ছেলে তেজনারায়ণ চন্দরপল, সুনীল গাভাস্কারের ছেলে রোহান গাভাস্কার—এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা, উপরন্তু তারা বেঁধেছেন জুটি! এমন ঘটনা লাখে নয় বরং কোটিতে একটা পাওয়া নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একই ম্যাচে খেলার ঘটনা প্রথমবারের মতো ঘটল ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে। পূর্ব তিমুরের বাবা সুহায়েল সাত্তার ও ছেলে ইয়াহিয়া সুহায়েল যে বিরল কীর্তি গড়েছেন, সেটা দলটির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচেই। বালিতে পরশু ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে একসঙ্গে ব্যাটিং করেছেন বাবা-ছেলে। চতুর্থ উইকেটে বাবা-ছেলের জুটিতে এসেছে কেবল ২ রান। দলের ৬১ রানের মধ্যে ইনিংস সর্বোচ্চ ১৪ রান করেন সুহায়েল সাত্তার। ছেলে ইয়াহিয়া সুহায়েল করেন ১ রান।
পূর্ব তিমুরের সুহায়েল সাত্তার ও ইয়াহিয়া সুহায়েল বিরল এই কীর্তি গড়েছেন বালি দ্বীপে ইন্দোনেশিয়া-মিয়ানমার-পূর্ব তিমুরকে নিয়ে চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজে। বালি দ্বীপে গতকাল মিয়ানমারের বিপক্ষে পূর্ব তিমুর গুটিয়ে গেছে ৩২ রানে। সুহায়েল সাত্তার এই ম্যাচে রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। ইয়াহিয়া সুহায়েল করেছেন ২ রান। ইন্দোনেশিয়া-মিয়ানমারের বিপক্ষে দুটি ম্যাচই পূর্ব তিমুর হেরেছে ১০ উইকেটে। তবে পরিসংখ্যান ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা নিয়েই আলোচনা।
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের এক ম্যাচে মাঠে নামতে আগেও দেখা গেছে। আফগানিস্তানের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট পাকিজা ক্রিকেট লিগের ২০২৫-এর আসরে মোহাম্মদ নবি ও তাঁর ছেলে হাসান ইশাকিল একই ম্যাচে খেলেছেন। সেই ম্যাচে নবিকে ছক্কা মেরেছেন ইশাকিল। সেই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ৪০ বছর বয়সী নবি আফগানিস্তানের জার্সিতে ১৬ বছরের ক্যারিয়ারে ৩২৪ ম্যাচ খেলেছেন। পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই। তবে ১৯ বছর বয়সী ইশাকিল এখনো অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪ ম্যাচ, লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ৫ ম্যাচ ও স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৩০ ম্যাচ।
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার ঘটনা একেবারে নতুন নয়। শিবনারায়ণ চন্দরপালের ছেলে তেজনারায়ণ চন্দরপল, সুনীল গাভাস্কারের ছেলে রোহান গাভাস্কার—এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা, উপরন্তু তারা বেঁধেছেন জুটি! এমন ঘটনা লাখে নয় বরং কোটিতে একটা পাওয়া নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একই ম্যাচে খেলার ঘটনা প্রথমবারের মতো ঘটল ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে। পূর্ব তিমুরের বাবা সুহায়েল সাত্তার ও ছেলে ইয়াহিয়া সুহায়েল যে বিরল কীর্তি গড়েছেন, সেটা দলটির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচেই। বালিতে পরশু ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে একসঙ্গে ব্যাটিং করেছেন বাবা-ছেলে। চতুর্থ উইকেটে বাবা-ছেলের জুটিতে এসেছে কেবল ২ রান। দলের ৬১ রানের মধ্যে ইনিংস সর্বোচ্চ ১৪ রান করেন সুহায়েল সাত্তার। ছেলে ইয়াহিয়া সুহায়েল করেন ১ রান।
পূর্ব তিমুরের সুহায়েল সাত্তার ও ইয়াহিয়া সুহায়েল বিরল এই কীর্তি গড়েছেন বালি দ্বীপে ইন্দোনেশিয়া-মিয়ানমার-পূর্ব তিমুরকে নিয়ে চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজে। বালি দ্বীপে গতকাল মিয়ানমারের বিপক্ষে পূর্ব তিমুর গুটিয়ে গেছে ৩২ রানে। সুহায়েল সাত্তার এই ম্যাচে রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। ইয়াহিয়া সুহায়েল করেছেন ২ রান। ইন্দোনেশিয়া-মিয়ানমারের বিপক্ষে দুটি ম্যাচই পূর্ব তিমুর হেরেছে ১০ উইকেটে। তবে পরিসংখ্যান ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা নিয়েই আলোচনা।
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের এক ম্যাচে মাঠে নামতে আগেও দেখা গেছে। আফগানিস্তানের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট পাকিজা ক্রিকেট লিগের ২০২৫-এর আসরে মোহাম্মদ নবি ও তাঁর ছেলে হাসান ইশাকিল একই ম্যাচে খেলেছেন। সেই ম্যাচে নবিকে ছক্কা মেরেছেন ইশাকিল। সেই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ৪০ বছর বয়সী নবি আফগানিস্তানের জার্সিতে ১৬ বছরের ক্যারিয়ারে ৩২৪ ম্যাচ খেলেছেন। পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই। তবে ১৯ বছর বয়সী ইশাকিল এখনো অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪ ম্যাচ, লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ৫ ম্যাচ ও স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৩০ ম্যাচ।
জাহানারা আলমের সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই টালমাটাল ক্রিকেট। কদিন আগে তাঁর প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও এবং বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর অভিযোগ এসেছে।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৩ মাস দূরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁর ব্যস্ততা থেমে নেই। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলবেন তিনি। পেয়ে গেলেন অধিনায়কত্বও।৩৮ মিনিট আগে
ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের ৪০ দিন পেরিয়ে গেছে। দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। কিন্তু ভারত এখনো শিরোপা বুঝে পায়নি। সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বিশেষ এক কমিটি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। পরশু গোলকোস্টে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ রানে জিতে ভারত এটা নিশ্চিত করল সিরিজ তারা হারছে না। উপরন্তু অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে ব্রিসবেনের গ্যাবায়...৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের ৪০ দিন পেরিয়ে গেছে। দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। কিন্তু ভারত এখনো শিরোপা বুঝে পায়নি। সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বিশেষ এক কমিটি করেছে।
দুবাইয়ে গতকাল আইসিসির ত্রৈমাসিক সভার শেষ দিনে ভারত-পাকিস্তানের এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কের কথা উঠেছে অনুমিতভাবেই। কিন্তু এখনো ভারতের ট্রফি বুঝে পাওয়ার ব্যাপারটি অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে। সমস্যার সমাধানে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। ইন্ডিয়া টুডেকে গতকাল এক সূত্র বলেছে, ‘বিসিসিআই এশিয়া কাপের সমস্যার ইস্যু আইসিসিতে তুলেছে। ভারত-পাকিস্তানকে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান করতে বলেছে। আইসিসি জানিয়েছে যে বিশ্ব ক্রিকেটের জন্য ভারত-পাকিস্তান দুই দলই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপারটি খতিয়ে দেখতে একটা কমিটি গঠন করেছে।’
আইসিসির ত্রৈমাসিক সভার শেষ দিনে বিভিন্ন দেশের বোর্ড প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভি সভায় আসবেন কি না সেটা নিয়ে ছিল ঘোর অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত তিনি হাজির হয়েছেন। ক্রিকবাজের গতকালের প্রতিবেদনে জানা গেছে, সভার আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচিতে এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কের ঘটনা না থাকলেও উপস্থিত সবার সামনে তোলা হয়েছে এই ঘটনা। উপস্থিত প্রতিনিধিরা দ্রুতই এই ট্রফি বিতর্কের সমাধান চেয়েছেন।
ক্রিকবাজের প্রতিবেদনেও এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্ক সমাধানে একটি বিশেষ কমিটি করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে ওমান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান পঙ্কজ খিমজি থাকবেন এই কমিটির প্রধান। ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এসিসি চেয়ারম্যান জোর করে ট্রফিটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। শিগগিরই ভারতকে এশিয়া কাপের ট্রফি বুঝিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া।
দুবাইয়ে আইসিসি সভার শেষ দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ৮ দল থেকে বেড়ে ১০ দল খেলবে ২০২৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই দল হবে টুর্নামেন্ট হবে ১২ দলের। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক ক্রিকেটে কয়টি ম্যাচ হবে, সেটা আইসিসির এবারের সভায় নির্ধারিত হয়েছে। ২৮ ম্যাচ হবে আড়াই বছর পর হতে যাওয়া অলিম্পিক ক্রিকেট। ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেটে খেলবে ছয়টি করে দল।
নারী ক্রিকেট কমিটির নতুন সদস্যদের নিয়োগও দেওয়া হয়েছে আইসিসির এই সভায়। ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মিতালি রাজ, বিশ্বকাপজয়ী ভারত নারী দলের প্রধান কোচ অমল মজুমদার, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রধান নির্বাহী অ্যাশলে ডি সিলভা, নিউজিল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ বেন সোইয়ার, সামোয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী সালা স্টেলা সিয়ালে-ভায়েয়া এবং ইংল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ শার্লট এডওয়ার্ডস আছেন আইসিসি বোর্ড অনুমোদিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে।
২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চেয়েছিলেন নাকভি। কিন্তু এসিসি প্রধান মঞ্চে থাকলে শিরোপা নেবেন না সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা—এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু নাকভি যে ছিলেন নাছোড়বান্দা। যার ফলে ট্রফি ছাড়া উদযাপন করে ক্রিকেটে বিরল এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল সূর্যকুমারের দল।
ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের ৪০ দিন পেরিয়ে গেছে। দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। কিন্তু ভারত এখনো শিরোপা বুঝে পায়নি। সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বিশেষ এক কমিটি করেছে।
দুবাইয়ে গতকাল আইসিসির ত্রৈমাসিক সভার শেষ দিনে ভারত-পাকিস্তানের এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কের কথা উঠেছে অনুমিতভাবেই। কিন্তু এখনো ভারতের ট্রফি বুঝে পাওয়ার ব্যাপারটি অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে। সমস্যার সমাধানে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। ইন্ডিয়া টুডেকে গতকাল এক সূত্র বলেছে, ‘বিসিসিআই এশিয়া কাপের সমস্যার ইস্যু আইসিসিতে তুলেছে। ভারত-পাকিস্তানকে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান করতে বলেছে। আইসিসি জানিয়েছে যে বিশ্ব ক্রিকেটের জন্য ভারত-পাকিস্তান দুই দলই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপারটি খতিয়ে দেখতে একটা কমিটি গঠন করেছে।’
আইসিসির ত্রৈমাসিক সভার শেষ দিনে বিভিন্ন দেশের বোর্ড প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভি সভায় আসবেন কি না সেটা নিয়ে ছিল ঘোর অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত তিনি হাজির হয়েছেন। ক্রিকবাজের গতকালের প্রতিবেদনে জানা গেছে, সভার আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচিতে এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কের ঘটনা না থাকলেও উপস্থিত সবার সামনে তোলা হয়েছে এই ঘটনা। উপস্থিত প্রতিনিধিরা দ্রুতই এই ট্রফি বিতর্কের সমাধান চেয়েছেন।
ক্রিকবাজের প্রতিবেদনেও এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্ক সমাধানে একটি বিশেষ কমিটি করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে ওমান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান পঙ্কজ খিমজি থাকবেন এই কমিটির প্রধান। ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এসিসি চেয়ারম্যান জোর করে ট্রফিটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। শিগগিরই ভারতকে এশিয়া কাপের ট্রফি বুঝিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া।
দুবাইয়ে আইসিসি সভার শেষ দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ৮ দল থেকে বেড়ে ১০ দল খেলবে ২০২৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই দল হবে টুর্নামেন্ট হবে ১২ দলের। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক ক্রিকেটে কয়টি ম্যাচ হবে, সেটা আইসিসির এবারের সভায় নির্ধারিত হয়েছে। ২৮ ম্যাচ হবে আড়াই বছর পর হতে যাওয়া অলিম্পিক ক্রিকেট। ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেটে খেলবে ছয়টি করে দল।
নারী ক্রিকেট কমিটির নতুন সদস্যদের নিয়োগও দেওয়া হয়েছে আইসিসির এই সভায়। ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মিতালি রাজ, বিশ্বকাপজয়ী ভারত নারী দলের প্রধান কোচ অমল মজুমদার, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রধান নির্বাহী অ্যাশলে ডি সিলভা, নিউজিল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ বেন সোইয়ার, সামোয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী সালা স্টেলা সিয়ালে-ভায়েয়া এবং ইংল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ শার্লট এডওয়ার্ডস আছেন আইসিসি বোর্ড অনুমোদিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে।
২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চেয়েছিলেন নাকভি। কিন্তু এসিসি প্রধান মঞ্চে থাকলে শিরোপা নেবেন না সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা—এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু নাকভি যে ছিলেন নাছোড়বান্দা। যার ফলে ট্রফি ছাড়া উদযাপন করে ক্রিকেটে বিরল এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল সূর্যকুমারের দল।
জাহানারা আলমের সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই টালমাটাল ক্রিকেট। কদিন আগে তাঁর প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও এবং বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর অভিযোগ এসেছে।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৩ মাস দূরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁর ব্যস্ততা থেমে নেই। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলবেন তিনি। পেয়ে গেলেন অধিনায়কত্বও।৩৮ মিনিট আগে
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার ঘটনা একেবারে নতুন নয়। শিবনারায়ণ চন্দরপালের ছেলে তেজনারায়ণ চন্দরপল, সুনীল গাভাস্কারের ছেলে রোহান গাভাস্কার—এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা, উপরন্তু তারা বেঁধেছেন জুটি! এমন ঘটনা লাখে নয় বরং কোটিতে একটা...৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। পরশু গোলকোস্টে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ রানে জিতে ভারত এটা নিশ্চিত করল সিরিজ তারা হারছে না। উপরন্তু অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে ব্রিসবেনের গ্যাবায়...৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। পরশু গোলকোস্টে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ রানে জিতে ভারত এটা নিশ্চিত করল সিরিজ তারা হারছে না। উপরন্তু অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। একই দিনে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
তৃতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-ম্যান. ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
এভারটন-ফুলহাম
রাত ৯টা
সরাসরি
সান্ডারল্যান্ড-আর্সেনাল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
চেলসি-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। পরশু গোলকোস্টে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ রানে জিতে ভারত এটা নিশ্চিত করল সিরিজ তারা হারছে না। উপরন্তু অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। একই দিনে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
তৃতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-ম্যান. ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
এভারটন-ফুলহাম
রাত ৯টা
সরাসরি
সান্ডারল্যান্ড-আর্সেনাল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
চেলসি-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জাহানারা আলমের সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই টালমাটাল ক্রিকেট। কদিন আগে তাঁর প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও এবং বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর অভিযোগ এসেছে।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৩ মাস দূরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁর ব্যস্ততা থেমে নেই। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলবেন তিনি। পেয়ে গেলেন অধিনায়কত্বও।৩৮ মিনিট আগে
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার ঘটনা একেবারে নতুন নয়। শিবনারায়ণ চন্দরপালের ছেলে তেজনারায়ণ চন্দরপল, সুনীল গাভাস্কারের ছেলে রোহান গাভাস্কার—এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা, উপরন্তু তারা বেঁধেছেন জুটি! এমন ঘটনা লাখে নয় বরং কোটিতে একটা...৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের ৪০ দিন পেরিয়ে গেছে। দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। কিন্তু ভারত এখনো শিরোপা বুঝে পায়নি। সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বিশেষ এক কমিটি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে