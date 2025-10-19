লঙ্কা ম্যাচের আগে সুখবর দিল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
কারিয়ারে প্রথম নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে এসে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন মারুফা আক্তার। বিশেষ করে, নতুন বলে তাঁকে খেলতে ব্যাটারদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখতে বাংলাদেশের যখন জয়ের কোনো বিকল্প নেই, তখন মারুফাকে নিয়ে দূর হলো দুশ্চিন্তা।
বিশাখাপত্তনমে ১৬ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মারুফা আক্তার ও নাহিদা আক্তারের পরিবর্তে একাদশে এসেছিলেন ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা ও নিশিতা আক্তার নিশি। কারণ, মারুফা ও নাহিদা চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি দেখে খেলানো হয়নি সেদিন টসের সময় জানিয়েছিলেন জ্যোতি। নাহিদা-মারুফা ছাড়া সেই ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল ১০ উইকেটে। আগামীকাল মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে জ্যোতির দল খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এই ম্যাচের আগে মারুফা পুরোপুরি সেরে উঠেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন ফাহিমা খাতুন। সংবাদ সম্মেলনে আজ ফাহিমা বলেন, ‘প্রথমত মারুফা পুরোপুরি সেরে উঠেছে। সে গত দুই দিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছে। আগামীকালের ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে।’
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নাহিদা-মারুফা নিয়েছেন পাঁচটি করে উইকেট। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছেন তাঁরা। গতকাল তাঁদের (নাহিদা-মারুফা) অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ হেরেছে ১০ উইকেটে। ১৯৯ রান তাড়া করতে নেমে ২৪.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ২০২ রান করে ফেলে অজিরা। আগামীকাল যদি মারুফা ফেরেন, সেটা বাংলাদেশের জন্য স্বস্তির এক কারণ হবে।
শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিপক্ষে এখন ম্যাচ বাকি বাংলাদেশের। দুই ম্যাচই জ্যোতি-স্বর্ণা আক্তাররা খেলবেন নাভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে। তিন-চার নম্বর স্থানের জন্য লড়াই চলছে ছয় দলের। যার মধ্যে ছয়, সাত ও আটে থাকা বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান প্রত্যেকেরই ২ পয়েন্ট। জ্যোতির দলের নেট রানরেট -০.৬৭৬ এবং শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের নেট রানরেট -১.৫৬৪ ও -১.৮৮৭। প্রত্যেকেই খেলেছে পাঁচটি করে ম্যাচ। এদিকে গতকাল ইন্দোরে ম্যাচ শুরুর আগে ৭ ও ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিন ও চার নম্বরে অবস্থান ছিল ইংল্যান্ড ও ভারতের। দুই দলের জন্যই এটা পঞ্চম ম্যাচ। আর পাঁচ ম্যাচে নিউজিল্যান্ড ৪ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছে পাঁচ নম্বরে।
ফাহিমা খাতুনও নিজেদের শেষ দুই ম্যাচকে ‘পাখির চোখ’ করেছেন। শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে ৩২ বছর বয়সী এই লেগস্পিনার বলেন, ‘টুর্নামেন্টটা আমরা ভালোভাবে শুরু করেছি। প্রত্যেক দলের বিপক্ষেই ভালো খেলেছি। মোমেন্টাম ধরে রাখার চেষ্টা করব এবং শেষ দুই ম্যাচ থেকে পূর্ণ ৪ পয়েন্ট নেওয়ার চেষ্টা করব।’
ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রাণপণে লড়েও বাংলাদেশ হেরে গিয়েছিল। যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে স্বর্ণা আক্তারের বাংলাদেশের হয়ে ওয়ানডেতে দ্রুততম ফিফটির (৩৪ বলে) রেকর্ড গড়েছিলেন। তাঁর শেষের ঝড়ে স্কোরবোর্ডে সেদিন ২৩২ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। সেই রান তাড়া করে প্রোটিয়ারা ৩ উইকেটে জিতেছিল ৩ বল হাতে রেখে। সেই দুই ম্যাচ হারের ক্ষত এখনো ভুলতেই পারছেন না ফাহিমা, ‘আমার মতে শেষ কয়েকটা ম্যাচে হারলেও ইতিবাচক দিক ছিল। ব্যাটাররা ভালো করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হেরে গিয়েছিলাম। তবে ব্যাটাররা এখন ভালো খেলছে। আরও কয়েকজন ব্যাটারের ভালো করতে হবে। আশা করি, আমরা আরও ভালো খেলতে পারি।’ এমনকি প্রোটিয়াদের বিপক্ষে শেষের দিকে বাজে ফিল্ডিংয়ের খেসারত দিয়ে বাংলাদেশ হেরেছিল, সেটা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন ফাহিমা।
কলম্বোতে ২ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭ উইকেটে জিতে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতেছিল ১১৩ বল হাতে রেখে। কিন্তু পরবর্তীতে টানা চার ম্যাচ হেরে বেকায়দায় পড়ে যায় দলটি। নিজেদের শেষ ম্যাচ ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ খেলবে ভারতের বিপক্ষে।
