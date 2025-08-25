জ্যোতিদের এ কেমন বিশ্বকাপ প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘরোয়া ক্রিকেটে বিকেএসপির উইকেট নিয়ে প্রশ্ন নতুন নয়। সেই মাঠেই নারী দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি নতুন বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের লাল ও সবুজ দলে ভাগ করে খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের বিপক্ষে। কিন্তু এই তিন দলীয় সিরিজ খেলে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি কতটা হলো, সেই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠছে।
গতকাল মেয়েদের লাল দল আগে ব্যাট করতে নেমে ১৫ বছরের কিশোরদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। তাদের ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ৪৯ রানে। গত পরশু বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণার ২৪ ঘণ্টাও হয়নি। সেই স্কোয়াডের ছয়জন খেলেছেন কাল। এর আগে ২০ আগস্ট একই প্রতিপক্ষের কাছে বাজেভাবে হেরেছিল মেয়েদের দল। ১৮২ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে গুটিয়ে গিয়েছিল ১০০ রানের আগেই। প্রস্তুতিমূলক সিরিজে জয়-পরাজয় বড় বিষয় না হলেও কিশোরদের বিপক্ষে জ্যোতি-নাহিদাদের বাজে ব্যাটিং প্রদর্শনী তাঁদের প্রস্তুতি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।
‘নারী চ্যালেঞ্জ কাপ’ নামের সিরিজের এই ম্যাচে প্রথম ইনিংসেই যেন ম্যাচের ফল নির্ধারিত হয়ে যায়। ৪৯ রানে নারী ক্রিকেট দল গুটিয়ে গেলে অনূর্ধ্ব-১৫ দলের এ ম্যাচ জিততে লেগেছে মোটে ৭১ বল। ২২৯ বল হাতে রেখে তারা জিতেছে ৮ উইকেটে।
বিসিবি গত পরশু নিগার সুলতানা জ্যোতিকে অধিনায়ক করে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে। ১৫ সদস্যের দলে আছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার রুবিয়া হায়দার ঝিলিক, স্পিনার নিশিতা আক্তার নিশি, টপ অর্ডার ব্যাটার সুমাইয়া আক্তার—তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ তিন ক্রিকেটারকে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপে। বিশ্বকাপের দল নিয়ে কাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সাবেক অধিনায়ক রুমানা আহমেদ লিখেছেন, ‘বিশ্বকাপ দলে থাকা সকল ক্রিকেটারকে অভিনন্দন। সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচক প্যানেলকে অভিনন্দন বিশ্বকাপের মতো জায়গায় এতগুলো নতুন মুখ উপহার দেওয়ার জন্য। আপনাদের সাহসিকতা সত্যিই প্রশংসা করার মতো।’ রুমানার যুক্তি, ‘বিশ্বকাপে অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররাই খেলে। বিশ্বকাপ থেকে শিক্ষা নেওয়া আসলেই ভাগ্যের ব্যাপার। আশা করি, এই বিশ্বকাপ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিতে পারবেন।’
ঘরোয়া ক্রিকেটে বিকেএসপির উইকেট নিয়ে প্রশ্ন নতুন নয়। সেই মাঠেই নারী দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি নতুন বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের লাল ও সবুজ দলে ভাগ করে খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের বিপক্ষে। কিন্তু এই তিন দলীয় সিরিজ খেলে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি কতটা হলো, সেই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠছে।
গতকাল মেয়েদের লাল দল আগে ব্যাট করতে নেমে ১৫ বছরের কিশোরদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। তাদের ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ৪৯ রানে। গত পরশু বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণার ২৪ ঘণ্টাও হয়নি। সেই স্কোয়াডের ছয়জন খেলেছেন কাল। এর আগে ২০ আগস্ট একই প্রতিপক্ষের কাছে বাজেভাবে হেরেছিল মেয়েদের দল। ১৮২ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে গুটিয়ে গিয়েছিল ১০০ রানের আগেই। প্রস্তুতিমূলক সিরিজে জয়-পরাজয় বড় বিষয় না হলেও কিশোরদের বিপক্ষে জ্যোতি-নাহিদাদের বাজে ব্যাটিং প্রদর্শনী তাঁদের প্রস্তুতি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।
‘নারী চ্যালেঞ্জ কাপ’ নামের সিরিজের এই ম্যাচে প্রথম ইনিংসেই যেন ম্যাচের ফল নির্ধারিত হয়ে যায়। ৪৯ রানে নারী ক্রিকেট দল গুটিয়ে গেলে অনূর্ধ্ব-১৫ দলের এ ম্যাচ জিততে লেগেছে মোটে ৭১ বল। ২২৯ বল হাতে রেখে তারা জিতেছে ৮ উইকেটে।
বিসিবি গত পরশু নিগার সুলতানা জ্যোতিকে অধিনায়ক করে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে। ১৫ সদস্যের দলে আছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার রুবিয়া হায়দার ঝিলিক, স্পিনার নিশিতা আক্তার নিশি, টপ অর্ডার ব্যাটার সুমাইয়া আক্তার—তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ তিন ক্রিকেটারকে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপে। বিশ্বকাপের দল নিয়ে কাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সাবেক অধিনায়ক রুমানা আহমেদ লিখেছেন, ‘বিশ্বকাপ দলে থাকা সকল ক্রিকেটারকে অভিনন্দন। সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচক প্যানেলকে অভিনন্দন বিশ্বকাপের মতো জায়গায় এতগুলো নতুন মুখ উপহার দেওয়ার জন্য। আপনাদের সাহসিকতা সত্যিই প্রশংসা করার মতো।’ রুমানার যুক্তি, ‘বিশ্বকাপে অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররাই খেলে। বিশ্বকাপ থেকে শিক্ষা নেওয়া আসলেই ভাগ্যের ব্যাপার। আশা করি, এই বিশ্বকাপ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিতে পারবেন।’
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ লিভারপুল খেলতে নামবে নিউক্যাসলের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে লিভারপুল-নিউক্যাসল ম্যাচ। ক্রিকেটে ‘দ্য হান্ড্রেড’-এ মুখোমুখি হবে ওভাল ইনভিনসিবলস-লন্ডন স্পিরিট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।২৬ মিনিট আগে
রিয়াল মাদ্রিদে আসার পর থেকেই দুর্দান্ত খেলছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২০১৮ সালে এই ক্লাবে আসার পর থেকে ধারাবাহিক পারফর্ম করে যাচ্ছেন তিনি। নিজে গোল করছেন, সতীর্থদের দিয়েও করাচ্ছেন গোল। লস ব্লাঙ্কোসদের হয়ে শিরোপাও জিতছেন নিয়মিত।১ ঘণ্টা আগে
‘রেকর্ড আল হাসান’ তকমা তো সাকিব আল হাসানের নামের সঙ্গে আগেই জুড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে যে টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন, সব জায়গাতেই রয়েছে তাঁর রেকর্ড। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) বাঁহাতের ঘূর্ণিতে গত রাতে তিনি করেছেন একাধিক রেকর্ড।২ ঘণ্টা আগে
ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটা ভালো যায়নি বাংলাদেশ ‘এ’ দলের। নুরুল হাসান সোহানের মতো যাঁরা শুধুই টি-টোয়েন্টি দলে ছিলেন, তাঁরা আজ ফিরছেন দেশে। ফেরার আগে কাল এক দিনের ফুরসত মিললেও সোহান খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না লম্বা সময় পর জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে কথা বলতে।২ ঘণ্টা আগে