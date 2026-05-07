মদ্যপানের ঘটনায় ওয়ার্নারকে ধুয়ে দিলেন তাঁর আইনজীবী

ডেভিড ওয়ার্নারের মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর ঘটনা নিয়ে আলোচনা এখনো চলছে। এবার তাঁকে ধুয়ে দিয়েছেন তাঁরই আইনজীবী ববি হিল। আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্নার দোষ স্বীকার না করলেও তাঁর দায়মুক্তি নেই বলে উল্লেখ করেছেন আইনজীবী।
ওয়ার্নারের মদ্যপানের মামলা আজ সিডনির এক আদালতে কোনোরকম জবানবন্দি ছাড়াই মুলতবি করা হয়েছে। আজ আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমি বলতে পারি যে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর দায় ওয়ার্নার স্বীকার করবে। সে জানে সে যা করেছে, তা ভুল ছিল। গাড়িতে উঠে চরম বোকামি করেছে সে। উবার নেওয়ার বদলে সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।’
বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে তিন গ্লাস ওয়াইন পান করে এপ্রিলে গাড়ি চালাতে বের হয়ে ওয়ার্নার ধরা খেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন হিল। আজ সিডনির আদালত চত্বরে ওয়ার্নারের আইনজীবী বলেন, ‘তার (ওয়ার্নার) অপরাধ হলো, যেমনটা আমি বলেছি যে বিকল্প পরিকল্পনা (প্ল্যান বি) বেছে না নিয়ে অন্য পরিকল্পনা বেছে নিয়েছে। এটা ছিল চরম বোকামিপূর্ণ।’
সদ্য সমাপ্ত পিএসএলে করাচি কিংসের অধিনায়ক ছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। পিএসএল চলার মাঝপথে ৫ এপ্রিল বিকেলে সিডনির মারুব্রা অঞ্চলে তল্লাশি চালাচ্ছিল স্থানীয় পুলিশ। ট্রাফিক ও হাইওয়ে টহল পুলিশের কর্মকর্তারা এগিয়ে যাওয়ার পর দেখেন ওয়ার্নার গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তখন মারুব্রা থানায় নেওয়ার পর দ্বিতীয় দফার পরীক্ষায় তাঁর শরীরে ০.১০৪ মাত্রার অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছিল।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন ওয়ার্নার। দুই বছর ধরে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে আরও বেশি সময় দিতে পারছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটার। মদ্যপানের ঘটনায় আজ তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। তবে আজ হাজিরা না দেওয়ায় ২৪ জুন চলবে এই মামলা।
বেলারুশের খেলোয়াড়দের সুখবর দিয়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ( আইওসি)। এখন থেকে তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বাধা নেই। তবে রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেনি আইওসি।১১ মিনিট আগে
মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্ট শুরু হতে ১২ ঘণ্টাও বাকি নেই। এমন সময়ে দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান। চোটে পড়ায় তারকা ব্যাটার বাবর আজম প্রথম টেস্টে খেলতে পারছেন না।২৯ মিনিট আগে
ই-সিগারেট এবারের আইপিএলে আলোচিত এক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড্রেসিংরুমে রিয়ান পরাগের ই-সিগারেটের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আলোচনায় যুজবেন্দ্র চাহাল। চাহাল ঘটনাটি ঘটিয়েছেন বিমানে। তাঁর এই কাণ্ডে চলছে আলোচনা-সমালোচনা।২ ঘণ্টা আগে
কোচ নিয়োগে বাফুফে এখনো বাজেট ঠিক করেনি বলে জানান হিল্টন। তিনি বলেন, ‘না এটা আমরা এখনো ঠিক করিনি। জাতীয় দল ম্যানেজমেন্ট কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। কাজের অভিজ্ঞতা, তারপর ওনার প্রো-লাইসেন্স, তারপর ন্যাশনাল টিমে কাজ করছে কোথায় কোথায় কাজ করছে এই জিনিসগুলো সামনে রেখেই আগাচ্ছি।’৪ ঘণ্টা আগে