Ajker Patrika
ক্রিকেট

মদ্যপানের ঘটনায় ওয়ার্নারকে ধুয়ে দিলেন তাঁর আইনজীবী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ মে ২০২৬, ২১: ৫৮
মদ্যপানের ঘটনায় ওয়ার্নারকে ধুয়ে দিলেন তাঁর আইনজীবী
ডেভিড ওয়ার্নারকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে আগামী মাসে। ছবি: ক্রিকইনফো

ডেভিড ওয়ার্নারের মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর ঘটনা নিয়ে আলোচনা এখনো চলছে। এবার তাঁকে ধুয়ে দিয়েছেন তাঁরই আইনজীবী ববি হিল। আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্নার দোষ স্বীকার না করলেও তাঁর দায়মুক্তি নেই বলে উল্লেখ করেছেন আইনজীবী।

ওয়ার্নারের মদ্যপানের মামলা আজ সিডনির এক আদালতে কোনোরকম জবানবন্দি ছাড়াই মুলতবি করা হয়েছে। আজ আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমি বলতে পারি যে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর দায় ওয়ার্নার স্বীকার করবে। সে জানে সে যা করেছে, তা ভুল ছিল। গাড়িতে উঠে চরম বোকামি করেছে সে। উবার নেওয়ার বদলে সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।’

বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে তিন গ্লাস ওয়াইন পান করে এপ্রিলে গাড়ি চালাতে বের হয়ে ওয়ার্নার ধরা খেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন হিল। আজ সিডনির আদালত চত্বরে ওয়ার্নারের আইনজীবী বলেন, ‘তার (ওয়ার্নার) অপরাধ হলো, যেমনটা আমি বলেছি যে বিকল্প পরিকল্পনা (প্ল্যান বি) বেছে না নিয়ে অন্য পরিকল্পনা বেছে নিয়েছে। এটা ছিল চরম বোকামিপূর্ণ।’

সদ্য সমাপ্ত পিএসএলে করাচি কিংসের অধিনায়ক ছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। পিএসএল চলার মাঝপথে ৫ এপ্রিল বিকেলে সিডনির মারুব্রা অঞ্চলে তল্লাশি চালাচ্ছিল স্থানীয় পুলিশ। ট্রাফিক ও হাইওয়ে টহল পুলিশের কর্মকর্তারা এগিয়ে যাওয়ার পর দেখেন ওয়ার্নার গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তখন মারুব্রা থানায় নেওয়ার পর দ্বিতীয় দফার পরীক্ষায় তাঁর শরীরে ০.১০৪ মাত্রার অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছিল।

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন ওয়ার্নার। দুই বছর ধরে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে আরও বেশি সময় দিতে পারছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটার। মদ্যপানের ঘটনায় আজ তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। তবে আজ হাজিরা না দেওয়ায় ২৪ জুন চলবে এই মামলা।

বিষয়:

খেলাডেভিড ওয়ার্নারঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

‘পুশব্যাক’ ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আহ্বান ভারতের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

রাশিয়ার শাস্তি এখনো বহাল রেখেছে অলিম্পিক, বেলারুশের সুখবর

রাশিয়ার শাস্তি এখনো বহাল রেখেছে অলিম্পিক, বেলারুশের সুখবর

বাংলাদেশ ম্যাচের আগমুহূর্তে বড় দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান

বাংলাদেশ ম্যাচের আগমুহূর্তে বড় দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান

মদ্যপানের ঘটনায় ওয়ার্নারকে ধুয়ে দিলেন তাঁর আইনজীবী

মদ্যপানের ঘটনায় ওয়ার্নারকে ধুয়ে দিলেন তাঁর আইনজীবী

বিমানে ভারতীয় ক্রিকেটারের ই-সিগারেট টানার ঘটনা ভাইরাল

বিমানে ভারতীয় ক্রিকেটারের ই-সিগারেট টানার ঘটনা ভাইরাল