Ajker Patrika
ক্রিকেট

ভারতে যাবেন কি বাংলাদেশি আম্পায়ার সৈকত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৩২
বিশ্বকাপে আম্পায়ারিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে সৈকতের। ফাইল ছবি
বিশ্বকাপে আম্পায়ারিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে সৈকতের। ফাইল ছবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না বাংলাদেশ দল। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসিকে বিষয়টি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে বিসিবি। তবে বিশ্বকাপ তো আর ক্রিকেটারদের নিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। ম্যাচ পরিচালনায় থাকেন বিভিন্ন দেশের আম্পায়াররা।

সব ঠিক থাকলে বিশ্বকাপের ম্যাচ অফিসিয়ালদের তালিকায় থাকতে যাচ্ছেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। আইসিসির এলিট প্যানেলের আম্পায়ার তিনি। তাঁকে কি ভারতে বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করতে দেখা যাবে? বিসিবি যেভাবে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা শঙ্কার কথা উল্লেখ ভারত থেকে আইসিসিকে ম্যাচ সরাতে বলেছে, এই প্রেক্ষাপটে সৈকত ভারতে যাবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত তাঁকেই নিতে হবে।

বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু আজকের পত্রিকাকে আজ বলেন, ‘(যাওয়া না যাওয়া) যার যার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সৈকতকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনি যাবেন কি না। কারণ, তিনি আইসিসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। আইসিসি যদি চায়, বিসিবির সেখানে করার কিছু নেই।’

সূত্র জানায়, বিশ্বকাপের আগেই এ মাসে ভারতে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সৈকতের। ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ওয়ানডে সিরিজে একজন আম্পায়ার হচ্ছেন সৈকত।

বিষয়:

খেলাভারতক্রিকেটবিশ্বকাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের চাপে বিশ্বকাপের নতুন সূচি তৈরি করছে আইসিসি

একটি এনআইডি আসল, অন্য দুটি হোটেলে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে যেতে: তারেকের বাসার সামনে আটক হামীম

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

‘বাংলাদেশ পাকিস্তান নয়, এই পরিস্থিতি আমরাই ডেকে এনেছি’, মোস্তাফিজ ইস্যুতে শশী থারুর

বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ তথ্য মন্ত্রণালয়ের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনের দুই বগি বিচ্ছিন্ন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনের দুই বগি বিচ্ছিন্ন

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

নির্বাচন–গণভোট একই দিনে: বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

‘মোস্তাফিজের মতো আইপিএলের লোগো থেকেও মাশরাফিকে ভারত সরিয়ে ফেলবে’

‘মোস্তাফিজের মতো আইপিএলের লোগো থেকেও মাশরাফিকে ভারত সরিয়ে ফেলবে’

আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

সম্পর্কিত

ভারতে যাবেন কি বাংলাদেশি আম্পায়ার সৈকত

ভারতে যাবেন কি বাংলাদেশি আম্পায়ার সৈকত

মায়ার্সের ফিফটির পর মাহমুদউল্লাহর ঝোড়ো ব্যাটিং, রংপুরের হ্যাটট্রিক জয়

মায়ার্সের ফিফটির পর মাহমুদউল্লাহর ঝোড়ো ব্যাটিং, রংপুরের হ্যাটট্রিক জয়

মোস্তাফিজের ‘অসম্মান’ মানতে পারছে না বিসিবি

মোস্তাফিজের ‘অসম্মান’ মানতে পারছে না বিসিবি

‘যে আইপিএলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সম্মান নেই, সেটা দেখারও দরকার নেই’

‘যে আইপিএলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সম্মান নেই, সেটা দেখারও দরকার নেই’