মিরপুরের উইকেটের কথা বলায় আবারও অসন্তুষ্ট পাকিস্তান কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। এ বছরের জুলাইয়ে মিরপুরে বাংলাদেশের কাছে ২-১ ব্যবধানে হারের পর কড়া সমালোচনা করেছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আঘা ও সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হেসন। দুই মাস পর এবার বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালের টিকিট কাটল পাকিস্তান।
দুবাইয়ে গতকাল টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৫ রান করেছে পাকিস্তান। অলিখিত সেমিফাইনালে ওভারপ্রতি ৭-এর কম লক্ষ্য পেয়েও বাংলাদেশ ফাইনালের টিকিট কাটতে পারেনি। ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৪ রানে থেমে যায় জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। দুই মাস আগে এমন লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান হেরে গেলেও গতকাল তারা জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালে ১১ রানে জয়ের পর মিরপুরের উইকেটের প্রসঙ্গ এলে হেসনের কথায় অসন্তুষ্টি দেখা গেছে। বাংলাদেশ ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের সাদা বলের প্রধান কোচ বলেন, ‘দুবাই-মিরপুরে স্কোর একই রকম হয়। তবে ব্যাপার হচ্ছে মিরপুরে কিছু বল ওপর দিয়ে চলে যায়। কিছু বল বেরিয়ে যায় নিচ দিয়ে। পেসের ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। এখানে (দুবাইয়ে) চ্যালেঞ্জ ছিল। পিচের আচরণ যে এমন হবে, সেটা জানতাম। মাঝের ওভারে আরও ধীরগতির হয়েছে।’
প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তানের স্কোর ১০ ওভার শেষে ছিল ৪ উইকেটে ৪৬ রান। সালমানের দলের স্কোরবোর্ডে ১০০ রান তখন অনেক দূরের মনে হচ্ছিল। শেষ ১০ ওভারে ৪ উইকেট হারালেও প্রথমার্ধের প্রায় দ্বিগুণ রান উঠেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন মোহাম্মদ হারিস। সেটার চেয়েও ৮ নম্বরে নামা মোহাম্মদ নাওয়াজের ১৫ বলে ২৫ রানের ইনিংস ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দিয়েছে।
নাওয়াজের পাশাপাশি শাহিনের ১৩ বলে ১৯ রানের ইনিংসও পাকিস্তানের স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো পুঁজি এনে দিয়েছে। বোলিংয়ে ৪ ওভারে ১৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন শাহিন। পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী—বাংলাদেশের এই তিন ব্যাটারকে ফিরিয়েছেন শাহিন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচ-সেরার পুরস্কার পেয়েছেন শাহিন। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে শিষ্যদের প্রশংসা করে হেসন বলেন, ‘এমন পিচে ফিফটি করা কঠিন। সব বল ব্যাটে লাগবেও না। লড়াই করতে হবে। বোলিংয়ে শাহিন শাহ আফ্রিদি দারুণ শুরু এনে দিয়েছে। সেটার পুরস্কারও পেয়েছে। আজকের (গতকাল) পিচে চ্যালেঞ্জ ছিল।’
বাংলাদেশ হেরে যাওয়ায় এশিয়া কাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। পরশু দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুবাইয়ে। ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে খেলতে উন্মুখ পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান।
