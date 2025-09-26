লিটন না থাকায় বাংলাদেশ হেরে গেছে, মনে করেন আকরাম

ক্রীড়া ডেস্ক
পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালটা লিটন দাসকে দেখতে হয়েছে ডাগ আউটে বসে। দুবাইয়ে তাওহীদ হৃদয়, পারভেজ হোসেন ইমন, জাকের আলী অনিকদের একের পর এক আত্মাহুতি দেখে লিটনের মুখটা বেশ ফ্যাকাশে দেখিয়েছে। ওয়াসিম আকরামের মতে লিটন থাকলে ম্যাচের ফল অন্য কিছু হতেও পারত।
পাঁজরের চোটে পড়ায় ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে পারেননি লিটন। তাঁর পরিবর্তে সুপার ফোরের শেষ দুই ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী অনিক। এদিকে চোটে পড়ার আগে লিটন আহামরি তেমন না খেললেও তাঁর ইনিংসে ইমপ্যাক্ট দেখা গেছে। ৪ ম্যাচে ২৯.৭৫ গড় ও ১২৯.৩৪ স্ট্রাইকরেটে করেন ১১৯ রান। টুর্নামেন্টে তাঁর একটি ফিফটিও রয়েছে। দুবাইয়ে গত রাতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে বাংলাদেশি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় ওয়াসিম আকরাম বলেন, ‘ব্যাটিংটাই বাংলাদেশকে ভুগিয়েছে। বাজে শট খেলেছে তারা। পাশাপাশি অধিনায়ক লিটন দাসকে বাংলাদেশ বেশ মিস করেছে বাংলাদেশ। দারুণ ফর্মে ছিল সে। লিটন যে চোট পেয়েছে, সেটা কারও নিয়ন্ত্রণে ছিল না। বাংলাদেশ হেরে গেছে এখানেই।’
লিটন না থাকায় শেষ দুই ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী অনিক। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকেরের নেতৃত্বে শেষ দুই ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছে। ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪ ও ৫ রান করে আউট হয়েছেন। সুপার ফোরে গতকাল জাকেরের পাশাপাশি নুরুল হাসান সোহান-হৃদয়রা উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ১৩৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১১ রানে হেরে যাওয়ায় ফাইনাল আর খেলা হলো না বাংলাদেশের।
প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের মতে লিটনের অভাব টের পেয়েছে বাংলাদেশ। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান কোচ বলেন, ‘আসলে আমরা এমন দল এখনো হয়ে উঠতে পারিনি যেখানে অধিনায়ককে হারিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলব। ভালো ফর্মে থাকা অধিনায়ককে হারিয়েছি। আমাদের জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার ছিল এটা। ফর্মে থাকা লিটনের খেলাটা আমাদের জন্য অনেক জরুরি ছিল। অন্য দলের মতো আমাদের তেমন গভীরতাও নেই।’
১৭৮ রান করে এবারের এশিয়া কাপে এখনো সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক সাইফ হাসান। টুর্নামেন্টে তাঁর গড় ও স্ট্রাইকরেট ৪৪.৬০ ও ১২৮.০৫। দুবাইয়ে গতকাল হারিস রউফের হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলেই মূলত পরাস্ত হয়েছেন সাইফ। তাঁর (সাইফ) ব্যাটের লিডিং এজ হয়ে পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা সাইম আইয়ুবের হাতে চলে যায়।
সাইফের পাশাপাশি তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমানদেরও প্রশংসায় ভাসিয়েছেন সিমন্স। মোস্তাফিজ এবারের এশিয়া কাপ শেষ করেছেন ৯ উইকেট নিয়ে। দুবাইয়ে গত রাতে তাসকিন নিয়েছেন ৩ উইকেট। পাকিস্তানের বিপক্ষে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে সিমন্স বলেন, ‘সাইফ হাসান অবশ্যই এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক। পুরো টুর্নামেন্টে বোলাররা দারুণ পারফর্ম করেছে।’
বাংলাদেশ হেরে যাওয়ায় এশিয়া কাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। পরশু দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুবাইয়ে। ভারত নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। ২০২৩ সালে ওয়ানডে সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।
