আইপিএল সম্প্রচারের সংবাদ সঠিক নয় বলে জানিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ সঠিক নয় বলে জানিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
জার্মান ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের কাছে আইপিএল দেখানোর ব্যাপারে কোনো আবেদন নিয়ে কেউ আসেনি। খেলাধুলা নিয়ে আমরা রাজনীতি করতে চাই না৷ ফলে বিষয়গুলো বাণিজ্যিকভাবেই আমরা দেখব৷ কোনো চ্যানেল যদি আইপিএল দেখানোর জন্য আমাদের কাছে আবেদন করে আমরা ইতিবাচকভাবেই বিবেচনা করব।’
আজ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমরানুল হাসান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ প্রতিবাদ জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আইপিএল প্রচার বন্ধের বিষয়ে বিগত সরকারের সিদ্ধান্ত এখনো বহাল আছে। এ বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মতামত ও পরামর্শ চেয়ে পত্র প্রদান করেছে।
এতে আরো বলা হয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতেই এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে এমন বিজ্ঞপ্তি দিলেও বাংলাদেশ থেকে স্টার স্পোর্টসের সম্প্রচার ঠিকঠাকভাবেই দেখা যাচ্ছে।
এই ড্রয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়েই সেমিফাইনালে উঠল বাংলাদেশ। ১ এপ্রিল সেমিফাইনালে খেলতে হবে নেপালের বিপক্ষে।৩ ঘণ্টা আগে
যোগ করা সময়ের ১০ মিনিটে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। প্রথমে কর্নারটি ফয়সাল নিতে গেলেও পরে রোনান সুলিভান নিতে চাওয়ায় সরে আসেন তিনি। সুলিভানের নেওয়া কর্নার থেকে দুর্দান্ত ভলিতে জাল কাঁপান রিয়াদ ফাহিম।৪ ঘণ্টা আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) শুরুর আগ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছেন ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক ব্যাটার বেন ডাকেট। বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই সমালোচনার ঝড় বইয়ে যাচ্ছে বিশ্ব ক্রিকেটে। এবার সে সমালোচনা যেন আরও বাড়িয়ে দিলেন জশ টাং ও জেমি স্মিথ।৪ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) খেলতে গেছেন শরীফুল ইসলাম। পেশোয়ার জালমির হয়ে পিন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আজ পাকিস্তানের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টে অভিষেক হয়েছে এই পেসারের। পিএসএলে নিজের প্রথম ম্যাচটা সেভাবে রাঙাতে পারলেন না শরীফুল।৪ ঘণ্টা আগে