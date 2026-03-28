পিএসএল অভিষেকে ব্যয়বহুল শরীফুল

প্রথমবারের মতো পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) খেলতে গেছেন শরীফুল ইসলাম। পেশোয়ার জালমির হয়ে পিন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আজ পাকিস্তানের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টে অভিষেক হয়েছে এই পেসারের। পিএসএলে নিজের প্রথম ম্যাচটা সেভাবে রাঙাতে পারলেন না শরীফুল।
পিন্ডিজের বিপক্ষে শরীফুলের বোলিংকে দুই ভাগে ভাগ করতে হয়। প্রথম তিন ওভারে বল হাতে হিসেবি ছিলেন বাঁ হাতি পেসার। কিন্তু শেষ ওভারে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। একের পর এক ওয়াইড এবং নো বল করে রান বিলিয়েছেন। না হলে শরীফুলের পিএসএল অভিষেকটা হতে পারত মনে রাখার মতো।
লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ২১৪ রানের পুঁজি পেয়েছে পিন্ডিজ। ৪ ওভারের কোটায় শরীফুল দেন ৩১ রান; কোনো উইকেট পাননি তিনি। শরীফুলের মাথায় অভিষেক ক্যাপ তুলে দেন জালমির অধিনায়ক বাবর আজম। প্রথম ওভারও বাংলাদেশি পেসারকে দিয়েই করান পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার। শুরুতে আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন শরীফুল। কিন্তু খেই হারালেন শেষ ওভারে।
১৯ তম ওভারে নিজের শেষ ওভারটি করতে আসেন শরীফুল। চার হজম করে ওভার শুরু করেন তিনি। পাশাপাশি দৌড়ে চার রান নেন পিন্ডিজের ব্যাটাররা। এ ছাড়া দুটি ওয়াইড এবং একটি নো বল করেন শরীফুল। সব মিলিয়ে সে ওভারে তাঁর খরচ ১১ রান। এর আগে প্রথম ওভারে দেন ৭ রান; দ্বিতীয় ওভারে খরচ করেন ৮ রান। পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে তৃতীয় ওভার করেন শরীফুল; সে ওভারে দেন মাত্র ৫ রান।
এবারের পিএসএলে দুজন বাংলাদেশি ক্রিকেটার দলে টেনেছে জালমি। শরীফুল ছাড়া বাকি দুজন হলেন তানজিদ হাসান তামিম ও নাহিদ রানা। শরীফুলের অভিষেক হলেও অপেক্ষায় আছেন এই দুজন। অন্যদিকে পিন্ডিজের হয়ে খেলছেন রিশাদ হোসেন। বাংলাদেশি লেগস্পিনারকে একাদশে রেখেছে নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
