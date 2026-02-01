বিশ্বকাপে পাকিস্তান-ভারত লড়াই, দেখবেন কীভাবে

মঞ্চ যেটাই হোক, ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা। ঠিক তেমনই এক লড়াই দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সের ম্যাচে আজ মাঠে নামবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল। বুলাওয়েতে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৩০ মিনিটে। এ ছাড়া টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
উইমেন’স প্রিমিয়ার লিগ
দিল্লি ক্যাপিটালস-ইউপি ওয়ারিয়র্স
রাত ৮টা, সরাসরি
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫টা, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি., সরাসরি
সনি স্পোর্টস ১
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
পুরুষ এককের ফাইনাল
আলকারাস-জোকোভিচ
বেলা ২টা ৩০, সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
এলচের বিপক্ষে স্পষ্টতই এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। মাঠের খেলাতেও নিজেদের আধিপত্যের প্রমাণ রেখেছে কাতালানরা। নিচের সারির দলটির বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান চারে নিয়ে গেছে তারা। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়ের পরও ছেলেদের বাজে ভুলে বিরক্তি প্রকাশ ক১১ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচিতে জটিলতা তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশের খেলা না খেলা নিয়ে। নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় তাদের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে নেওয়া হলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে জটিলতা এখনো কাটেনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা আইসিসির বড় চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে।১ ঘণ্টা আগে
ইচ্ছা দেবী যদি দুজনকে একটি করে বর দিতেন– জোকোভিচ ও আলকারাস দুজনই চাইতেন মেলবোর্ন পার্কে আজকের ফাইনালের জয়!১ ঘণ্টা আগে
জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শেষ করেছে বাংলাদেশ। আজ হারারেতে সুপার সিক্সে নিজেদের শেষ ম্যাচে ৭৪ রানে জিতেছে আজিজুল হাকিমের দল।১৪ ঘণ্টা আগে