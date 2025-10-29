সিরিজে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সিরিজ জিততে এখন বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। এদিকে হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষের পর্যায়ে। অস্ট্রেলিয়া-ভারত পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। মেয়েদের বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা
সরাসরি
সনি টেন ১
প্রথম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
প্রথম সেমিফাইনাল
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
প্যারিস মাস্টার্স
রাত ৯টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
৫০ ওভার তো দূরে থাক, ওয়ানডেতে এখন ইংল্যান্ডের জন্য ৪০ ওভার ব্যাটিং করাই চ্যালেঞ্জিং। নিউজিল্যান্ডে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে গিয়েই দ্রুত গুটিয়ে গেছে ইংলিশরা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে কিউইরা।
ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স, ঢাকা ডায়নামাইটস, ঢাকা প্লাটুনস, দুর্দান্ত ঢাকা, ঢাকা ক্যাপিটালস—১১ বছরে এক ঢাকাই খেলেছে পাঁচটি ভিন্ন নামে। ঢাকার মতো ভিন্ন ভিন্ন নামে খেলেছে বরিশাল ও সিলেটও। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে নাম বদলানোটাই স্বাভাবিক।
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো দেখালেন তিনি 'মেশিন' নন। রক্ত-মাংসে গড়া এক মানুষ। গোলের পর গোল করে তিনি গড়ে চলেছিলেন রেকর্ড। ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে গোল করেও তিনি দলকে বাঁচিয়েছিলেন অনেকবার। কিন্তু গত রাতে নকআউট পর্বের মাচে তিনি ছিলেন নিজের ছায়া হয়েই।
'স্যার' উপাধি আগেই পেয়ে গেছেন জেমস অ্যান্ডারসন। এ বছরের এপ্রিলে তাঁকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। ছয় মাস পর অবশেষে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিটা পেয়েছেন ইংল্যান্ডের এই তারকা পেসার।
ক্রীড়া ডেস্ক
৫০ ওভার তো দূরে থাক, ওয়ানডেতে এখন ইংল্যান্ডের জন্য ৪০ ওভার ব্যাটিং করাই চ্যালেঞ্জিং। নিউজিল্যান্ডে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে গিয়েই দ্রুত গুটিয়ে গেছে ইংলিশরা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে কিউইরা।
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে এ সপ্তাহের রোববার প্রথম ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেটে জিতলেও বাকি ছিল ৮০ বল। কিউইদের সামনে সেদিন লক্ষ্য ছিল ২২৪ রানের। আজ হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগের চেয়ে ৪৮ রানের কম লক্ষ্য পেয়েছে কিউইরা। স্বাগতিকেরা ১০১ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের আয়েশি জয় পেয়েছে।
১৭৬ রানের লক্ষ্যে নেমে রানের খাতা খোলার আগেই ভেঙে যায় নিউজিল্যান্ডের উদ্বোধনী জুটি। ইনিংসের চতুর্থ বলে কিউই ওপেনার উইল ইয়াংকে (০) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন জফরা আর্চার। তিন নম্বরে নেমে কেইন উইলিয়ামসন খেলতে থাকেন ঠান্ডা মাথায়। আরেক ওপেনার রাচীন রবীন্দ্রকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৬৭ বলে ৪২ রানের জুটি গড়েন উইলিয়ামসন। ১২তম ওভারের পঞ্চম বলে উইলিয়ামসনকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন জেমি ওভারটন। ৩৯ বলে ৩ চারে ২১ রান করেন উইলিয়ামসন।
টপ অর্ডারের দুই ব্যাটার ফেরার পর চারে নামেন ড্যারিল মিচেল। তৃতীয় উইকেটে ৫৯ বলে ৬৩ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন রাচীন ও মিচেল। ২২তম ওভারের চতুর্থ বলে রাচীনকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন জফরা আর্চার। ৫৮ বলে ৭ চার ও ১ ছক্কায় ৫৪ রান করেন রাচীন। বাঁহাতি এই ওপেনার আউট হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে ছোটখাটো ধস নামে। ২১.২ ওভারে যেখানে কিউইদের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১০৫ রান, মুহূর্তেই সেটা ২৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৮ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা।
ছোটখাটো ধস নামলেও পরে আর কোনো বিপদ হয়নি নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে। ষষ্ঠ উইকেটে ৩২ বলে ৫৯ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন ড্যারিল মিচেল ও মিচেল স্যান্টনার। অধিনায়ক স্যান্টনার ১৭ বলে ২ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। তুলির শেষ আচড়টা দিয়েছেন ড্যারিল মিচেল। ৩৪তম ওভারের প্রথম বলে জেমি ওভারটনকে লেগ সাইডে ঘোরাতে চেয়েছিলেন মিচেল। তবে আউটসাইড এজ হয়ে সেটা থার্ড ম্যান এলাকা দিয়ে চার হয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৬ রান মিচেল করেছেন। ৫৯ বলের ইনিংসে ৬ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। ইংল্যান্ডের আর্চার ১০ ওভারে ২৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। চার ওভার মেডেন দিয়েছেন। একটি করে উইকেট পেয়েছেন ওভারটন ও আদিল রশিদ।
হ্যামিল্টনে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। আগে ব্যাটিং পাওয়া ইংল্যান্ড ৩৬ ওভারে ১৭৫ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪২ রান করেছেন ওভারটন। ২৮ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৪ চার ও ২ ছক্কা। নিউজিল্যান্ডের ব্লেয়ার টিকনার ৮ ওভারে ৩৪ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। এর আগে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ৩৫.২ ওভারে ২২৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কিউইরা ৩৬.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ২২৪ রান করেছিল কিউইরা। ম্যাচ হারলেও ১০১ বলে ১৩৫ রানের ইনিংস খেলে ব্রুক জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সিরিজ জিততে এখন বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স, ঢাকা ডায়নামাইটস, ঢাকা প্লাটুনস, দুর্দান্ত ঢাকা, ঢাকা ক্যাপিটালস—১১ বছরে এক ঢাকাই খেলেছে পাঁচটি ভিন্ন নামে। ঢাকার মতো ভিন্ন ভিন্ন নামে খেলেছে বরিশাল ও সিলেটও। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে নাম বদলানোটাই স্বাভাবিক।
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো দেখালেন তিনি 'মেশিন' নন। রক্ত-মাংসে গড়া এক মানুষ। গোলের পর গোল করে তিনি গড়ে চলেছিলেন রেকর্ড। ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে গোল করেও তিনি দলকে বাঁচিয়েছিলেন অনেকবার। কিন্তু গত রাতে নকআউট পর্বের মাচে তিনি ছিলেন নিজের ছায়া হয়েই।
'স্যার' উপাধি আগেই পেয়ে গেছেন জেমস অ্যান্ডারসন। এ বছরের এপ্রিলে তাঁকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। ছয় মাস পর অবশেষে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিটা পেয়েছেন ইংল্যান্ডের এই তারকা পেসার।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স, ঢাকা ডায়নামাইটস, ঢাকা প্লাটুনস, দুর্দান্ত ঢাকা, ঢাকা ক্যাপিটালস—১১ বছরে এক ঢাকাই খেলেছে পাঁচটি ভিন্ন নামে। ঢাকার মতো ভিন্ন ভিন্ন নামে খেলেছে বরিশাল ও সিলেটও। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে নাম বদলানোটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নতুন আসর থেকে এমন কিছু হবে না।
সবশেষ বিপিএল ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আয়োজিত হলেও ২০২৬ বিপিএল শুরুর দিনক্ষণ এখনো ঠিক হয়নি। তবে এরই মধ্যে যেন বাংলাদেশের এই টি-টোয়েন্টি ভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের দামামা বেজে গেছে। কারা খেলবে আর কারা খেলবে না, সেটা নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা আলাপ আলোচনা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন বিপিএল সম্পর্কে গতকাল সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ‘অনেকে অনেক নামে দল চেয়েছেন। যেমন আপনি বললেন ফরচুন বরিশাল। এখানে তিনি আরেক নামে চেয়েছেন। এই নামগুলো বোর্ড ঠিক করে দেবে। এটাকে আমরা ট্রেডমার্ক করে দেব যাতে করে এই নাম চাইলেই কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। তিনি যখন দলটা নেবেন, এই নামেই নিতে হবে।’ শাখাওয়াত বিসিবির মার্কেটিং এন্ড কমার্শিয়াল কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও আছেন।
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ৫ দল নিয়ে আয়োজনের কথা জানিয়েছিল বিসিবি। বিপিএলের দল পেতে গতকাল ১১ প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাদের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা, খুলনা, রংপুর, নোয়াখালী, বরিশাল ও সিলেটের জন্য একটি করে প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আর রাজশাহী ও চট্টগ্রামের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে দুটি করে প্রতিষ্ঠান। তবে শাখাওয়াত উদাহরণ হিসেবে যে ফরচুন বরিশালের কথা বলেছেন, তারা থাকছে না ২০২৬ বিপিএলে। তামিম ইকবালের নেতৃত্বে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ২০২৪ ও ২০২৫ সালে টানা দুইবার বিপিএল জিতেছিল।
আগ্রহ দেখানো ১০ প্রতিষ্ঠান
চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস লিমিটেড ঢাকা ক্যাপিটালস
ট্রায়াঙ্গাল সার্ভিসেস লিমিটেড চট্টগ্রাম
এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড চট্টগ্রাম
ফার্স্ট এসএস এন্টারপ্রাইজ কুমিল্লা ফাইটার্স
টগি স্পোর্টস লিমিটেড রংপুর রাইডার্স
বাংলামার্ক লিমিটেড নোয়াখালী
মাইন্ডট্রি এন্ড রূপসী কংক্রিট খুলনা
আকাশবাড়ি হলিডেজ এন্ড রিসোর্ট বরিশাল
দেশ ট্রাভেলস রাজশাহী
নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাসট্রিজ রাজশাহী
জে এম স্পোর্টস এন্ড এন্টারটেইমেন্ট সিলেট
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো দেখালেন তিনি ‘মেশিন’ নন। রক্ত-মাংসে গড়া এক মানুষ। গোলের পর গোল করে তিনি গড়ে চলেছিলেন রেকর্ড। ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে গোল করেও তিনি দলকে বাঁচিয়েছিলেন অনেকবার। কিন্তু গত রাতে নকআউট পর্বের মাচে তিনি ছিলেন নিজের ছায়া হয়েই।
আল আওয়াল পার্কে গত রাতে কিংস কাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে আল নাসর খেলেছে আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে। এই ম্যাচে রোনালদো পুরো ৯০ মিনিট খেললেও কোনো গোল তিনি করতে পারেনি। ছিল না কোনো অ্যাসিস্টও। উল্টো একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছেন। উপরন্তু প্রতিপক্ষ আল ইত্তিহাদ দ্বিতীয়ার্ধের পরই ১০ জনের দলে পরিণত হয়। খেলোয়াড় কমে গেলেও তারা মনোবল হারায়নি। আল নাসরকে ২-১ গোলে হারিয়ে কিংস কাপ থেকে বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল আল ইত্তিহাদ। ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করেছেন রোনালদো। সেখানে দেখা গেছে, আল নাসরের ফুটবলাররা এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘আমরা সব সময় একসঙ্গে থাকব ও একত্রে চলব।’
কিংস কাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে গত রাতে ১৫ মিনিটে করিম বেনজেমার গোলে এগিয়ে যায় আল ইত্তিহাদ। সমতায় ফিরতে বেশি সময় লাগেনি আল নাসরের। ৩০ মিনিটের সময় অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েলের থ্রু বল প্রথমে রিসিভ করেন রোনালদো। বাঁ পাশ থেকে ঢুকে ক্রস করেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের শট আল ইত্তিহাদের ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে ঘুরে গেলে গ্যাব্রিয়েলের সামনে পড়ে। গ্যাব্রিয়েল সহজেই লক্ষ্যভেদ করে সমতায় ফিরিয়েছেন আল নাসরকে।
প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে এগিয়ে যায় আল ইত্তিহাদ। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন মিডফিল্ডার হুসেম আওয়ার। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৪ মিনিট পর আল ইত্তিহাদের খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমে যায়। ৪৯ মিনিটে আল নাসর ফরোয়ার্ড আয়মান ইয়াহিয়াকে বাজে চ্যালেঞ্জ করে লাল কার্ড দেখেন আল ইত্তিহাদ ডিফেন্ডার আহমেদ আল জুলায়দান।
আল ইত্তিহাদ ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর শুধু রোনালদোর সুযোগ মিসের মহড়া। ৫৩ মিনিটে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষককে একা পেয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। রোনালদো এরপর ৭৪ মিনিটে ফ্রি কিক নিয়ে সেটা আল ইত্তিহাদের গোলপোস্টের অনেক ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে আল নাসরকে সমতায় ফেরানোর সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। ৯৫ মিনিটে ফ্রি কিকে শটটা তেমন জোরালো ছিল না রোনালদোর। আল ইত্তিহাদের গোলপোস্টের অনেক বাইরে দিয়ে চলে যায় সেটা। আল নাসরেরও বিদায় হয়ে যায় কিংস কাপের শেষ ষোলোতেই।
ক্রীড়া ডেস্ক
‘স্যার’ উপাধি আগেই পেয়ে গেছেন জেমস অ্যান্ডারসন। এ বছরের এপ্রিলে তাঁকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। ছয় মাস পর অবশেষে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিটা পেয়েছেন ইংল্যান্ডের এই তারকা পেসার।
অ্যান্ডারসনকে আনুষ্ঠানিকভাবে নাইটহুড খেতাব দেওয়া হয়েছে গতকাল। উইন্ডসর ক্যাসেলে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সময় গত রাতে প্রিন্সেস অ্যান তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। ক্রিকেটে অসাধারণ অবদানের জন্য এ বছরের এপ্রিলে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের পদত্যাগসংক্রান্ত সম্মাননা তালিকায় অ্যান্ডারসনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীরা বিভিন্নক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নাইট প্রস্তাব করতে পারেন। এটার অনুমোদন দেন রাজা।
২০০২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ২২ বছরের ক্যারিয়ারে অ্যান্ডারসন ইংল্যান্ডের জার্সিতে ৪০১ ম্যাচে নিয়েছেন ৯৯১ উইকেট। যার মধ্যে ১৮৮ টেস্টে পেয়েছেন ৭০৪ উইকেট। ১৯৪ ওয়ানডেতে নিয়েছেন ২৬৯ উইকেট। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ উইকেট তাঁর। ১৯ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পেয়েছেন ১৮ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ খেলেছেন ২০০৯ সালে। ওয়ানডেতে তাঁকে শেষবারের মতো দেখা গেছে ২০১৫ সালে।
লর্ডসে গত বছর জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন অ্যান্ডারসন। বর্তমানে তিনি ল্যাঙ্কশায়ারের জার্সিতে কাউন্টি ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই দলের হয়েই খেলে প্রায় দশ বছর পর টি-টোয়েন্টিতে ফিরেছেন এই তারকা পেসার। মিডলসেক্সের বিপক্ষে এ বছরের সেপ্টেম্বরে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও খেলেছেন তিনি।
৭০৪ উইকেট নিয়ে টেস্টে পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট অ্যান্ডারসনের। তবে সব মিলিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীর তালিকায় তিনে ইংল্যান্ডের এই তারকা পেসার। টেস্টে সর্বোচ্চ ৮০০ উইকেট নিয়েছেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি মুত্তিয়া মুরালিধরন। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা শেন ওয়ার্নের উইকেট ৭০৮। অস্ট্রেলিয়ার এই কিংবদন্তি ২০২২ সালে চলে গেছেন না ফেরার দেশে।
