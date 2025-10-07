Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

আশা জাগিয়েও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৩৭
৪ উইকেটে হারল নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। ছবি: আইসিসি
৪ উইকেটে হারল নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। ছবি: আইসিসি

ইংল্যান্ড ইনিংসের ২৩তম ওভারের প্রথম বলে ফাহিমা খাতুন ফিরিয়ে দিলেন ইমা ল্যাম্বকে। তখন বাংলাদেশ শিবিরে কী উল্লাস। ৭৮ রানেই ইংলিশদের ৫ উইকেট গায়েব! জয়ের জন্য তখনো ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ১০১ রান!

তখন জয়ের সম্ভাবনা হেলে পড়েছিল বাংলাদেশের দিকে। বোলার-ফিল্ডারের শারীরিক ভাষাতেও ছিল একটা উজ্জীবনী ছোঁয়া। কিন্তু আশা জাগিয়েও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় পুড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে। পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গেছে ৪ উইকেটে।

প্রথম ৭ ওভারের মধ্যেই ২ উইকেট তুলে নিয়ে ইংল্যান্ড ইনিংসে ধাক্কা দেওয়ার যে শুরুটা করেছিলেন মারুফা আক্তার, সেটি পরে টেনে নিয়ে যান ফাহিমা খাতুন। দুজনের আঁটসাঁট বোলিংয়েই বিপাকেই পড়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু দলকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন হিথার নাইট। তিনে উইকেটে এসে ১১১ বলে ৭৯ রান। ৮টি চার ও ১টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংসটিই জিতিয়ে দেয় ইংল্যান্ডকে। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন চার্লি ডিন। ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। দল না জিতলেও বল হাতে সবচেয়ে সফল ফাহিমা; ১৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

এর আগে টস হেরে আগে ব্যাট করে বাংলাদেশ ৪৯.৪ ওভারে ১৭৮ রানে অলআউট হয়েছে। দুই ওপেনার রুবাইয়া হায়দার ও শারমিন আক্তারের ২৪ রানের জুটি ছিন্ন হওয়ার পর নিয়মিত বিরতিতেই উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ইনিংসের পঞ্চম ওভারে ব্যক্তিগত ৪ রান করে রুবাইয়া আউট হয়ে গেলে ভাঙে এই জুটি। পরের ওভারেই ফিরে রানের খাতা না খুলেই ফিরে যান ওয়ান ডাউনে উইকেটে আসা নিগার সুলতানা জ্যোতি। অধিনায়ক ফিরে যাওয়ার পর বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়ায়—২৫/২!

এই জোড়া ধাক্কার পর দলের ব্যাটিংয়ের হাল ধরেন শারমিন আক্তার ও সোবহানা মোস্তারি। তৃতীয় উইকেট ৩৪ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। ৫২ বলে ৩০ রান করে আউট হয়ে গেলেও ৯২ বলে ফিফটি ছুঁয়ে ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০ রান করেন মোস্তারি। তাঁর ১০৮ বলের ইনিংসটি আছে ৮টি চার। বাংলাদেশের পৌনে দু শ পেরেনো স্কোরে অবদান আছে রাবেয়া খানের। দলের স্কোর বাড়িয়ে নিতে টি-টোয়েন্টি মেজাজে রান তোলের তিনি। ২৭ বলে করেন হার না মানা ৪৩ রান। ৬টি চার ও ১টি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—১৫৯.২৫!

ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টন বল হাতে সবচেয়ে সফল; ২৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতি রাতে সাপ হয়ে দংশন করেন স্ত্রী, প্রশাসনে অভিযোগ স্বামীর

বিসিবির পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

আওয়ামী লীগ নেতার হিমাগারে মেডিকেল শিক্ষার্থীকে ‘হাতুড়িপেটা’ ও দুই বোনকে ‘সেফটি পিন ফুটিয়ে’ নির্যাতন

ইসির চিঠির জবাবে শাপলা প্রতীক চেয়ে ৭টি নমুনা পাঠাল এনসিপি

‘মানসিক স্বাস্থ্য’ নিয়ে ট্রাম্পের খোঁচার কড়া জবাব দিলেন থুনবার্গ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

সম্পর্কিত

আশা জাগিয়েও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা

আশা জাগিয়েও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা

বাংলাদেশের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ড টেস্ট দলে ৫ অনভিষিক্ত ক্রিকেটার

বাংলাদেশের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ড টেস্ট দলে ৫ অনভিষিক্ত ক্রিকেটার

সহ-সভাপতি হয়েও কেন বিসিবির কোনো কমিটিতে নেই ফারুক

সহ-সভাপতি হয়েও কেন বিসিবির কোনো কমিটিতে নেই ফারুক

এনসিএলে বৃষ্টি এবং ইয়াসিরের দিন

এনসিএলে বৃষ্টি এবং ইয়াসিরের দিন