২৭ বলে আমিরাতকে হারিয়ে ভারতের দাপুটে শুরু

ক্রীড়া ডেস্ক
বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স লক্ষ্যটা থেকেছে হাতের নাগালে। ভারত পাওয়ার প্লের মধ্যে নাকি আরও পরে ম্যাচ শেষ করতে পারে সেটাই যেন দেখার অপেক্ষা ছিল। শেষ পর্যন্ত ৫৮ রানের লক্ষ্য পাড়ি দিতে মাত্র ২৭ বল খেলতে হয়েছে তাদের। রান তাড়ায় নেমে এত কম বলে কখনো ম্যাচ শেষ করতে পারেনি ভারত। ৯ উইকেটের জয়ে এশিয়া কাপে দাপুটে শুরু করল তারা।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। টানা ১৫ ম্যাচে হারের পর অবশেষে টসভাগ্যকে পক্ষে পায় ভারত।
ব্যাট হাতে শুরুটা আক্রমণাত্মক করার চেষ্টা করে আমিরাত। কিন্তু চতুর্থ ওভারে বুমরার ‘টো-ক্রাশিং’ ইয়র্কারে বোল্ড হয়ে সাজঘরের পথে হাঁটেন আলিশান শারাফু (২২)। পরের ওভারে মুহাম্মদ জোহাইবকে (২) ফেরান বরুণ চক্রবর্তী। এরপর আর কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি আমিরাত। গুটিয়ে যায় ৫৭ রানে।
নবম ওভারে কুলদীপ যাদব একাই তিন উইকেট নিয়ে ভেঙে দেন ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। প্রথম বলে তাঁকে ছক্কা মারতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন রাহুল চোপড়া। লং অনে শুবমান গিলের হাতে ধরা পড়েন তিনি। ভরসা হয়ে থাকা অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেননি। চতুর্থ বলে সুইপ করার ঝুঁকি নিতে গিয়ে এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন তিনি। ওভারের শেষ বলে গুগলির ধাঁধা ধরতে না পেরে বোল্ড হন হারশিত কৌশিক।
আমিরাতের ব্যাটিংয়ের শেষটাও করেন কুলদীপ। হায়দার আলী পরিণত হন তাঁর চতুর্থ শিকারে। এর আগে শিভাম দুবে ২ ওভারে ৪ রান খরচে নেন ৩ উইকেট। অক্ষর প্যাটেলের শিকার একটি।
এমন ক্ষুরধার বোলিংয়ের সামনে শেষ ১০ রানেই ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলে আমিরাত। টি-টোয়েন্টিতে ভারতের বিপক্ষে কোনো দলই এর চেয়ে কম রানে অলআউট হয়নি। এর আগে রেকর্ডটি ছিল নিউজিল্যান্ডের দখলে। ২০২৩ সালে আহমেদাবাদে ভারতের সামনে ৬৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা।
৫৮ রানের লক্ষ্য ৯৩ বল হাতে রেখেই যেতে ভারত। এশিয়া কাপের টি-টোয়েন্টি সংস্করণে বলের হিসেবে এটি সবচেয়ে বড় জয়। যদিও তাদের হারাতে হয়েছে অভিষেক শর্মার উইকেট। ১৬ বলে ২ চার ও ৩ ছক্কায় ৩০ রানে আউট হন বাঁহাতি এই ওপেনার। তবে শুবমান গিল ৯ বলে ২০ ও সূর্য ২ বলে ৭ রানে অপরাজিত থাকেন।
