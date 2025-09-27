Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

জয়–দীপুর তাণ্ডবে চট্টগ্রামের দাপুটে জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন
ফিফটির দেখা পেয়েছেন জয় ও দীপু। চট্টগ্রাম জিতেছে ১৭ বল হাতে রেখেই। ছবি: বিসিবি
ফিফটির দেখা পেয়েছেন জয় ও দীপু। চট্টগ্রাম জিতেছে ১৭ বল হাতে রেখেই। ছবি: বিসিবি

ক্যাপশন: ফিফটির দেখা পেয়েছেন জয় ও দীপু। চট্টগ্রাম জিতেছে ১৭ বল হাতে রেখেই। ছবি: বিসিবি (ncl 2025 joy and dipu)

জিততে হলে করতে হবে ১৮৬ রান। যেকোনো বিচারেই এটা বড় লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) ঢাকার মেট্টোর দেওয়া এই লক্ষ্যকে মামুলি বানিয়ে ছাড়ল চট্টগ্রাম। রাজধানীপাড়ার দলটিকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা।

চট্টগ্রামের এই দাপুটে জয় এসেছে মাহমুদুল হাসান জয় ও শাহাদাত হোসেন দীপুর ব্যাটিং তাণ্ডবে। দুইজনই পেয়েছেন ফিফটির দেখা। ৩৬ বলে ৬৪ রানে অপরাজিত থাকেন দীপু। ২ চার ও ৫ ছয়ে ইনিংস সাজান এই টপঅর্ডার ব্যাটার। জয়ের ঝড়ের বেগ ছিল আরেকটু বেশি। ৭১ রান করতে ৩৭ বল খেলেন এই ওপেনার। প্রায় ১৯২ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট করার পথে ৪ চারের পাশাপাশি ৬টি ছয় মারেন তিনি। খুব বেশি বড় ইনিংস খেলতে না পারলেও কম যাননি মুমিনুল হক সৌরভ।

১৮ বল থেকে ৩১ রান এনে দেন বাংলাদেশ টেস্ট দলের সাবেক অধিনায়ক। এছাড়া ১২ রানে অপরাজিত থাকেন ইয়াসির আলী রাব্বি। ১৭ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে বন্দর নগরীর দলটি। তাদের পতন হওয়া উইকেট দুটি ভাগাভাগি করে নেন মাহমুদুল হাসান ও আনিসুল ইসলাম।

এর আগে নাঈম শেখ, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদদের ব্যাটে চড়ে এই পুঁজি পায় ঢাকা। ৩৩ বলে ৪৬ রানের ইনিংস খেলেন নাঈম। রবিনের অবদান ৪১ রান। ২৭ বল খেলেন এই ওপেনার। তাদের দুইজনের চেয়ে ব্যাট হাতে বেশি আগ্রাসী ছিলেন মাহমুদউল্লাহ। ২২ বল খেলা বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়কের ব্যাট থেকে আসে ৪১ রান। সমান তিনটি করে চার ও ছয়ের মারে ১৮৬.৩৬ স্ট্রাইকরেটের ইনিংসটি সাজান তিনি। এশিয়া কাপে বাজে ব্যাটিংয়ে জাকের আলী অনিক, তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, নুরুল হাসান সোহানরা যখন সমালোচনার কাঠগড়ায়, তখন এনসিএলে রিয়াদ যেন ছোট ভাইদের দেখালেন, টি–টোয়েন্টিতে কিভাবে ব্যাট চালাতে হয়।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটচট্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করল কোন কোন দেশ, বাংলাদেশও কি ছিল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডির সঙ্গে ড. ইউনূস, পাশে মেয়ে দীনা

জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত হয়েছি: সোহেল তাজ

বিএনপির চোখ জামায়াত ও চরমোনাইয়ের দিকে

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: হাইব্রিড পদ্ধতির বিশ্ববিদ্যালয় চলবে দুপুর থেকে সন্ধ্যা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

জাপানে হচ্ছে না ঋতুপর্ণা-আফঈদাদের ক্যাম্প

জাপানে হচ্ছে না ঋতুপর্ণা-আফঈদাদের ক্যাম্প

জয়–দীপুর তাণ্ডবে চট্টগ্রামের দাপুটে জয়

জয়–দীপুর তাণ্ডবে চট্টগ্রামের দাপুটে জয়

ইসরায়েলকে নিষিদ্ধের দাবিতে ফিফা-উয়েফার কাছে চিঠি

ইসরায়েলকে নিষিদ্ধের দাবিতে ফিফা-উয়েফার কাছে চিঠি

চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানের হারে শুরু, অঘটনের শিকার বসুন্ধরা

চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানের হারে শুরু, অঘটনের শিকার বসুন্ধরা