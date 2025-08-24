অস্ট্রেলিয়ায় বিধ্বস্ত পাকিস্তান, ফাইনালে প্রতিপক্ষ দুই অজি

ক্রীড়া ডেস্ক
গ্রুপ পর্বে পাকিস্তান শাহিনস অসাধারণ খেলে উঠেছিল সেমিফাইনালে। ৬ ম্যাচে ৪ জয় ও ২ হারে ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে ছিল পাকিস্তান, যার মধ্যে একটিতে তারা জিতেছিল ১০৭ রানে। কিন্তু নকআউট পর্বের চাপটা যে পাকিস্তান নিতেই পারল না।
অস্ট্রেলিয়ায় টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের দুটি সেমিফাইনালই হয়েছে আজ সকালে, যার মধ্যে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ডারউইনের গার্ডেনস ওভালে পাকিস্তান শাহিনস খেলেছে পার্থ স্করচার্স একাডেমির বিপক্ষে। এই ম্যাচে ৪৮ রানে জিতে ফাইনালে উঠেছে পার্থ স্করচার্স। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীও অস্ট্রেলিয়ার এক ক্লাব। বাংলাদেশ সময় আজ দুপুর সাড়ে ১২টায় ডারউইনের ম্যারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু হবে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি-পার্থ স্করচার্স একাডেমি ফাইনাল।
১৫৬ রানের লক্ষ্যে রানের খাতা খোলার আগেই উদ্বোধনী জুটি ভেঙে যায় পাকিস্তান শাহিনসের। ইনিংসের চতুর্থ বলে পাকিস্তানি ওপেনার ইয়াসির খানকে ফেরান পার্থ স্করচার্স পেসার ম্যাথু কেলি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা পাকিস্তান ১২.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৫ রানে পরিণত হয়। শেষ উইকেটে মোহাম্মদ ওয়াসিম ও ফয়সাল আকরামের ৩২ রানের জুটিতে কোনো রকমে ১০০ পেরোয় শাহিনস।
১৮তম ওভারের প্রথম বলে ওয়াসিমকে ফিরিয়ে পাকিস্তান শাহিনসের ইনিংসের ইতি টানেন ব্রাইস জ্যাকসন। তাতে ১৭.১ ওভারে ১০৭ রানে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন খাজা নাফে। ২৪ বলের ইনিংসে ১ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। পার্থ স্করচার্স একাডেমির কিটন ক্রিচেল নিয়েছেন ৩ উইকেট। ৩ ওভারে খরচ করেন ১৩ রান। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন কেলি ও জ্যাকসন। কোরি রক্কিক্কিওলি পেয়েছেন ১ উইকেট। পাকিস্তানের নাফে ও আবদুল সামাদ হয়েছেন রানআউট।
এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তান শাহিনসের অধিনায়ক ইরফান খান। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া পার্থ স্করচার্স একাডেমি একটা পর্যায়ে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৬৯ রানে পরিণত হয়। সাত নম্বরে নামা নিক হবসনের ফিফটিতে চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করায় দলটি। ৪৩ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৫৯ রানের ইনিংস খেলে তিনিই দলের সর্বোচ্চ স্কোরার। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৫ রান করে পার্থ স্করচার্স একাডেমি। পাকিস্তানের সাদ মাসুদ নিয়েছেন ৩ উইকেট।
ডারউইনের ম্যারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডের দ্বিতীয় মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে শিকাগো কিংসমেন ও অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শিকাগো নির্ধারিত ১৭.৫ ওভারে ১৩০ রানে গুটিয়ে যায়। ২১ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতে ফাইনালের টিকিট অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি। ৩৩ বলে ৪৫ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের অধিনায়ক অ্যালেক্স রস।
